Vakantie naar Portugal: hier moet je aan denken Ministeries

De stranden van de Algarve, historische straten in Porto en wandel- en fietsroutes door de Alentejo. Portugal heeft voor elk wat wils. Senior consulair medewerker van de ambassade in Lissabon, Karin Overbeek, geeft tips en adviezen voor een ontspannen zomervakantie in dit Zuid-Europese land.

Wat moet je niet vergeten voor vertrek naar Portugal? "Neem altijd een papieren kopie van je paspoort of identiteitskaart mee. Mocht je onverhoopt een nieuw document moeten aanvragen, na diefstal of verlies, dan kan een nooddocument sneller worden afgegeven door de ambassade na een identiteitscontrole op basis van de kopie. En een goede voorbereiding begint natuurlijk altijd met het lezen van het reisadvies van Nederland Wereldwijd. Download ook de Reisapp van Buitenlandse Zaken en Douane. Dan heb je de reisinformatie altijd bij de hand."

Waar moet je verder op letten tijdens je verblijf?

“De veiligheidsrisico’s in Portugal zijn vergelijkbaar met die in Nederland. Maar wees alert op toeristische plekken, zoals de steden Porto en Lissabon, maar ook in de Algarve. Toeristen zijn een geliefd doelwit van zakkenrollers. Laat ook nooit in de auto spullen in het zicht achter als je parkeert in de stad of aan het strand.”

Zijn er culturele verschillen waar je rekening mee moet houden?

“Portugezen zijn niet gecharmeerd van toeristen die met ontbloot bovenlijf een kerk of supermarkt binnenwandelen. Volg altijd de instructies op van politieagenten, maar ook bijvoorbeeld verkeersregelaars en buschauffeurs. Ga niet in discussie en blijf beleefd. Het gezag is hier echt het gezag. LHBTIQ+-reizigers kunnen zorgeloos reizen. Portugal staat hoger dan Nederland op de Rainbow Europe Index, de Europese ranglijst van LHBTIQ+-rechten.”

Portugal is geliefd bij ouderen die kort of lang blijven. Waar moeten zij op letten? "Wie met de tent of camper reist, kan niet meer zomaar wildkamperen. De regels hiervoor worden steeds strenger. Wie graag fietst, moet goed oppassen. De fietsinfrastructuur is niet optimaal en Portugese automobilisten zijn niet echt op fietsers ingesteld. We zien best wat ongelukken helaas met Nederlandse fietsers. Gebruik je medicijnen? Neem dan een medicijnpaspoort mee. Dit is handig als je een apotheek of arts bezoekt. En soms besluiten mensen om naar Marokko door te reizen. Dan moet je dus wel een paspoort bij je hebben. Voor Portugal is een identiteitskaart afdoende."

Ook Portugal kampt de laatste jaren vaker met bosbranden. Hoe blijf je veilig en gezond?

“Check voordat je op reis gaat of je een goede reis- en zorgverzekering hebt. Mocht je caravan of tent beschadigd raken door de weersomstandigheden of je komt in het ziekenhuis terecht, dan wil je niet met onnodig hoge kosten worden geconfronteerd. Bekijk voor actuele informatie over waar de bosbranden in Portugal zich bevinden de website www.fogos.pt en download de app van Fogos.”

Wat kunnen vakantiegangers doen in geval van nood? "Kom je tijdens je vakantie in nood, of heb je een vraag die niet in het reisadvies staat? Neem dan eerst contact op met je reisorganisatie of verzekeraar, of met de Nederlandse ambassade. Nederlandse ambassades en consulaten zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via Nederland Wereldwijd, het contactcentrum van Buitenlandse Zaken via +31 247 247 247 (telefoon) en +31 6 8238 7796 (WhatsApp)."

Wat is jouw favoriete bestemming in Portugal?

“Oh, je hebt zoveel mooie plekken in Portugal. Het 12 kilometer lange strand ten Zuiden van Lissabon is een heerlijke plek om uit te waaien. En de autovrije fietsroute over een oude spoorlijn in de Alentejo is vooral in mei een feest om af te leggen.”