Het werk van BZ: Zana Üstebay in New York

Zana Üstebay komt uit een ondernemersfamilie in Amsterdam. Inmiddels werkt zij ruim acht maanden als economisch beleidsmedewerker op het Nederlandse consulaat-generaal in New York. In dit artikel vertelt Zana over haar werk en hoe zij in New York terecht is gekomen. ‘Ik pak hier samen met een relatief klein team veel dingen zelf op om het tot een succes te brengen. In dit werk kan ik echt mijn ondernemerskracht kwijt’.

‘Ondanks dat ik het spannend vond, solliciteerde ik voor het Rijkstraineeprogramma. Ik twijfelde of zo’n grote organisatie bij mij zou passen. Maar het beviel heel goed. Tijdens het programma werd ik gedetacheerd bij het innovatienetwerk in Boston. Ik werkte nauw samen met het consulaat-generaal in New York aan een biotech missie vanuit Nederland naar Boston en New York. Daarna ging ik terug naar Den Haag. Bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ging ik aan de slag als beleidsmedewerker Internationale en Europese Zaken en hield me bezig met de relatie met Duitsland en Europese coördinatie. Tot ik deze vacature in New York voorbij zag komen. Ik kon niet anders dan solliciteren en werd tot mijn blijdschap aangenomen op de economische afdeling.’

Vergroot afbeelding Beeld: © MinBZ

‘Dagelijks zet ik me in voor het start- en scale up dossier. Dat houdt in dat ik Nederlandse start-ups en bedrijven help die willen uitbreiden naar het noordoosten van Amerika. Dat doen we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld met behulp van verschillende programma’s, zoals de ScaleNL Accelerator. Tijdens dat programma doorloopt een groep Nederlandse tech gerelateerde bedrijven een programma door in Nederland en sluiten dat af met een reis naar de Verenigde Staten. Dit programma organiseren we zowel aan de westkust als aan de oostkust van de Verenigde Staten. Er is ook een academic startup program, meer gericht op academische start-ups, vaak spin-offs van Nederlandse universiteiten. Het is mooi om te zien hoe deze ondernemers vanuit de academische hoek via het bedrijfsleven ook oplossingen zoeken voor een betere toekomst.’

‘Daarnaast werk ik in ons team ook aan public diplomacy. Met public diplomacy maken we duidelijk wat de prioriteiten van Nederland in het buitenland zijn en waar we goed in zijn als Nederland. Dat zijn veel verschillende dingen in de Verenigde Staten: van klimaat en energie gerelateerde zaken, hoe werken we aan een betere en gezondere wereld, tot thema’s als diversiteit en inclusie en de tech-wereld die er hier toe doet.'