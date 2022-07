Ministeries

Reizen naar Oostenrijk in 2022: waar moet je aan denken?

We kunnen weer! Veel Nederlanders staan te trappelen om deze zomer weer op vakantie naar Oostenrijk te gaan. Maar een ontspannen vakantie begint natuurlijk met een goede voorbereiding. Gelden er nog coronamaatregelen? En waar moeten vakantiegangers in Oostenrijk nog meer aan denken? Ambassadeur Aldrik Gierveld, legt het je uit.

Vergroot afbeelding Aldrik Gierveld werkt nu bijna drie jaar in Wenen. De ambassadeur begrijpt goed dat Nederlanders weer graag naar Oostenrijk op vakantie gaan. ‘Het is een fijne vakantiebestemming. En op de zee na, heeft Oostenrijk eigenlijk alles. Prachtige bergen, heldere meren en mooie dorpen en steden.’

De afgelopen jaren waren verschillende coronaregels van kracht in Oostenrijk. Wat zijn de maatregelen nu?

‘Sinds mei, controleren restaurants niet langer op der Grüner Pass. Ook bij aankomst in Oostenrijk heb je geen QR-code meer nodig. In ziekenhuizen, apotheken en zorginstellingen zijn FFP2-mondmaskers nog wel verplicht. En ook in de tram en bus in Wenen moet je een mondkapje dragen.

Net als in Nederland zien we hier een toename in de besmettingen. Dus bereid je goed voor: neem voor de zekerheid je QR-code en een FFP2-mondmasker mee. Wees ook niet verbaasd als de regels weer strenger worden en dat deze regels in Oostenrijk ook echt worden nageleefd. En dat dit ook van toeristen wordt verwacht.’

Waar moet je nog meer op letten tijdens je vakantie in Oostenrijk?

‘Nederlandse vakantiegangers krijgen nog wel eens een verkeersboete. Zoals ik eerder zei: in Oostenrijk zijn ze streng met regels. En regels worden hier ook echt nageleefd. Dus let op je snelheid, loop en fiets niet door bij een rood stoplicht en parkeer in de vakken. Anders krijg je een bon. En de boetes van de Oostenrijkse Polizei, krijg je tegenwoordig ook gewoon in Nederland op je deurmat!

Helaas krijgen we op de ambassade ook elk jaar te maken met Nederlandse toeristen die in de bergen in de problemen komen. Tijdens de wintersport, als mensen off-piste gaan skiën, maar ook in het zomerseizoen. De bergen zijn prachtig en je kan er heerlijk wandelen, maar zorg voor een goede voorbereiding.’

Vergroot afbeelding Beeld: © Unsplash / Niklas Ohlrogge

Hoe ga je veilig de bergen in?

‘Houd er rekening mee dat je niet overal bereik of GPS-signaal op je telefoon hebt. En loop je een moeilijke route? Weet dan waar je aan begint. Overschat jezelf niet en zorg voor goed materieel. Stevige schoenen met goed profiel zijn cruciaal. En vergis je niet in de duur van je wandeling. De route lijkt misschien maar een paar kilometer, maar met flinke stijging en daling loop je er soms uren over. Wandelroutes worden daarom in Oostenrijk vaak in kilometers en in looptijd weergegeven.

Kortom: geniet van de bergen, maar bereid je goed voor! Of ga op pad met een gids. Dan zie je vaak zelfs meer, omdat zij precies weten waar je moet kijken.’

Waarvoor kunnen vakantiegangers bij de ambassade terecht?

‘In het geval dat jouw paspoort of ID-kaart gesloten wordt, of je deze bent verloren, kan de ambassade je helpen. Je kan 24 uur per dag bellen met het 24/7 contactcenter van Buitenlandse Zaken (+31 247 247 247) of langskomen op de ambassade. We hebben een consulaire balie in Wenen en honorair-consuls in vier andere steden.’

Wat kunnen Nederlanders doen in geval van nood?

‘Bij bijvoorbeeld een aanrijding of een gestolen portemonnee, kan je het beste direct contact opnemen met de lokale hulpdiensten (112) en je verzekering. Je kan natuurlijk altijd de ambassade bellen, maar in dit geval kunnen wij vaak niet meer dan adviseren.’

Wat maakt Oostenrijk zo’n prettige vakantiebestemming?

‘Oostenrijk is een heel breed vakantieland. Je kan er heerlijk wandelen, fietsen en watersporten. Een beetje joie de vivre hebben ze hier ook zeker wel. Oostenrijkers gaan graag uit. Je kan bijvoorbeeld de Heuriger bezoeken, de wijnlokalen van de boer. Of geniet van alle mooie kunst en cultuur in Oostenrijk. In de zomer worden op veel plekken leuke activiteiten en festivals georganiseerd.’

Vergroot afbeelding Beeld: © Unsplash / Arno Senoner

Download de BZ Reisapp

Wil je op de hoogte blijven van het laatste reisadvies? Download de BZ Reisapp. Maak Oostenrijk favoriet en krijg meteen een melding als het reisadvies verandert. Je vindt ook alle informatie op NederlandWereldwijd.nl/wijsopreis.

Wijs op reis Download deze video MP4-video

Audiospoor

Ondertitelingsbestand Uitgeschreven tekst (Beeldtitel: Naar het buitenland? Bereid je goed voor! Naast een smartphone met daarop de Reisapp en een gestileerde landkaart staat de tekst: Check het reisadvies. En vervolgens: Is het veilig? En: Zijn er maatregelen bij aankomst? Onderaan in een balk staat de url wijsopreis.nl.)

STILTE (DEZE VIDEO HEEFT GEEN GELUID) (Daarna verschijnt de tekst: Heb je een coronabewijs nodig? (digitaal of op papier) De CoronaCheck-app wordt geopend en het schermpje wordt groen.) (Opnieuw verschijnt er een beeldtekst: Naar het buitenland? Blijf op de hoogte! Download de Reisapp. Op een smartphone wordt de app geopend. Beeldtekst: Maak je bestemming favoriet. Je ontvangt nu automatisch bericht als er iets verandert.) (Naast een reisbusje staat de tekst: Terug naar huis? Weet wat je moet regelen! En daarna: Check het reisadvies.) (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksoverheid. Beeldtekst: Naar het buitenland? wijsopreis.nl. Het logo van Wijs op Reis.)

Lees ook Op vakantie deze zomer? Denk aan deze 5 reistips (en corona) Reizen is in 2022 gelukkig weer een stuk makkelijker. De kleur van reisadviezen staat (bijna) helemaal los van corona. Wel blijft het handig om goed voorbereid op vakantie te gaan. Want in sommige landen zijn er inreisbeperkingen of coronamaatregelen. Met deze 5 tips ga je deze zomer wijs op reis. Staatsbezoek Oostenrijk: hoe werken we samen aan een duurzame toekomst? Betaalbare woningen, groene steden en betere fietsinfrastructuur. Dit zijn belangrijke onderwerpen tijdens het staatsbezoek van Nederland aan Oostenrijk, van 27-29 juni. ‘Nederland en Oostenrijk hebben warme banden. Samen werken we aan oplossingen voor de grote vraagstukken van deze tijd,’ vertelt de Nederlandse ambassadeur in Wenen, Aldrik Gierveld.