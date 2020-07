Corona-opleving in Spanje: 'Dit is geen gewone zomer'

Midden in de zomervakantie is Spanje opnieuw getroffen door uitbraken van het coronavirus. Wat betekent dit voor Nederlandse vakantiegangers? We spreken met ambassadeur Jan Versteeg in Madrid. ‘Als je reisplannen hebt, besef dan dat het geen gewone zomer is.’

Hoe is de situatie in Spanje nu?

‘Na een strenge lockdown dit voorjaar waren de besmettingscijfers in Spanje heel sterk gedaald. Maar sinds een paar weken is het er weer onrustig. Er zijn geïsoleerde uitbraken van het coronavirus, de grootste in een fruitteeltgebied in Catalonië en Aragon. Je ziet steeds meer stippen op de kaart. En in Barcelona is er een serieus probleem.’

In het reisadvies is sprake van een oranje advies voor Groot-Barcelona. Waar ligt dat precies?

‘Het gaat om de stad Barcelona en al haar voorsteden. Daar is de situatie op dit moment het meest ernstig. Relatief veel mensen zijn er positief getest op het coronavirus. Het is in Barcelona niet meer te achterhalen wat de bron van de besmetting is.

Het RIVM heeft geadviseerd het reisadvies voor Barcelona en zijn voorsteden op oranje te zetten. Hetzelfde geldt voor de stadjes Figueres en Vilafant in de provincie Girona. En voor de stad Lleida en omgeving. Maar de situatie is in beweging, dus hou het reisadvies en het nieuws in de gaten.’

Wat moet je doen als je vakantie viert in Spanje en je zit opeens in een oranje gebied?

‘Het advies is dan om te kijken naar mogelijkheden om terug te gaan. Hoe vervelend dat ook is. Niet alleen voor je eigen veiligheid, maar ook omdat luchtvaartmaatschappijen bijvoorbeeld kunnen stoppen met vliegen. Neem contact op met je luchtvaartmaatschappij, je reisorganisatie en -verzekering.’

Barcelona heeft een grote luchthaven. Kun je daar nog wel een tussenstop maken?

‘Ja, dat is nog steeds mogelijk. Weliswaar ligt de luchthaven El Prat in een van de getroffen gebieden, maar op het vliegveld is alles nog onder controle. De veiligheidsmaatregelen zijn daar heel scherp. Je kunt dus via de luchthaven reizen, bijvoorbeeld als je daar moet overstappen. Het is dan wel belangrijk dat je op de luchthaven blijft en geen uitstapje maakt in de omgeving.’

Kun je in Spanje met de auto door de oranje gebieden heen reizen, bijvoorbeeld om bij het vliegveld van Barcelona te komen?

‘Ja, dat is mogelijk. Maar ook hier geldt: vermijd contact zo veel mogelijk. Ga rechtstreeks naar je bestemming en stop niet onderweg om te tanken of ergens koffie te halen.’

Moet je in quarantaine als je nu terugkomt uit een oranje gebied in Spanje?

‘Ja. Als je uit een oranje gebied thuiskomt, bijvoorbeeld Barcelona, is het dringende advies om in Nederland twee weken in thuisquarantaine te gaan.’

Het Verenigd Koninkrijk geeft een oranje reisadvies voor heel Spanje. Hoe kan het dat het Nederlandse advies anders is?

‘Ik kan me voorstellen dat mensen daar vragen over hebben. Het klopt dat elk land zijn eigen afweging maakt. Nederland baseert zich op de adviezen van het RIVM. Die zijn de basis voor veranderingen in het reisadvies.'

Hoe zijn de Spanjaarden zelf onder de opleving van het virus?

‘De beleving in Spanje is heel anders dan die in Nederland. Veel mensen zijn familieleden of vrienden kwijtgeraakt. Of kennen mensen die dat zijn overkomen. Dus Spanjaarden zeggen niet: wat was die lockdown toch streng. Niemand vindt beperkende maatregelen leuk, maar in Spanje is daar veel meer begrip voor. Ze hopen dat de autoriteiten de opleving zo snel mogelijk de kop indrukken.’

Wat kan de Nederlandse ambassade in Madrid doen voor Nederlandse vakantiegangers?

‘Hoewel we nog steeds veel thuiswerken, heeft de ambassade zijn gewone dienstverlening weer hervat. Nederlanders die in Spanje in de problemen zijn gekomen kunnen dus bij ons aankloppen voor informatie, verklaringen of vervangende reisdocumenten.

Een tip is om ook de Facebookpagina van de ambassade te volgen. Niet alleen geven we daar antwoorden op vragen, maar Nederlanders helpen elkaar ook aan informatie. Daar is echt een community ontstaan. Telefonisch zijn we 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via het Contact center van Buitenlandse Zaken: +31 247 247 247.

Zorg dat je sowieso het reisadvies van Buitenlandse Zaken checkt. En abonneer je op de Informatieservice van de Nederlandse ambassade in Madrid. Dan krijg je automatisch bericht als het reisadvies verandert.’