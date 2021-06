Ministeries

‘Krijgen cacaoboeren een leefbaar inkomen, dan kunnen hun kinderen naar school’

Chocoladerepen, bonbons of chocopasta. Wie is er niet dol op? Helaas komt in West-Afrika nog steeds veel kinderarbeid voor, zo ook Ivoorkust. Met steun uit het Fonds Bestrijding Kinderarbeid onderzoekt Export Trading Group samen met Oxfam Novib hoe cacaoboeren een leefbaar loon kunnen krijgen, zodat hun kinderen niet mee hoeven te werken op de plantage.

© Rijksoverheid ‘Als een cacaoboer niet genoeg verdient, laat hij zijn kinderen meewerken op de plantage in plaats van ze naar school te sturen. Een leefbaar inkomen helpt om dat probleem op te lossen’, vertelt André van den Beld, hoofd duurzaamheid cacao bij Export Trading Group (ETG). Dit bedrijf handelt in grondstoffen, waaronder cacao uit Ivoorkust.

Een leefbaar inkomen

Cacaoboeren in West-Afrika verdienen gemiddeld slechts een derde van het vastgestelde leefbaar inkomen. Soms ligt hun inkomen zelfs onder de absolute armoedegrens. Een leefbaar inkomen betekent dat er genoeg geld is voor een dak boven het hoofd, voeding voor het hele gezin, gezondheidszorg, kleding, onderwijs voor de kinderen én de mogelijkheid om te sparen.

Kinderarbeid tegengaan door leefbaar inkomen cacaoboeren Ivoorkust Download deze video MP4-video

Andere gewassen

ETG heeft de stichting Beyond Beans opgericht om boerenfamilies in West-Afrika te ondersteunen. Samen met Oxfam Novib en lokale partners onderzoekt de stichting wat de meest effectieve manier is om tot een leefbaar inkomen te komen. Boeren kunnen de cacaoproductie bijvoorbeeld verhogen door het planten van betere zaden of het gebruik van kunstmest. Of andere gewassen verbouwen, zoals cashewnoten en koffie. Een betere toegang tot financiële middelen kan ook helpen, zodat ze kunnen investeren in hun boerderij. ETG/Beyond Beans onderzoekt verschillende mogelijkheden en bekijkt welke mix het meeste inkomen oplevert voor de boeren.

Het verhaal achter het product

Uit de flitspeiling die het ministerie van Buitenlandse Zaken onder ruim 1000 Nederlanders uitvoerde, blijkt dat 46 procent van de consumenten zich bij het kopen van chocolade afvraagt of er sprake was van kinderarbeid. Volgens Van den Beld verdiepen consumenten zich steeds meer in de producten die zij kopen en willen ze het verhaal achter het product weten. ‘Dat is goed nieuws, want niemand is het eens met kinderarbeid. Ook wij niet als bedrijf. Dus moeten we een product maken dat hier vrij van is.’