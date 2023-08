Goed voorbereid op reis naar Italië, dat doe je zo Ministeries

Van de Dolomieten tot Toscane en steden vol cultuur, historie en lekker eten: Italië heeft de vakantieganger haast alles te bieden. Michiel de Haan en Linda Langeslag van de consulaire afdeling op de Nederlandse ambassade in Rome vertellen hoe je zo goed voorbereid mogelijk op reis gaat naar deze immer populaire bestemming.

We kunnen niet om het extreme weer in Italië heen de afgelopen weken. Enerzijds het noodweer in Noord-Italië, anderzijds de hitte in het zuiden. Waar moeten Nederlanders die zich in zulke weersomstandigheden bevinden vooral op letten?

Michiel is hoofd van de consulaire afdeling op de ambassade en weet als geen ander dat de zomervakantie gerekend kan worden tot het consulaire hoogseizoen, zowel op de ambassade in Rome als op het Consulaat-Generaal in Milaan. Zeker met weersomstandigheden zoals de afgelopen weken in Italië. Michiel vertelt: ‘We raden mensen met klem aan om bij hun camping of hotel altijd ter plaatse te informeren wat de situatie is, en daarnaast altijd de instructies van lokale autoriteiten op te volgen. Tijdens het noodweer in Noord-Italië hebben we kunnen zien dat de situatie binnen een uur op extreme wijze kon omslaan, dus we drukken mensen op het hart om zichzelf goed te informeren op de plek waar ze zitten.’

Linda vult aan: ‘In zo’n situatie is het natuurlijk ook cruciaal dat je wat te eten, te drinken en - als je ze gebruikt - medicijnen voor handen hebt. Zorg dus dat je dat soort zaken snel kunt pakken als het weer je dwingt halsoverkop te vertrekken.’

Ondanks het weer reizen ook dit jaar weer vele Nederlanders af naar Italië. Wat moeten mensen sowieso niet vergeten bij een reis naar het land?

Michiel: ‘Het belangrijkste advies dat ik vakantiegangers meegeef is om altijd een reisverzekering af te sluiten. Dat voorkomt in veel gevallen al een hoop ellende. Daarnaast raden we mensen aan altijd een kopie van hun paspoort of ID-kaart mee te nemen. Dat is namelijk de eerste vraag die we mensen stellen als ze een vervangend reisdocument nodig hebben.’

Ook verstandig is het om bij een rondreis door Italië familie in Nederland laten weten wat het schema is. Linda: ‘We krijgen vaak vragen van verontruste familieleden, die een dag of twee niets van vakantiegangers hebben vernomen. Vaak blijkt dan dat ze simpelweg in de bergen zaten, met slecht mobiel bereik.’ Als het gaat om familie heeft ze nog wel een tip, zegt ze: ‘Het komt regelmatig voor dat kinderen van gescheiden ouders met een van de twee ouders op vakantie gaan. Zorg er dus voor dat de andere ouder vast vooraf toestemming heeft gegeven voor een vervangend document. Dat kan veel vertraging voorkomen.’

Mochten mensen in de problemen komen, door het weer of door andere problemen, wat kan de ambassade in Rome of het consulaat in Milaan dan voor ze doen?

Vergroot afbeelding Beeld: © Ministerie van Buitenlandse Zaken Michiel: ‘Sowieso zijn de ambassade in Rome en het consulaat in Milaan 24/7 bereikbaar via Nederland Wereldwijd, het contactcentrum van Buitenlandse Zaken. Je kunt ons bellen via +31 247 247 247, of bereiken via WhatsApp op het nummer +31 6 8238 7796.’ Hij vervolgt: ‘Verder staan wij natuurlijk paraat om vervangende reisdocumenten te verzorgen, mocht dat nodig zijn.’

Zijn er wetten, regels of culturele gebruiken in Italië die in Nederland niet bestaan waar toeristen rekening mee moeten houden?

Italië is voor de meeste Nederlanders een bekend vakantieland, maar toch wil Michiel nog wel enkele lokale gebruiken aanstippen. Hij vertelt: ‘Met ontbloot bovenlijf rondlopen in een stad, dat doe je hier gewoon niet. Sterker nog: je kunt er zelfs een boete voor krijgen. Daarnaast is het echt not done om uitgebreid je verkoeling te zoeken in de historische fonteinen in steden, laat staan er in te gaan zitten.’

Linda zegt: ‘Wat soms lastig kan zijn is de taalbarrière. Veel Italianen spreken geen of slecht Engels, terwijl er weinig Nederlanders zijn die Italiaans spreken.’ Toch kan dat ook twee kanten op, voegt ze toe. ‘Als je je best doet en een of twee woorden Italiaans spreekt, ontvangen ze je direct met open armen!’

Wat is eigenlijk jullie favoriete plek of bestemming in Italië?

‘Het hele land eigenlijk!’, zeggen Linda en Michiel in koor. ‘Italië heeft alles te bieden voor een mooie vakantie. Bergen, stranden, prachtige steden, meren. Cultuur, archeologie, monumenten en natuurlijk het lekkere eten. Daarnaast zijn Italianen hele open mensen.’

Michiel wil de vakantieganger nog wel een speciale tip wil meegeven. ‘De dorpjes bovenop heuvels zijn geweldig. Die heb je niet alleen in Toscane, maar overal in het land. Echt uniek. In Rome vind ik het Pantheon het meest bijzondere gebouw.’