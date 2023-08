World Scout Jamboree in Zuid-Korea: wat doet de ambassade? Ministeries

Deze week verzamelen 50.000 scouts uit de hele wereld zich in Zuid-Korea voor de World Scout Jamboree. Uit Nederland, Aruba en Curaçao zijn 2.000 scouts en begeleiders naar het evenement afgereisd. Helaas moesten de deelnemers door een tyfoon eerder dan gepland terugreizen naar Seoul, maar het programma gaat door. Voor de Nederlandse ambassade in Zuid-Korea is het een grote gebeurtenis als zoveel jonge Nederlanders tegelijk op reis gaan. De afgelopen weken en maanden zijn de medewerkers van de ambassade druk bezig geweest om zich samen met de scoutingorganisaties voor te bereiden op de Jamboree.

Vergroot afbeelding Zorgen over het Jamboree-terrein Twee weken geleden begonnen de scouts binnen te stromen in Korea. Dagenlang zaten vliegtuigen uit de hele wereld vol om de duizenden scouts op hun bestemming af te leveren en in Seoul kon je niet om de enthousiaste groepen heen. Helaas beginnen de eerste problemen zich al snel voor te doen. 'Het regende vlak voor de Jamboree ontzettend hard, waardoor het terrein deels onder water liep,' zegt Robert. En hoewel de organisatie dit probleem met pallets onder de tenten redelijk op kon lossen, maakte de regen plaats voor een heftige hittegolf. 'Op een terrein met zeer beperkte schaduw, koeling, water en medische zorg wordt dat al snel zorgwekkend.'

Vergroot afbeelding Dat beeld werd bevestigd toen de ambassade zelf de opening van de Jamboree bezocht en daar sprak met de leiding van de Nederlandse scouts. Zij moesten door deze zorgen zelfs besluiten om hun aankomst op het terrein een dag uit te stellen, zodat de meest cruciale zaken op orde zouden zijn. De ambassade komt ook in actie. Robert zegt: 'Elke dag hebben wij met de Zuid-Koreaanse overheid besproken hoe die voorzieningen verbeterd konden worden. Tegelijkertijd overleg je met de scouts en met collega’s uit andere EU-landen over wat zij weten en wat hun lezing van de situatie is. Op zo’n moment moet je elkaar goed opzoeken.' Wanneer de ambassade complicaties aan ziet komen, wordt ook het contact met Den Haag intensiever. 'Iedere dag sturen we een overzicht van ontwikkelingen door,' zegt Vincent van Roon, die de ambassade tijdelijk versterkt voor de Jamboree. 'Zo’n situatie vraagt flexibiliteit van collega’s. Door het tijdsverschil ben je veel in de avonden bezig. En ondertussen gaat ook de normale dienstverlening van de ambassade gewoon door. We zijn heel blij dat andere collega’s extra hard gewerkt hebben om ons voor de Jamboree vrij te spelen.'

Storm op komst Net toen de faciliteiten op het terrein langzaam verbetering vertoonden, kwam het volgende slechte nieuws: er was een tyfoon op komst. De Zuid-Koreaanse overheid besloot het terrein te evacueren en het programma in Seoul voort te zetten. Tijdelijk zaakgelastigde Onny Jalink vervangt momenteel de ambassadeur. Zij snapt het Koreaanse besluit: 'Het is ontzettend jammer, want de scouts hadden het ondanks de hitte erg naar hun zin op het terrein. Maar de veiligheid van de deelnemers moet natuurlijk voorop staan. Zulke risico’s kan je dan niet nemen.'

Vergroot afbeelding Het is makkelijker gezegd dan gedaan om ruim 40.000 mensen te evacueren en onderdak te geven. 'Dat hebben de Zuid-Koreanen indrukwekkend geregeld. Wij zijn ook erg dankbaar aan alle universiteiten en bedrijven die hun locaties voor onze scouts beschikbaar hebben gesteld,' aldus Onny. Op de ambassade hing Eun-Young de hele dag aan de telefoon. Als Koreaanse collega speelde zij een cruciale rol om het contact te leggen met alle verschillende mensen die bij de Koreaanse ministeries en opvanglocaties betrokken waren. 'Het is erg fijn als je mensen gerust kan stellen met een goed beeld van wat er gaat gebeuren,' zegt Eun-Young. De ambassade heeft tijdens de evacuatie constant in contact gestaan met de scouts uit Nederland, Aruba en Curacao om te volgen hoe het met hen ging. 'Vergeleken met andere ambassades is het best bijzonder dat je niet één, maar drie landen bij de Jamboree hebt,' aldus Vincent. 'Wij krijgen als diplomaten vanaf dag één mee dat je het héle Koninkrijk vertegenwoordigt. In een operatie als deze voel je echt dat One Kingdom, four countries meer dan alleen een slogan is.'

Vergroot afbeelding De Jamboree heeft bewezen dat de scouts een veerkrachtige groep zijn, ziet Onny: 'Scouts zijn duidelijk niet voor een gat te vangen. Ik vind het belangrijk dat het thuisfront weet dat het goed gaat met hun kinderen. Ik kan me voorstellen dat het best wel beangstigend is om te horen dat je kind geëvacueerd wordt terwijl je zelf zo ver weg zit. Het was een ingewikkelde logistieke operatie maar de kids zijn in uitstekende handen. Sterker nog, ik hoor van deelnemers dat ze het superchill vinden om na het kamp weer in echte bedden te slapen en warm te kunnen douchen. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik vol bewondering ben voor de leiding van de drie contingenten uit het Koninkrijk.'

Vergroot afbeelding De Jamboree gaat door in Seoul Vandaag is de ambassade bij alle opvanglocaties langs geweest. 'Het is zo fijn om te zien dat het goed met ze gaat en dat ze hun Jamboree-ervaring hier in Seoul nog kunnen voortzetten,' aldus Eun-Young. De scouts zijn momenteel ondergebracht op verschillende universiteits- en bedrijfscampussen in de buurt van Seoul. De Zuid-Koreaanse autoriteiten zetten een vervangend programma neer met sport en cultuur en een slotceremonie op vrijdag. Onny: 'Het is anders gelopen dan verwacht, maar we hopen heel erg dat de scouts er nog een paar mooie dagen van maken in Seoul. Dat hebben ze enorm verdiend.'

Goede voorbereiding is het halve werk

De consulaire afdeling van de ambassade heeft al maanden intensief contact met de Nederlandse scoutingorganisatie. Hoofd van de consulaire afdeling Robert Bijkerk wist: 'Er komt veel bij kijken wanneer je zoveel Nederlanders in je land op bezoek krijgt. Er zullen bijvoorbeeld altijd een paar mensen een paspoort kwijtraken. Maar wij staan ook klaar als mensen in het ziekenhuis terechtkomen of met de politie te maken krijgen.'

'Je hoopt op het beste, maar je moet voorbereid zijn op alles', aldus Eun-Young Hwang, van de consulaire afdeling. 'Daarom hebben wij een maand geleden het Jamboree-terrein al bezocht om polshoogte te nemen, en hebben we nauw contact gehouden met de overheid hier.' Vanaf het begin trekt de ambassade samen op met Scouting Nederland. Door de nauwe samenwerking weten de ambassade en Scouting goed wat ze van elkaar kunnen verwachten.