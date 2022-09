Ministeries

Werkbezoek Texas en Californië: ‘We vieren de goede band tussen Nederland en de Verenigde Staten’

De band tussen Nederland en de Verenigde Staten is sterk. Van 6 tot 9 september bezoekt Koningin Máxima Texas en Californië (Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander zal niet deelnemen op medisch advies). Consuls-generaal Ruth Emmerink en Dirk Janssen vertellen waarom juist deze Amerikaanse staten interessant zijn voor Nederland.

Vergroot afbeelding Texas en Californië zijn de grootste staten van de VS als het gaat om inwonersaantallen en de grootte van de economie. Belangrijke staten voor Amerika, maar ook voor Nederland. De Verenigde Staten zijn de belangrijkste handelspartner van Nederland buiten de EU, met Texas en Californië als aanvoerders van de lijst.

Goede vriendschap

Nederland en Californië weten elkaar goed te vinden, ziet Dirk. ‘Veel Nederlandse bedrijven en startups zijn actief in Californië. Ook zijn ongeveer één miljoen Californiërs van Nederlandse komaf, vind je er musea met uitgebreide Nederlandse collecties en kan je zelfs een opleiding Dutch Studies volgen aan de universiteit. En op het gebied van LHBTIQ+-rechten lopen we samen met Californië wereldwijd voorop.’

In Texas heeft ook een kwart miljoen inwoners een Nederlandse achtergrond en zijn Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen actief in verschillende sectoren, zoals energie en kustbescherming. Ook op het gebied van veiligheid hebben Nederland en Texas een lange geschiedenis. ‘De Nederlandse luchtmacht krijgt in Fort Hood bijvoorbeeld al meer dan 26 jaar training, o.a. om te vliegen in Chinook helikopters’, vertelt Ruth.

Ruth: ‘Nederland en de Verenigde Staten zijn partners voor een toekomstbestendige wereld. We werken samen op het gebied van klimaat, veiligheid en gezondheid’

Hoog bezoek

Onder begeleiding van minister Liesje Schreinemacher van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, bezoekt Koningin Máxima San Francisco en Silicon Valley in Californië. In Texas bezoekt de delegatie Houston en Austin. Parallel aan het werkbezoek reist vanuit VNO-NCW een CEO-delegatie mee en komen bijna honderd Nederlandse bedrijven met interesse in Californië naar San Francisco en Los Angeles.

Het vierdaagse bezoek onderstreept het belang van een goede relatie, zeggen de consuls-generaal. Dirk: ‘We vieren de goede band tussen Nederland en de Verenigde Staten. De trans-Atlantische samenwerking is daarnaast essentieel om de veiligheid en welvaart in zowel de VS als in Nederland in stand te houden.’ Deze sterke relatie biedt kansen om samen op te trekken, vult Ruth aan. ‘We hebben elkaar nodig als partners voor een toekomstbestendige wereld. Bijvoorbeeld door samen te werken op het gebied van klimaat, veiligheid en gezondheid.’

De aanwezigheid van Koningin Máxima opent bovendien deuren die normaal niet zo makkelijk open gaan vertelt Dirk. ‘De gouverneur en CEO’s van grote Amerikaanse bedrijven komen naar San Francisco, omdat de Nederlandse koningin op bezoek is.’ Ruth knikt instemmend. ‘In voorbereiding op het bezoek ontwikkelen we samen een programma, waarin we relevante partijen bij elkaar brengen. Zo’n setting kan een belangrijk startpunt zijn, of een boost geven voor verdere samenwerking.’

Dirk: ‘In Los Angeles werken Nederlandse bedrijven aan de aanleg van fietspaden. In Nederland zijn we hier al decennia mee bezig, waardoor we veel te bieden hebben'

Nederlandse plukrobots, stormvloedkeringen en fietspaden

Kansen voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen zijn er volgens de consuls-generaal genoeg. Van samenwerking op het gebied van water, duurzame energie en technologie in Texas tot innovatie in de gezondheidszorg, mobiliteit en landbouw in Californië. Dirk noemt de land- en tuinbouwsector als voorbeeld. ‘Al jaren werken we samen met Californische fruittelers. Zij gebruiken Nederlandse technologie om te experimenten met plukrobots.’

