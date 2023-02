1 jaar oorlog in Oekraïne: terugblik op de inzet van Nederland

Bijna een jaar geleden begon de militaire invasie van Rusland in Oekraïne. Oekraïne verdient onze steun en inzet. Hoe zag de Nederlandse inzet er tot nu toe uit? In dit artikel: een aantal overzichten en verhalen van het afgelopen jaar.

Nederlands standpunt oorlog in Oekraïne

Nederland heeft een heldere boodschap: Rusland kan de oorlog stoppen. Door de troepen terug te trekken uit Oekraïne. Door te stoppen met het doden, martelen en verkrachten van burgers en het verwoesten van gebouwen, huizen en infrastructuur. Maar het lijkt er niet op dat Rusland zich wil terugtrekken. Daarom blijft Nederland Oekraïne steunen. En leggen we strenge maatregelen op aan Rusland, samen met landen in de Europese Unie (EU).

Sancties tegen Rusland In 2022 nam de EU in totaal 9 sanctiepakketten aan tegen Rusland. Het doel van de sancties: om het Rusland moeilijk te maken de oorlog te bekostigen, en extra druk te zetten op Rusland om zich terug te trekken uit Oekraïne. Lees meer over de sancties.

Nederlandse hulp voor Oekraïne

Nederland steunt Oekraïne. Bijvoorbeeld met geld voor humanitaire hulp, wederopbouw, hulp aan slachtoffers, en met medicijnen en goederen. Ook organiseerde Nederland vorig jaar twee internationale conferenties voor Oekraïne: een conferentie tegen straffeloosheid en een conferentie over de wederopbouw van Oekraïne.

Militaire steun en inzet

Nederland ondersteunt Oekraïne met wapens, training, uitrusting en ander materiaal dat nodig is voor de Oekraïense troepen om zichzelf te verdedigen. In 2022 gaf Nederland ongeveer € 1 miljard aan militaire steun aan Oekraïne. Ook draagt Nederland op verschillende manieren bij aan het versterken van de oostflank van het verdragsgebied van de NAVO.

Noodhulp, internationale samenwerking en onderzoek naar oorlogsmisdaden

Nederland helpt samen met andere landen Oekraïners die zijn getroffen door de oorlog. Maar Nederland draagt ook bij op andere manieren. Bijvoorbeeld met het financieren van onderzoek naar oorlogsmisdaden, om te zorgen dat zulke daden niet onbestraft blijven. Bekijk voorbeelden van Nederlandse steun aan Oekraïne in de praktijk.

Steun Oekraïne: inzet van de Nederlandse ambassade

De Nederlandse ambassade in Kyiv ondersteunt verschillende organisaties die in Oekraïne een groot verschil kunnen maken. Lees er meer over in de volgende artikelen:

Nederlandse ambassadeurs in Rusland en Oekraïne

Jennes de Mol, ambassadeur in Oekraïne. Gilles Beschoor Plug, ambassadeur in Rusland. Twee Nederlandse ambassadeurs in dezelfde crisis. Maar in twee totaal andere werkelijkheden. In een interview van juli 2022 vertelden de ambassadeurs hoe zij, beide op hun eigen manier de oorlog ervaren. Lees het artikel met de twee ambassadeurs. In februari 2023 interviewden we Jennes de Mol opnieuw.

Opvang Oekraïense vluchtelingen in Nederland

In 2022 ving Nederland ongeveer 86.850 Oekraïense vluchtelingen op. Lees meer over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Hoe nu verder?

De toekomst van Oekraïners en onze toekomst zijn nauw verbonden. Nederland zal Oekraïne blijven steunen. Van militaire steun tot eerste levensbehoeften, zoals dekens en medicijnen. Van hulp bij ontmijning tot hulp voor burgers, bedrijven en de overheid om hun getroffen land weer op te bouwen. We laten Oekraïne niet alleen achter. Zo reserveerde Nederland € 2,5 miljard voor 2023 om Oekraïne verder te steunen.

Onderzoekscentrum in Den Haag

In 2023 komt er een onderzoekscentrum in Den Haag, dat onderzoek zal doen naar misdrijven in Oekraïne. Denk aan aanvallen op burgers en verkrachting. Oekraïne heeft zelf verzocht of dit onderzoekscentrum kan worden geopend in Den Haag, de internationale stad van vrede en recht.

Op dit moment doet het Internationaal Strafhof in Den Haag al onderzoek naar oorlogsmisdrijven gepleegd in Oekraïne, maar heeft geen rechtsmacht over het misdrijf van agressie gepleegd in en tegen Oekraïne. Het is belangrijk om dit gat te dichten, en ons daarmee nog verder in te zetten tegen straffeloosheid.