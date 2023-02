Oorlog in Oekraïne: ‘We mogen niemand achterlaten’ Ministeries

Op minder dan 35 kilometer van de Russische grens ligt Kharkiv, de tweede stad van Oekraïne. Het gebied werd maandenlang bezet en is zwaar gehavend. Met steun van de Nederlandse ambassade zet Nonviolent Peaceforce zich in deze regio in voor de bescherming van burgers en hulpverleners. Kristina Preiksaityte en Nicolò Braggio vertellen over hun werk.

Vergroot afbeelding Beeld: © Nonviolent Peaceforce De internationale hulporganisatie Nonviolent Peaceforce biedt geen materiële hulp, maar zet zich in voor de bescherming van burgers en hulpverleners. ‘We werken samen met lokale hulporganisaties, vrijwilligers en gemeenschappen om de veiligheid in de regio te vergroten’, vertelt Kristina. De Litouwse werkte voor de oorlog op het hoofdkantoor van Nonviolent Peaceforce in Genève en is sinds april in Oekraïne. Haar Italiaanse collega Nicolò is sinds het najaar in Oekraïne en coördineert de inzet van Nonviolent Peaceforce in Kharkiv. ‘Met mobiele teams helpen wij in gebieden die moeilijk te bereiken zijn en waar internationale hulporganisaties vaak maar beperkt aanwezig zijn. Bijvoorbeeld in een recent bevrijde gebieden, zoals Kharkiv.’

Kogelvrije vesten en helmen

Lokale hulporganisaties en vrijwilligers hebben een belangrijke rol in Oekraïne. Ze hebben vaak een uitgebreid lokaal netwerk en weten goed welke hulp er lokaal nodig is. Maar na tien maanden oorlog staan veel organisaties onder druk, zegt Nicolò. ‘Veel Oekraïners helpen al maanden, maar kunnen daardoor geen vast inkomen verdienen. Ook helpen juist lokale vrijwilligers vaak in de meest gevaarlijke gebieden, omdat internationale hulporganisaties daar vanwege veiligheidsprotocollen niet kunnen komen.’

Nonviolent Peaceforce steunt deze lokale hulporganisaties en vrijwilligers. ‘We zorgen dat zij de juiste middelen hebben om hun werk te doen, en dit zo veilig mogelijk te doen’, vertelt Nico. ‘In Kharkiv werken we bijvoorbeeld samen met een organisatie die burgers evacueert uit gebieden waar nog steeds wordt gevochten. Wij zorgen dan bijvoorbeeld voor kogelvrije vesten en helmen die we kunnen lenen aan onze lokale partners. We helpen ook bij het plannen van de route en dekken de kosten die vrijwilligers maken, met name voor brandstof.’

Kwetsbare groepen

Naast de ondersteuning van lokale organisaties, biedt Nonviolent Peaceforce ook direct hulp aan de bevolking. ‘We bezoeken de gemeenschappen en zorgen dat mensen weten welke hulp er beschikbaar is en hoe ze gebruik kunnen maken van deze hulp. Juist ook in afgelegen gebieden’, legt Kristina uit. ‘Nu wordt de meeste noodhulp in grote steden aangeboden, maar er rijdt geen openbaar vervoer en er is weinig brandstof beschikbaar. Mensen die niet in de stad wonen zijn daardoor vaak compleet geïsoleerd van de aanwezige hulp.’

De inwoners van deze gebieden zijn vaak ook extra kwetsbaar, weet Nicolò. ‘De mensen die nu nog in deze afgelegen regio’s wonen zijn vaak heel oud of heel jong. En juist voor ouderen, kinderen en mensen met een beperking is het vaak lastig om te evacueren, naar een centraal warmtepunt te gaan of hulpgoederen op te halen.’ Het team in Kharkiv biedt daarom ook hulp buiten de stad. Kristina: ‘We moeten juist ook voor de meest kwetsbare mensen zorgen. In zo’n groot land, met zulke grote noden, is het misschien een druppel op een gloeiende plaat, maar we mogen niemand achterlaten.’

Beeld: © Nonviolent Peaceforce Beeld: © Nonviolent Peaceforce

Mijnen en explosieven

Het project dat in december in Kharkiv is opgestart richtte zich tot nu toe vooral op het faciliteren van evacuaties door lokale vrijwilligersorganisaties en de inventarisatie van de gevaren en hulp die nodig is in de regio. De aanwezigheid van niet ontplofte explosieven vormt volgens Nicolò één van de grootste gevaren. ‘Mensen gaan in de bossen en velden op zoek naar brandhout, omdat er geen elektriciteit of gas is. Een levensgevaarlijke taak’, vertelt Nicolò. ‘Het gebied is nog niet vrijgemaakt van mijnen en nog dagelijks vinden mensen explosieven in woningen, wasmachines en zelfs in kinderspeelgoed.’

Om te zorgen dat mensen weten wat ze moeten doen als ze een explosief tegenkomen wil Nonviolent Peaceforce trainingen bieden. ‘In deze trainingen bespreken we hoe je mijnen kunt herkennen en hoe je met explosieven om moet gaan. We leggen ook uit hoe je de locatie van deze mijnen kan registeren en de juiste instanties op de hoogte kan brengen’, vertelt Nicolò.

Nonviolent Peaceforce wil ook eerste hulp trainingen geven. Nicolò: ‘Het is belangrijk dat mensen weten hoe ze elkaar kunnen helpen, voor de veiligheid van de lokale gemeenschap, maar ook voor de vrijwilligers.’

Mobiele teams

De mentale gezondheid van de inwoners in de regio is volgens Nicolò en Kristina ook een grote zorg. ‘Mensen hebben maanden onder bezetting gewoond en krijgen nu te maken met constante beschietingen’, zegt Kristina. ‘Ze hebben veel gezien en meegemaakt en zijn familie en vrienden verloren. Dit eist zijn tol op de inwoners, maar ook op de vrijwilligers.’

Daar komt bovenop dat de hulpservices die Oekraïne in eerste instantie bood, nu vaak niet meer beschikbaar zijn. Zo vertelden lokale vrijwilligers Nicolò over een hulpcentrum voor slachtoffers van huiselijk geweld. ‘Voor de oorlog konden slachtoffers hier terecht, maar nu wordt het centrum tijdelijk ingezet als opvanglocatie voor vluchtelingen uit andere delen van het land.’

Nonviolent Peaceforce werkt daarom aan de opzet van mobiele teams, bestaande uit twee psychologen, een beveiligingsagent en een chauffeur. Nicolò onderzoekt nu waar deze mobiele teams in de regio hulp kunnen bieden. ‘Het is belangrijk dat er naar mensen wordt geluisterd, dat ze weten welke hulp er beschikbaar is en dat ze indien nodig worden doorverwezen naar gespecialiseerde hulp,’ legt Nicolò uit.

Indrukwekkend

Goede relaties met de lokale gemeenschap, organisaties en vrijwilligers liggen aan de basis van het werk van Nicolò en Kristina. ‘We willen geen bescherming bieden die uit elkaar valt als we vertrekken’, zegt Nicolò. ‘Door samen te werken met lokale gemeenschappen en vrijwilligers te trainen, zorgen we dat zij het werk ook zonder ons voort kunnen zetten.’

Kristina en Nicolò zijn onder de indruk van de Oekraïense bevolking. ‘Het voelt echt als een enorm privilege om met deze gemeenschappen en vrijwilligers te werken’, vertellen ze. ‘Het is indrukwekkend om te zien hoe hele land samenkomt en elkaar helpt, zodat ook de mensen waar bij de nood het hoogst is hulp krijgen.’