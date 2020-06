Uit nood geboren digitale missie San Francisco slaat aan

Het consulaat-generaal in San Francisco organiseerde in korte tijd de eerste digitale missie ooit, nadat de geplande missie door de coronacrisis niet doorging. Deelnemers, experts op het gebied van smart- en e-mobility, blikken enthousiast terug. ‘Zeker dertig ‘leads’ binnengehaald.’

‘Zakelijker, inhoudelijker en efficiënter dan een fysieke missie’, somt Michiel Strijland van APPMworks de voordelen op van de digitale missie die van 15 tot en met 19 juni 2020 plaatsvond. Vanaf zijn thuiswerkplek in San Francisco is hij in de week na de missie druk bezig met de opvolging. De digitale missie heeft APPMworks, de Amerikaanse vestiging van het Nederlandse adviesbureau APPM, zo’n dertig ‘leads’ opgeleverd.

Bij een fysieke missie is volgens Strijland het sociale karakter een belangrijk onderdeel. ‘Je bent een week onderweg en leert elkaar goed kennen.’ En een fysieke missie kost door al het reizen en het vaak drukke programma ook veel tijd en energie. Doelgericht op zoek gaan naar de juiste partner lukt daarom niet altijd. ‘Wie je ontmoet, hangt een beetje van het toeval af. Wat ook leuk is.’

Van bus naar website

Bij een digitale missie is niet de borrel, bus of het vliegtuig de ontmoetingsplek, maar een website. Hierop staan alle deelnemers. Strijland: ‘Door goed te filteren kom je dan vrij snel uit bij de Amerikaanse partners die je zoekt; MKB-bedrijven, adviesbureaus, kennisinstellingen en lokale en federale overheden.’

‘Omdat de partijen meedoen aan de digitale missie, gaat het contact leggen makkelijk. Had ik dat zelf moeten doen, dan had me dat veel meer tijd gekost’, kijkt Strijland tevreden terug op de missie.

Hybride vorm

‘We hebben echt iets uitgevonden. Een digitale missie heeft absoluut voordelen’, reageert Ellen Hiep van het communicatie- en adviesbureau HiePRactief. Hiep organiseert al acht jaar missies over smart- en e-mobility naar de Westkust van de Verenigde Staten. Ook dit jaar deed zij dat in opdracht van onder meer de provincie Noord-Holland.

Het uit nood geboren idee om een digitale missie te organiseren, heeft volgens Hiep een heel nieuw missie-concept opgeleverd. Hiep ziet veel in een ‘hybride vorm’ waarbij fysieke en online ontmoetingen en kennismaking elkaar afwisselen. ‘Want uiteindelijk moet je ter plaatse de relatie ontwikkelen, wil je echt voet aan de grond krijgen.’

Community

Een digitale missie bestaat voor een belangrijk deel uit webinars. Hiep verzorgde er namens de provincie Noord-Holland een. Een webinar is volgens Hiep niet gewoon een digitale presentatie. ‘Je moet het heel goed voorbereiden en rekening houden met de beperkte concentratiespanne. Het programma moet dus afwisselend zijn, interactie bevatten en maximaal één uur duren.’

Tegelijkertijd is volgens Hiep een webinar een goed moment om de ‘community’ te ontwikkelen. ‘Je kan precies zien wie er meedoen, daar maak ik gebruik van door mensen enthousiast te begroeten. En mensen die een vraag stellen zijn even volop in beeld, zo kunnen ze zich profileren. Ook belangrijk, vooral als je bedenkt dat er algauw zo’n 300 mensen kijken.’

Helemaal niets gemist dan? Ja toch wel, erkent Hiep direct. De borrel. ‘Het gebeurt vaak dat deelnemers tijdens de borrel min of meer toevallig een nieuwe samenwerkingspartner vinden. En zo’n digitale borrel, dat vind ik eigenlijk helemaal niets.’

YouTube

Alle presentaties en sessies van de digitale missie staan op YouTube. Kijk hier voor het YouTube-kanaal van de Nederlandse ambassade in de Verenigde Staten.