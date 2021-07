Ministeries

Op vakantie naar Oostenrijk: hier moet je aan denken

Getestet, geimpft oder genesen. Oostenrijkers hanteren een ‘3G-beleid’: bij hotels en restaurants moet je kunnen bewijzen dat je getest, gevaccineerd of genezen bent van corona. Ambassadeur Aldrik Gierveld vertelt hoe je een heerlijke vakantie in Oostenrijk kunt hebben.

Hoe ziet de situatie er nu uit in Oostenrijk?

‘In het reisadvies heeft Oostenrijk kleurcode groen; het is relatief veilig. Toch zijn Oostenrijkers er niet gerust op. Afgelopen week waren er relatief veel nieuwe besmettingen. Zo raakten meer dan 50 mensen besmet bij een uitgaansgelegenheid in Salzburg. Maar omdat het aantal besmettingen laag was, valt het totale aantal besmettingen nog steeds mee.’

Wat moeten Nederlanders niet vergeten als ze op vakantie gaan naar Oostenrijk?

‘Download de Reisapp van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Bekijk voor vertrek altijd het actuele reisadvies, want de situatie kan snel veranderen. En houd ook tijdens je vakantie in de gaten wat de regels zijn. De meeste vakantiegangers zullen met de auto reizen via Duitsland. Bij de grens kunnen douaniers vragen om een bewijs dat je geen corona hebt. Houd de corona check app dus bij de hand.’

Waar moet je rekening mee houden tijdens je verblijf in Oostenrijk?

‘Oostenrijkers nemen de regels serieus. FFP2-mondmaskers werden hier intensief gedragen. Inmiddels zijn zulke medische mondkapjes alleen nog maar verplicht in medische instellingen. Toch dragen veel Oostenrijkers nog steeds een medisch mondkapje in bijvoorbeeld winkels; ze nemen hun eigen veiligheid serieus. Ga je naar een hotel of restaurant, dan moet je bewijzen dat je geen corona hebt. Hier hanteren ze het 3G-beleid: gestestet, geimpft oder genesen. Je bent pas welkom als je getest, gevaccineerd of genezen bent van corona. Dit geldt voor mensen vanaf 12 jaar, en in Wenen voor kinderen vanaf 6 jaar.’

Hoe bewijs je of je getest, gevaccineerd of genezen bent van corona?

‘Neem een papieren of digitaal bewijs (de CoronaCheck-app) mee, in Oostenrijk noemen ze dit ‘der Grüner Pass.’ Wat de test betreft: een negatieve PCR-test van maximaal 72 jaar oud volstaat, of een negatieve antigeentest niet ouder dan 48 uur. Ben je gevaccineerd, dan kun je ook het gele inentingenboekje laten zien. Daarnaast moet je je kunnen identificeren om aan te tonen dat jij de persoon bent van wie het gele boekje is. Neem dus ook je identiteitsbewijs of paspoort mee, want hoteliers of restaurantpersoneel kan hiernaar vragen. Bedenk dat zij hoge boetes kunnen krijgen als ze de regels niet naleven. Per bondsland kunnen de regels verschillen. Bij twijfel: vraag om je heen wat de maatregelen zijn. De meeste mensen die in het toerisme werken, zijn op de hoogte.’

Wat moet je doen als je vanuit Oostenrijk terug gaat naar Nederland?

‘Zolang Oostenrijk kleurcode groen heeft in het reisadvies, gelden er geen maatregelen bij terugkomst. Maar zoals gezegd: houd zelf in de Reisapp in de gaten of dat zo blijft.’

Waarom is Oostenrijk zo’n fijn vakantieland? ‘Oostenrijk heeft prachtige vergezichten. Vanuit Innsbruck kijk je zo op bergmassief de Nordkette. Naast historische steden met veel geschiedenis, zoals Salzburg, zijn de bergen geweldig. Neem in Tirol of Vorarlberg een gondel naar boven en maak een bergwandeling. Of bezoek de merengebieden aan de noordkant van de Alpen, in het gebied Salzkammergut. Bij de meren in het zuidelijker gelegen Karinthië is het vaak iets warmer. Veel mensen kennen de Weissensee van de alternatieve Elfstedentocht in de winter. In de zomer heeft dit meer heerlijk helder water en kun je er zeilen. Als je je goed voorbereidt, kun je hier een heerlijke vakantie hebben!’