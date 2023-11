Aquatech 2023: internationaal podium voor Nederlandse waterinnovatie Ministeries

Van waterfilters en kwaliteitsmeters tot mileuvriendelijke algenbestrijding . Tijdens Aquatech Amsterdam, van 6 tot en met 9 november, presenteerden professionals van over de hele wereld technologieën en diensten op het gebied waterverwerking, drink- en afvalwater. De toonaangevende vakbeurs trekt altijd veel internationale bezoekers. Een goed moment dus om te laten zien dat de Nederlandse watersector veel kennis in huis heeft.

Wateruitdagingen

Steeds meer landen krijgen te maken met droogte, overstromingen en vervuiling. Hierdoor neemt de vraag naar duurzame en innovatieve oplossingen voor wateruitdagingen wereldwijd toe. Nederland heeft veel kennis en ervaring op dit gebied en heeft een goede internationale reputatie. Dat biedt kansen voor Nederlandse bedrijven om te groeien in het buitenland en bij te dragen aan betere waterveiligheid en waterzekerheid wereldwijd.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken steunt daarom ondernemers met internationale ambities. Dat doet het ministerie samen met uitvoerende partners, zoals de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In het buitenland staat een groot netwerk van ambassades, consulaten en Netherlands Business Support Offices (NBSO’s) voor ondernemers klaar. Ondernemers kunnen deelnemen aan verschillende handelsmissies over het thema water of gebruik maken van de verschillende subsidies en financieringsmogelijkheden, zoals de Partners voor Water subsidieregeling bijvoorbeeld. Ook kan een bedrijf onder de vlag van Nederland deelnemen aan een vakbeurs, zoals Aquatech Amsterdam. Dat is de grootste vakbeurs ter wereld op het gebied van waterverwerking, drink- en afvalwater. De beurs trok deze week meer dan 20.000 waterprofessionals, waarvan ruim 70% uit het buitenland komt.

Nederlands paviljoen

Ruim 800 bedrijven presenteerden hun producten en diensten op de beurs. Daarnaast hadden verschillende landen, waaronder Denemarken, Finland, Frankrijk en ook Nederland, een eigen paviljoen. Het Nederlands paviljoen werd opgezet door de branchenetwerken Netherlands Water Partnership, Water Alliance en het Partners voor Water programma. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is een van de opdrachtgevers van dit programma.

Op het Nederlands paviljoen staan verschillende bedrijven die onder de vlag van Nederland deelnemen aan de vakbeurs. De ondernemers hoeven dan geen een eigen stand op een beurs te huren, maar betalen een veel kleiner bedrag voor een plaats in het paviljoen. Dit geeft vooral kleinere bedrijven ook de kans om aan de beurs deel te nemen.

Springplank

Veel Nederlandse ondernemers hopen op Aquatech kennis te maken met potentiële klanten en partners. Door het internationale karakter van de beurs is het voor veel ondernemers ook een goede springplank naar het buitenland.

Ferr-tech: milieuvriendelijke waterzuivering

Een van de bedrijven die op het Nederlandse paviljoen staat is het in Meppel gevestigde Ferr-tech. Ferr-tech heeft een methode ontwikkeld om afvalwater op een milieuvriendelijke manier te reinigen en desinfecteren door Ferraat te gebruiken. Deze chemische stof heeft een sterkere werking dan chloor en is niet schadelijk voor het milieu.

Het gebruik van Ferraat is op zichzelf niet zo vernieuwend, maar de manier waarop Ferr-tech de stof produceert wel. Het bedrijf ontwikkelde een productieproces waardoor de stof twee maanden houdbaar is, in plaats van elke seconden. Hierdoor kunnen ze Ferraat ook aanbieden voor industrieel gebruik en niet alleen meer voor verwerking van afvalwater, maar ook bijvoorbeeld voor de reiniging van voedsel- en drankkratten en plasticrecycling. Ferr-tech wil niet alleen in Nederland groeien, maar heeft ook internationale ambities. Het bedrijf is bijvoorbeeld al actief in Spanje, Noorwegen, Duitsland en de Verenigde Staten.

