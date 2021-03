Ministeries

Verkiezingen 2021: oranje enveloppen vliegen de wereld over

Terwijl in Nederland de stemlokalen opengaan, hebben veel Nederlanders in het buitenland al van hun burgerrecht gebruik gemaakt. Via duizenden oranje enveloppen gaven zij de afgelopen weken wereldwijd hun stemmen af. Nederlandse ambassades kijken terug op een soepel verlopen proces.

Nederlandse kiezers die zich hadden geregistreerd als kiezer in het buitenland, konden op twee manieren stemmen. Zelf hun stembiljetten op de post doen, of vóór 5 maart langsgaan bij de ambassade. Die zorgde er dan voor dat de papieren, in kenmerkende oranje enveloppen, op tijd in Nederland aankwamen.

Australië: moment van trots

‘Voor veel Nederlanders die in Australië wonen, is het moment dat ze op afstand mogen stemmen, een bijzonder moment dat hen vervult met trots’, vertelt Andrea Farrow vanuit de Nederlandse ambassade in Canberra. Andrea is een lokale Australische medewerker die al ruim een jaar op de ambassade werkzaam is. In totaal hebben 400 staatsburgers hun stem uitgebracht. ‘Het proces van stemmen is heel goed verlopen. De enige zorg die mensen hadden, is of hun stem wel op tijd in Nederland aan zou komen met de post. Het gevoel dat ‘elke stem telt’, leeft hier heel erg.’

Andrea heeft alle zorgen over een tijdige bezorging weg kunnen nemen door uit te leggen dat het versturen van de stemmen niet afhankelijk was van de reguliere post. Alle stemmen zijn per diplomatieke post verstuurd.

‘Wij kijken hier op ambassade terug op een goed verlopen stemproces. Bij een volgende verkiezing hopen we met onze communicatie weer zoveel als mogelijk mensen te bereiken. Want het is absoluut waar: Elke stem telt! En iedereen die zijn of haar stem uit wil brengen, moet dit zonder enige beperking, en in vol vertrouwen, kunnen doen’.

Duitsland: zakelijk en veilig

Ook in de Nederlandse ambassade in Berlijn stonden de afgelopen weken in het teken van de oranje stemenveloppen. Die werden vooral op de fiets door Nederlandse stemgerechtigden naar de ambassade gereden en coronaproof op de consulaire afdeling afgegeven.



‘Vergeleken bij vorige verkiezingen ging het er wel zakelijker aan toe’, zegt Vincent de Jong van de ambassade. ‘Vanwege de corona-maatregelen mochten Nederlanders maar met één huishouden tegelijk het gebouw in om hun envelop af te geven. De opkomst was desondanks behoorlijk.' In totaal hebben zo’n 450 Nederlandse stemgerechtigden hun stem afgegeven bij de ambassade aan de Berlijnse Klosterstrasse.



‘Natuurlijk kunnen mensen hun stembiljet ook zelf op de post doen. Maar je ziet toch dat deze fietsrit naar de ambassade - vaak door Nederlands aandoende regenbuien - voor veel Berlijnse Nederlanders wat betekent. Het voelt als naar het stembureau gaan. En het is ook fijn dat de ambassade de verzending regelt. Gewoon om zeker te weten dat alles op tijd aankomt.’

China: enthousiaste stemmers

In de Chinese hoofdstad Peking was het dit jaar voor het eerst dat Nederlanders op de ambassade per post stemden. In de wachtruimte stond een stembus, waar per post binnengekomen stemmen in werden gedeponeerd. Of waar stemmers zelf hun envelop in konden stoppen.

‘Iedere avond leegden collega’s van de consulaire afdeling de stembus, stempelden de enveloppen en schreven de datum van ontvangst op de envelop. Daarna gingen ze in de kluis ter bewaring tot aan verzending naar Nederland,’ zegt Martin Groenstege, hoofd consulaire zaken van de ambassade.

‘Wat opviel was het enthousiasme onder de stemgerechtigden. Het leeft echt. Collega’s en andere in China woonachtige Nederlanders die op hun stempapieren wachtten zag je echt nerveus worden, zouden ze op tijd hun stem kunnen uitbrengen? Maar gelukkig was het prima geregeld. Je kon ook online je stembewijs opvragen. Iedereen die wilde stemmen heeft bij ons op tijd zijn stem uitgebracht. Er is geen enkele stem na de deadline binnengekomen.’