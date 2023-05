Altijd de gordijnen dicht Stemmen uit het veld

Freek leefde in een slecht verzorgd, overvol rijtjeshuis. Eigenlijk kon je alleen nog lopen in de hal. Maar dat zag niemand, want hij had altijd zijn gordijnen dicht. Over die dichte gordijnen kwam een melding binnen bij Ryanne Verdoorn van de GGD Flevoland. Zij ging met de melding aan de slag: ‘We ontdekten dat zijn huis heel slecht verzorgd was. Het was een onveilige en trieste situatie.’

Ryanne legt uit wat er gebeurt als zij een melding krijgen van iemand die zich zorgen maakt om een ander: ‘Mensen in een situatie zoals Freek vinden het moeilijk om hulp te accepteren, maar hebben het vaak wel nodig om uit een vervelende situatie te komen. Een belangrijke taak is dan ook om in contact te komen met degene waarover de melding wordt gedaan. Zo kunnen we een analyse maken van de situatie. Wat is het probleem? En hoe is het probleem ontstaan?’

Hij schaamde zich en wist niet meer wat hij moest doen

Een slecht verzorgd huis, zoals bij Freek, ziet Ryanne vaker. ‘De situatie was ernstig: je kon niet meer door de kamers lopen en de douche was onbruikbaar. Meestal schuilt daar veel leed achter. Freek had een alcoholprobleem en schaamde zich voor zijn huis. Hij liet niemand meer binnen en voelde zich eenzaam. Dat gevoel van eenzaamheid en schaamte werd steeds groter, tot hij zelf ook niet meer wist wat hij moest doen. Hij was het overzicht kwijt.’

´Hoe kunnen we hem helpen?´

Om Freek te helpen, schakelde de GGD verschillende hulpverleners in. ‘Wij zijn zelf geen hulpverlener, maar weten wel welke organisatie of expert het beste kan helpen. De ene keer is er een expert nodig die veel ervaring heeft met een verstandelijke beperking, een andere keer gaat het om verslavingszorg of psychiatrie. Wij staan neutraal tussen de experts in, en kijken naar de persoon die hulp nodig heeft: hoe komt hij of zij verder?’, legt Ryanne uit.

De juiste hulp maakt veel verschil

Hulp accepteren was een belangrijke stap voor Freek. Hulp bij zijn verslaving en het opruimen van zijn huis. Daarnaast checkt er iemand op afgesproken momenten hoe het met Freek gaat. Ryanne: ‘Na de schoonmaak was hij erg opgelucht. Zijn huis was weer veilig om in te wonen. Freek was heel gemotiveerd en een half jaar na de melding was zijn woning weer helemaal schoon. Hij is ook gaan sporten en drinkt niet meer, dat is natuurlijk erg fijn voor ons om te zien.’

Ryanne maakt duidelijk hoe belangrijk het is dat mensen naar elkaar omkijken: ‘Als gordijnen dicht zitten, zien buren niet wat er mis is. Maar juist dichte gordijnen, kunnen een signaal zijn dat er iets aan de hand is. Het is goed dat Meldpunt Zorgwekkend Gedrag er is, want de juiste hulp maakt veel verschil voor iemand als Freek.’

Om de privacy van ‘Freek’ te beschermen, gebruiken we niet zijn echte naam.