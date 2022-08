Ministeries

Reizen naar de Verenigde Staten: waar moet je aan denken?

Een stedentrip naar New York, een roadtrip door California of een wandeltocht in Alaska. Het kan weer! Maar een ontspannen vakantie begint natuurlijk met een goede voorbereiding. Gelden er nog coronamaatregelen? En waar moet je tijdens je vakantie in de Verenigde Staten nog meer aan denken? Ambassadeur André Haspels legt het je uit.

Vergroot afbeelding Als Nederlandse ambassadeur in de Verenigde Staten van Amerika, kent André het land goed. Hij heeft bijna alle staten bezocht, alleen Hawaii staat nog op zijn lijstje. ‘De VS is een prachtig land om in te reizen. Gigantisch groot en heel divers. Er is zoveel te zien en te doen.’

Door de coronapandemie werden de grenzen tijdelijk gesloten. Kunnen Nederlanders weer naar Verenigde Staten?

‘Ja! Je kan gewoon naar de Verenigde Staten reizen, maar je moet wel een vaccinatiebewijs kunnen laten zien. Dit is een bewijs van de eerste twee vaccinaties. Een negatieve PCR-test of herstelbewijs is niet meer verplicht.’

Gelden er nog coronamaatregelen?

‘Op veel plekken wordt aangeraden om een mondkapje te dragen, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer en musea. Bedrijven en instanties kunnen ook zelf extra maatregelen nemen. Dus bezoek je een bepaalde attractie of museum? Kijk dan eerst even op de website. Soms moet je bijvoorbeeld vooraf al een ticket reserveren.

In de VS kunnen de maatregelen ook per staat verschillen. Op de website van de Amerikaanse RVIM, de CDC (Centers for Disease Control and Prevention), kan je per staat zien welke maatregelen gelden.’

Vergroot afbeelding Beeld: © Unsplash

Waar moet je aan denken voor vertrek?

‘Nederlanders moeten online een reisvergunning (ESTA) voor de VS aanvragen. Dit gaat vaak heel snel, maar vraag de ESTA voor de zekerheid minstens 72 uur voor vertrek aan. Denk ook aan een goede reis- en zorgverzekering. In de VS kunnen medische kosten snel hoog oplopen.’

Kan je veilig op vakantie in de Verenigde Staten?

‘Het reisadvies is groen. Dit betekent dat de veiligheidsrisico’s in de VS vergelijkbaar zijn met Nederland. Neem wel de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen: let op je waardevolle spullen en onderzoek van tevoren of jouw hotel in een veilige buurt ligt.

Natuurrampen, zoals bosbranden en overstromingen, kunnen in de VS ook voorkomen. Hierdoor zijn wegen of parken soms afgesloten. Blijf dus goed op de hoogte van het weer en volg het lokale nieuws. En bezoek je een nationaal park? Raadpleeg dan van tevoren de website van de National Park Service (NPS.gov).’

Veel toeristen huren een auto of camper in de VS. Waar moet je op letten?

‘Het is even wennen dat alle verkeersborden en afstanden in mijlen staan aangegeven. En let goed op je snelheid, want snelheidscontroles komen regelmatig voor op de Amerikaanse wegen. En ook hier geldt: elke Amerikaanse staat heeft zijn eigen verkeersregels. Informeer van tevoren welke regels er gelden in de staat die jij gaat bezoeken. En bekijk de algemene verkeersregels op de website van de ANWB.’

Vergroot afbeelding Beeld: © Unsplash

Kan je gewoon met je Nederlandse bankpas betalen?

‘Ja, je kan hier bijna overal met je bankpas of creditcard betalen. Het is wel verstandig om je bank voor vertrek te informeren. Zo voorkom je dat je bankpas wordt geblokkeerd door onverwachte uitgaves. En zorg altijd voor wat contant geld. Honderd dollar in kleinere biljetten moet voldoende zijn.’

Heb je tips voor het geven van fooi in de Verenigde Staten?

‘Vijftien tot twintig procent fooi is heel normaal in restaurants en taxi’s. Geef je niets of minder? Dan geef je aan dat het niet goed was en raak je vooral het personeel, waarvan het salaris juist voor een groot deel uit fooien bestaat. Het is overigens bij hotels ook verstandig om rekening te houden met extra kosten. Soms betaal je nog dertig of veertig procent extra aan toeristenbelastingen en lokale belastingen.’

Waarvoor kunnen vakantiegangers bij de ambassade terecht?

‘Je kan de ambassade bellen als je in problemen raakt, bijvoorbeeld als je jouw paspoort bent verloren. Je kan ook terecht bij onze consulaten-generaal in Atlanta, Miami, Chicago, New York en San Francisco. Of bij één van de honorair consuls, die kunnen je helpen op plaatsen waar we geen ambassade of consulaat hebben.’

Bekijk hier waar de ambassade, consulaten-generaal en honorair consuls zitten.

Wat is jouw favoriete vakantiebestemming in de Verenigde Staten?

Vergroot afbeelding ‘Het is lastig om één bestemming te kiezen… Maine is bijvoorbeeld prachtig. Je hebt daar veel natuur, grote meren en de zee. Ook Alaska is geweldig. Het is een enorm gebied, met geweldige natuur en een uniek landschap. Maar hiermee doe ik eigenlijk alle andere staten tekort, want er zijn zoveel verschillende mooie dingen te zien in de VS!’

