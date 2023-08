Internationale Jongerendag: ‘Jongeren zijn de drijfveer achter verandering’ Ministeries

Op 12 augustus is het Internationale Jongerendag. In 2050 woont de helft van alle jongeren wereldwijd in Afrika. Naar verwachting zal bovendien het inwonersaantal in de helft van de Afrikaanse landen in de komende dertig jaar bijna verdubbelen. Deze snelgroeiende en jonge bevolking zorgt voor uitdagingen, maar biedt ook kansen, ziet Hanna Mulugeta uit Ethiopië. Hanna legt uit waarom jongeren een centrale rol moeten hebben in de Nederlandse Afrikastrategie.

Eind mei presenteerde Nederland de Afrikastrategie 2023-2032. Hierin staat omschreven hoe we de komende tien jaar samen willen inzetten op de gedeelde belangen van Afrika, Europa en Nederland. Hoe we samen willen werken aan grensoverschrijdende uitdagingen op het gebied van migratie, handel, de energietransitie, klimaat, veiligheid en voedselzekerheid.

Lees hier de Nederlandse Afrikastrategie 2023-2032.

Consultaties

De Nederlandse Afrikastrategie is tot stand gekomen op basis van brede consultaties en verdiepende gesprekken met maatschappelijke partners, kennisinstellingen, bedrijven, diaspora, internationale organisaties en overheden. De 25-jarige Hanna Mulugeta was aanwezig bij een consultatie op de ambassade in Addis Abeba, Ethiopië.

Jonge bevolking

Ethiopië is één van de grootste Afrikaanse landen als het gaat om inwonersaantallen. Het is een divers land, vertelt Hanna. ‘Er zijn veel verschillende etniciteiten en religies en grote verschillen tussen platteland en de stedelijke gebieden. En er wonen veel jonge mensen: ongeveer 70% van de bevolking is jong.’

Het is een grote uitdaging om de snelgroeiende en jonge bevolking van banen, onderdak, onderwijs, zorg, goede voeding, connectiviteit en veiligheid te voorzien, maar dit biedt ook kansen voor Ethiopië. ‘We hebben een enorme beroepsbevolking en veel jongeren zijn klaar voor verandering, om te groeien en te leren. Maar vaak lopen ze tegen beperkingen aan’, legt Hanna uit.

Hoge kosten en werkgelegenheid

De twee jaar durende strijd tussen de regering van Ethiopië en strijdgroepen in de noordelijke regio Tigray heeft bijvoorbeeld zijn sporen nagelaten. Zeker op de jonge bevolking, ziet Hanna. ‘Veel jonge mensen zijn omgekomen bij de gevechten en mensen in de zwaarst getroffen gebieden hebben twee jaar lang zonder elektriciteit, onderwijs en gezondheidszorg geleefd.’

Daarnaast vormen hoge inflatie en een groot tekort aan banen voor veel jongeren een uitdaging. ‘We hebben veel afgestudeerden, in de medische wetenschappen en techniek bijvoorbeeld, die vervolgens geen werk kunnen vinden in die sector. Hierdoor is een groot deel van de jongeren werkloos’, legt Hanna uit.

Ook Hanna werkt niet in de sector waar ze eigenlijk voor heeft gestudeerd. ‘Ik heb een technische opleiding, maar werk nu als jongerencoördinator bij Right Here Right Now 2, een door Nederland gefinancierd programma op het gebied van jongerenparticipatie, gender-gerelateerd geweld en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Iets heel anders’, lacht Hanna. Toch heeft ze veel passie voor haar huidige baan. ‘Mijn ultieme doel is dat jongeren zijn geïnformeerd en worden betrokken bij alle besluitvormingsprocessen die hen raken.’

Nederland en Ethiopië

De relaties tussen Nederland en Ethiopië gaan ver terug en spreiden zich over verschillende terreinen. Er zijn bijvoorbeeld ruim tachtig Nederlandse bedrijven actief in Ethiopië, voornamelijk in de landbouw en bloementeelt. Mede hierdoor is Nederland ook de tweede exportmarkt voor Ethiopië. Ook is het programma voor ontwikkelingssamenwerking in Ethiopië de grootste van Nederland in de wereld.

Gelijkwaardige partnerschappen

Het begrip voor elkaars positie en de bereidheid om elkaar te ondersteunen op onderwerpen die voor de ander belangrijk zijn staat centraal in de Afrikastrategie. Ook Hanna benadrukt het belang van een gelijkwaardig partnerschap. ‘Het is goed dat jonge mensen uit allerlei Afrikaanse landen zijn uitgenodigd om mee te denken, want zo’n strategie werkt alleen op basis van gelijkwaardigheid. Het is belangrijk voor Nederland en Europa om de lokale context hier te begrijpen door samen te werken met lokale partners en organisaties en voortdurend feedback te blijven vragen.’

Drijfveer

De Afrikastrategie gaat over de inzet voor de komende tien jaar. Hoe ziet Hanna deze toekomst? ‘Ik ben voorzichtig optimistisch’, zegt de Ethiopische. Ze spreekt met bewondering over de veerkracht van haar gemeenschap. ‘Het land worstelt met problemen en de gemeenschap heeft veel meegemaakt, maar we zetten door. Zelfs al hebben we het moeilijk, we proberen elkaar te helpen.’

Hanna hoopt dat er in de toekomst beter naar jongeren wordt geluisterd. ‘Jonge mensen hebben veel creatieve ideeën en kunnen helpen om in de landbouw te innoveren en te moderniseren. Jongeren betrekken en laten meebeslissen over hun eigen toekomst, biedt kansen voor Ethiopië. Ze zijn de drijfveer achter verandering.’