Zomervakantie 2023: 7 tips voor een zorgeloze reis

De vakantie staat weer voor de deur. Tijd om je zwemkleding en slippers weer uit de kast te halen en de koffers te pakken. Om onbezorgd van je vakantie te genieten, is een goede voorbereiding belangrijk. Met deze reistips ben je straks helemaal klaar voor vertrek!

Tip 1: Check het reisadvies

Bekijk voordat je boekt, vlak voor vertrek én tijdens je vakantie het reisadvies. Dat kan via nederlandwereldwijd.nl of de Reisapp. De kleurcode bij het reisadvies (groen, geel, oranje of rood) geeft een beeld van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in het land of een bepaald gebied. Lees daarom altijd het gehele reisadvies zodat je weet waar je rekening mee moet houden, bijvoorbeeld op het gebied van criminaliteit, natuurgeweld, gezondheid, wetten en gebruiken en in het verkeer. Lees hier hoe een reisadvies tot stand komt.

Dit betekenen de kleurcodes: Groen: er zijn geen bijzondere veiligheidsrisico’s.

er zijn geen bijzondere veiligheidsrisico’s. Geel: reizen is mogelijk, maar let op, er zijn risico’s.

reizen is mogelijk, maar let op, er zijn risico’s. Oranje: alleen noodzakelijke reizen, dus geen vakanties.

alleen noodzakelijke reizen, dus geen vakanties. Rood: niet reizen.

Tip 2: Zorg voor de juiste reisdocumenten

Voor de meeste Europese landen is een geldige Nederlandse ID-kaart voldoende. Buiten Europa heb je een Nederlands paspoort nodig. En let op: voor een aantal landen moet je paspoort of ID-kaart bij binnenkomst of vertrek nog een minimum aantal maanden geldig zijn.

Ook is het voor sommige landen verplicht om een visum aan te vragen. Kijk hier of je voor jouw vakantiebestemming een visum nodig hebt. En reis je bijvoorbeeld alleen met een minderjarig kind? Dan moet je kunnen aantonen dat je toestemming hebt van de ouder(s). Dat kan met het formulier toestemming reizen met minderjarige naar het buitenland.

Tip 3: Controleer je zorg- en reisverzekering

Een reisverzekering afsluiten is niet verplicht, maar wel verstandig voor het geval dat er iets misgaat tijdens de vakantie. De kosten voor een ziekenhuisopname kunnen in sommige landen snel oplopen. Controleer daarom voor vertrek welke ziektekosten je zorg- of reisverzekering dekt in het buitenland. Ga je buiten Europa op reis? Dan is het verstandig een reis- of zorgverzekering met werelddekking af te sluiten.

Tip 4: Laat thuisblijvers weten wat je reisplannen zijn

Maak van thuisblijvers geen spoorzoekers. Het is verstandig om familie en vrienden op de hoogte te houden van waar je naartoe gaat en waar je verblijft. Deel eventueel ook kopieën van belangrijke documenten, zoals paspoorten of verzekeringen. Schrijf noodzakelijke telefoonnummers op en check vooraf je mobiele bundel. Buiten de EU moet je mogelijk extra betalen voor bellen en internetten.

Tip 5: Check wat je wel en niet mee mag nemen naar het buitenland (en terug naar Nederland)

Als je naar het buitenland reist gelden er mogelijk regels voor wat je wel en niet mee mag nemen. Etenswaren, planten of alcohol kunnen bijvoorbeeld verboden zijn. Ook mag je huisdier niet zonder een EU-dierenpaspoort of specifieke inentingen mee op vakantie. En heb je voor sommige medicijnen een medicijnverklaring nodig.

Ook als je terugreist naar Nederland mag niet alles mee door de Douane. Voorkom onaangename verrassingen en check goed wat je wel en niet mee mag nemen. Zie meer informatie over bagage en souvenirs meenemen.

Tip 6: Blijf ook tijdens je vakantie op de hoogte van de veiligheidssituatie

Meld je voor je vakantie aan bij de informatieservice van Buitenlandse Zaken. Zo weet de Nederlandse ambassade dat je in het land bent en hoe je te bereiken bent als dat nodig is. Als er een belangrijke wijziging is in het reisadvies, ontvang je daarover een e-mail. Ook de ambassade kan je zo via e-mail of sms op de hoogte houden van andere belangrijke veiligheidsadviezen.

Download ook de Reisapp en maak je bestemming favoriet. Verandert het reisadvies? Dan ontvang je automatisch een melding op je telefoon of tablet.

Tip 7: Niets vergeten? Bekijk de reischecklist

Om zeker te weten dat je echt niets bent vergeten, kun je de reischecklist doorlopen. Daarin staan de belangrijkste dingen die je voor je reis moet regelen of meenemen. Een goede voorbereiding is het halve werk!

Vragen of hulp nodig? Kom je tijdens je vakantie in nood, of heb je een vraag die niet in het reisadvies staat? Neem dan eerst contact op met je reisorganisatie of verzekeraar, of met de Nederlandse ambassade. Nederlandse ambassades en consulaten zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via Nederland Wereldwijd, het contactcentrum van Buitenlandse Zaken via +31 247 247 247 (telefoon) en +31 6 8238 7796 (WhatsApp).