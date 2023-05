Allerlei problemen en bijna elke dag dronken Stemmen uit het veld

Peter krijgt steeds meer problemen en is bijna elke dag dronken. Zijn dochter vindt dat hij in een zorginstelling moet gaan wonen. Om hem te beschermen. Ze belt daarover met Jolanda van der Wal van het Advies- en Meldpunt Verward Gedrag in Zeeland: ‘We kennen Peter al een tijdje. Hij kon best goed omgaan met zijn geestelijke gezondheidsproblemen. Nu krijgen we van verschillende kanten te horen dat het niet goed meer gaat.’

‘Peter heeft al jaren allerlei problemen. Hij is verslaafd aan alcohol en heeft medicijnen nodig voor zijn geestelijke problemen. Door deze problemen kan hij ook slecht omgaan met geld en hij vergeet zijn rekeningen te betalen’, legt Jolanda uit.

Hij laat de hulp niet meer binnen

Verschillende hulpverleners helpen Peter al bij zijn dagelijkse leven. Maar de laatste tijd laat hij de huishoudelijke hulp en de thuiszorg niet altijd binnen. En hij vindt het niet meer goed dat ze hem helpen met de post. Ook bij de huisarts is Peter al een tijd niet meer geweest. Jolanda: ‘Alle hulpverleners doen hun best. Maar als zij niet goed weten wat de andere hulpverleners doen, kan het weleens misgaan. Bijvoorbeeld als de huishoudelijke hulp meegaat om boodschappen te doen en Peter toch bier laat kopen. Omdat ze niet weet van de verslaving.’

Samen maken we het voor iedereen duidelijk

Het is de taak van Jolanda om iedereen weer bij elkaar te brengen en nieuwe afspraken te maken. Huisarts, thuiszorg, huishoudelijke zorg, de dochter én Peter. ‘Samen maken we het weer voor iedereen duidelijk. Hoe kunnen we Peter goed helpen? En wie doet wat? Ook bekijken we of er meer hulp nodig is.’

Met hulp zo lang mogelijk voor zichzelf zorgen

Jolanda: ‘Bij Peter komt nu iedere week een verpleegkundige die controleert of hij zijn medicijnen wel inneemt. Met die hulp kunnen we ervoor zorgen dat hij zo lang mogelijk voor zichzelf kan blijven zorgen. Iemand verplicht in een zorginstelling laten wonen, is heel heftig. We proberen er alles aan te doen dat zoiets niet gebeurt.’

‘Het is belangrijk dat mensen een melding doen als zij bezorgd zijn om een ander. Problemen die al jaren bestaan, kunnen we niet in een paar weken oplossen. Maar we nemen alle meldingen serieus. Niet alleen om zorg te regelen, ook om te luisteren. Iemand die bezorgd is, wil ook zijn of haar verhaal kwijt.’

Om de privacy van ‘Peter’ te beschermen, gebruiken we niet zijn echte naam.