LG Sonic: meten en verbeteren met geluidsgolven

Even verderop staat LG Sonic uit Zoetermeer, een bedrijf dat door een combinatie van het monitoren van waterkwaliteit en het verzenden van golven van ultrasoon geluid schadelijke algengroei kan tegengaan in oppervlaktewater. Anne Gierveld van het bedrijf vertelt: ‘Vervuiling of opwarming van het water zorgen voor een overvloed aan nutriënten in het water. Dat leidt tot teveel algengroei. Algen zijn op zich gezond voor zoet water, maar een overvloed is slecht voor de kwaliteit van het water.’

Dat kan vervelende gevolgen hebben, gaat ze verder. ‘Iedereen heeft weleens gehoord van blauwalg, wat gezondheidsklachten kan opleveren als je dat binnenkrijgt tijdens het zwemmen. Maar in een ernstiger geval kunnen algen er ook voor zorgen dat de kwaliteit en beschikbaarheid van drinkwater onder druk komt te staan. Op veel plekken worden schadelijke chemicalien in het oppervlaktwater gebruikt om deze algengroei tegen te gaan, ons systeem biedt een milieuvriendelijk alternatief.'

Metingen én oplossingen

Het apparaat van LG Sonic meet continu de waterkwaliteit, maar biedt ook oplossingen voor het verbeteren daarvan. Anne: ‘Op afstand kunnen we veel informatie uit het apparaat halen, zoals bijvoorbeeld de hoeveelheid opgeloste zuurstof, de troebelheid van het water en andere indicatoren voor algengroei. Met die data kunnen we na vaststelling van de kwaliteit van het water ook handvatten bieden voor het behandelen ervan, zodat verbetering optreedt.’ De technologie is volledig zelfvoorzienend als het gaat om energieverbruik, voegt Anne toe. ‘Het apparaat drijft op water en wordt met zonnepanelen voorzien van energie. Daar is dus geen externe energiebron voor nodig.’ LG Sonic is continu bezig met het ontwikkelen en implementeren van nieuwe technieken en sensoren om de waterkwaliteit nog beter in kaart te brengen. Zo is het bedrijf onlangs genomineerd voor de Aquatech innovatieaward voor de ontwikkeling van een slimme fosfaat sensor, waarmee een nog completer overzicht verkregen wordt over de waterkwaliteit. Verder is het bedrijf in staat om schadelijke metalen in het water op te sporen.

De innovatieve technologie van LG Sonic heeft inmiddels al in meerdere landen de aandacht gewekt, zegt Anne. 'LG Sonic heeft kantoren in Nederland, de Verenigde Staten, Brazilië en Dubai, inmiddels liggen in meer dan 55 landen wereldwijd installaties.' 'We doen vooral zaken met lokale overheden, omdat die doorgaans verantwoordelijk zijn voor het waarborgen van de waterkwaliteit', gaat Anne verder. 'Daarbij maken we graag gebruik van expertise van de Nederlandse overheid, zoals het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO),het Netherlands Water Partnership (NWP) en de Water Alliance. Zij helpen ons met kennis over bepaalde landen, deelname aan beurzen, marktonderzoek, maar ook subsidies', sluit ze af. 'Zo hebben wij onlangs deelgenomen aan een handelsmissie Water naar Brazilië. Die missie was zeer goed georganiseerd en wij hebben daar waardevolle connecties opgedaan. Ambassades zijn belangrijk voor ons om in contact te komen met de juiste mensen in desbetreffende regio.'

De innovatie-award gaat naar…

Ook aanwezig op AquaTech is het bedrijf REDstack uit Sneek. REDstack ontwikkelt de zogeheten RED-technologie, waarmee energie kan worden gewonnen uit 2 waterstromen met verschillend zoutgehalte, bijvoorbeeld op plekken waar een rivier de zee in stroomt. Een dergelijke energiebron is continu beschikbaar, duurzaam en eco-vriendelijk. Met haar technologie won REDStack op AquaTech een innovatie-award, vertelt Simon Grasman CTO van het bedrijf. ‘Dat is natuurlijk een mooie erkenning voor ons bedrijf, vooral in een tijd waarin de zoektocht naar duurzame energie wereldwijd grote uitdagingen oplevert.'