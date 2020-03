De coronacrisis vraagt om ander onderwijs dan normaal

De volksgezondheid staat voorop voor kinderen, jongeren, leraren en ander onderwijspersoneel. Het RIVM toont overtuigend aan dat het sluiten van alle scholen daar niet aan bijdraagt. De gezondheidsrisico’s voor kinderen en jongeren zijn laag. Kinderen en jongeren spelen een geringe rol in het voortgaan van de uitbraak van het virus. Het advies van het RIVM blijft staan. De voortgang van onderwijs aan kinderen en jongeren is heel belangrijk, of ze nu thuis zitten of op school. In deze crisistijd moet daarbij worden nagedacht over andere manieren om het beste onderwijs te organiseren. Dit schrijven onderwijsministers Slob en Van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer die ingaat op de situatie voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.