Ook in Texas, dat steeds vaker wordt geteisterd door orkanen en zware overstromingen, is interesse voor specifieke kennis van Nederland, vertelt Ruth. ‘De stijging van de zeespiegel en zware stormen hebben enorme impact op de steden aan de Texaanse kust. Texas werkt nu aan grote projecten om de kustlijn te versterken, bijvoorbeeld door een stormvloedkering te bouwen, geïnspireerd op Nederlandse modellen.’

Op het gebied van fietsmobiliteit heeft Nederland ook veel kennis om te delen. ‘Veel Amerikaanse steden zijn nu gericht op het gemak van een auto, maar willen dat eigenlijk anders. Zoals bijvoorbeeld in Austin. Mede door kennisuitwisseling en samenwerking met Nederland is de stad veel fietsvriendelijker geworden.’ Dirk herkent dit ook. ‘In Los Angeles werken Nederlandse bedrijven aan de aanleg van fietspaden. In Nederland zijn we hier al decennia mee bezig, waardoor we veel te bieden hebben.’

Tech en startups

Californië en Texas zijn belangrijke staten als het gaat om technologie en innovatie. Californië is bijvoorbeeld een voorloper op het gebied van draagbare medische technologie, zoals smartwatches, en digitale gezondheidszorg. En in Texas vind je een enorme semicon industrie, die bijvoorbeeld computerchips produceert.

In de tech-hoofdstad van de wereld, Silicon Valley, liggen bovendien veel kansen voor Nederlandse startups. ‘Een startup met ambitie om een wereldspeler te worden, kan eigenlijk niet om Silicon Valley heen’, vertelt Dirk. ‘Door de aanwezigheid van belangrijke universiteiten en ruime beschikbaarheid van investeringskapitaal heeft Silicon Valley het beste tech-ecosysteem ter wereld.’ Het consulaat-generaal in Californië bied daarom extra ondersteuning voor startups, bijvoorbeeld via het ScaleNL-programma.

Aantrekkelijke vestigingsplaats

Amerikaanse bedrijven weten hun weg ook goed naar Nederland te vinden, ziet Dirk. ‘Veel grote bedrijven, zoals Nike, Netflix, Uber en Zoom, hebben hun Europese hoofdkantoor in Nederland.’ Ook Texaanse bedrijven als Dell, HP en Exxon hebben flink in Nederland geïnvesteerd. De consuls-generaal willen de aantrekkingskracht van Nederland ook tijdens dit bezoek onder de aandacht brengen. ‘We zijn centraal gelegen en goed verbonden met de rest van het continent. De kwaliteit van leven is hoog, de bevolking is hoogopgeleid en spreekt over het algemeen goed Engels.’

Eén team

De Nederlandse vertegenwoordigingen ondersteunen het hele jaar door ondernemers die de Amerikaanse markt willen betreden. Dit werkbezoek is dan ook geen losstaande activiteit, benadrukt Ruth. ‘Het bezoek speelt in op belangrijke thema’s, zoals klimaat en gezondheid, en de kansen die we daarvoor in kaart hebben gebracht.’

De consuls-generaal doen dit niet alleen. ‘We werken nauw samen met de ambassade in Washington, de andere consulaten-generaal en honorair consuls. In Texas en Californië hebben we ook Netherlands Business Support Offices (NBSO), die ondernemers kunnen helpen daar waar geen ambassade of consulaat aanwezig is,’ vertelt Dirk. De lokale netwerken van de NBSO’s en honorair-consuls hebben volgens Ruth een belangrijke meerwaarde. ‘We werken echt als één team samen. Samen kijken we wat we voor elkaar en vooral voor de ondernemers kunnen betekenen.’