Contactcentre 24/7 staat klaar voor golf vragen van vakantiegangers

Nederland staat ‘in de vakantiestand’, maar het wordt geen zomer zoals vroeger, zegt Daniël Timmermans, hoofd van het contactcentre 24/7 van het ministerie van Buitenlandse Zaken. 24/7 verwacht de komende weken een recordaantal vragen van vakantiegangers. ‘Download de Reisapp en download je coronabewijs in de CoronaCheck-app. Dan heb je in principe alle informatie voorhanden om verstandig op reis te gaan.’

Beeld: © Ministerie van Buitenlandse Zaken / Ministerie van Buitenlandse Zaken Complexe vragen Met alle vragen over reisadviezen, het coronabewijs (officieel het Digitaal Corona Certificaat), de Corona Check App en Reis-app kunnen mensen terecht bij het contactcentre. ‘Heel complexe vragen zetten we door naar de ‘tweede lijn’. Dat zijn bij ons ervaren adviseurs, maar we kunnen mensen ook doorverbinden naar een GGD of het RIVM voor bepaalde informatie. We willen mensen niet van het kastje naar de muur sturen, maar geen enkele partij weet alles.’ Timmermans benadrukt dat het, ondanks versoepelingen in verschillende Europese landen, geen ‘gewone’ zomer wordt. ‘Je kan op vakantie, en volgens mij is iedereen daar zeer aan toe. Maar doe het verstandig. Check het reisadvies vooraf van het land waar je heen wil, en van de landen waar je doorheen reist. Het kan allemaal behoorlijk verschillen. Wees voorbereid, dat reist een stuk rustiger.’

Terwijl de zomervakantie nadert en de reisadviezen per land voortdurend wijzigen, is het contactcentre 24/7 van het ministerie van Buitenlandse Zaken flink opgeschaald. Driehonderd adviseurs - normaal zijn dat er honderd - zitten de hele zomer klaar voor vragen over reizen binnen en buiten Europa.

‘Kan ik op vakantie?‘ is veruit de meest gestelde vraag bij het contactcentre. ‘Nederland is in vakantiestemming’, zegt hoofd van 24/7 Daniël Timmermans. ‘We krijgen zo’n zevenduizend vragen per dag, waarvan ongeveer een kwart uit het buitenland. Bijvoorbeeld van Amerikanen die via Schiphol Europa binnenkomen.’

Timmermans verwacht dat het record van vorig jaar – tienduizend vragen – binnenkort sneuvelt. ‘Dat record was aan het begin van de pandemie vorig jaar, toen vele duizenden Nederlanders waren gestrand in het buitenland.’

Lees het reisadvies

Zo stelt het ene Europese land als voorwaarde voor toegang een negatieve coronatest niet ouder dan 72 uur. In een ander land is dat 48 uur. De tweede vaccinatie tegen corona moet uiterlijk twee weken voor de reis zijn toegediend in land A, terwijl die termijn niet geldt in land B. Voor een aanreis per boot of vliegtuig zijn soms speciale formulieren vereist. Ook andere regels, bijvoorbeeld voor quarantaine bij terugkeer, verschillen van land tot land en kunnen veranderen.

De kleurcodes die passen bij de reisadviezen zijn per 1 juli aangepast. Groen (veilig), geel (risico’s), oranje (alleen noodzakelijke reizen) en rood (niet reizen) worden nu gecombineerd met maatregelen die in het land gelden. Ook het Digitaal Corona Certificaat (DCC) is per 1 juli ingevoerd.

Contactcentre denkt graag met je mee

Timmermans benadrukt: ‘Blijf ook tijdens je reis op de hoogte van de situatie in het land waar je verblijft. Dat kan je eenvoudig doen door in de Reis-app notificaties aan te zetten van het land waar je bent. En download de CoronaCheck-app met je coronabewijs. Dat is het bewijs van je vaccinatie of het bewijs dat je kort daarvoor negatief bent getest op corona.’

Het contactcentre denkt graag mee, bijvoorbeeld als mensen liever een papieren coronabewijs willen meenemen. ‘Soms bellen er mensen die door half Europa willen doorrijden naar een bestemming. Dan kijken we desnoods even mee per land naar de reisadviezen en inreisregels. Helaas kunnen de maatregelen in een land een dag later weer veranderen.'

'We werken met man en macht om alle informatie goed bij te werken in de reisadviezen. Vakantie vieren kan deze zomer, maar zonder voorbereiding gaat het niet. Extra informatie opzoeken en bijhouden geeft wat gedoe, maar goed voorbereid zijn geeft ook ontspanning en daardoor meer plezier onderweg.’