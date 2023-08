Op vakantie naar Thailand: hier moet je aan denken Ministeries

Ga je op vakantie naar Thailand? Bereid je reis dan goed voor, en check het reisadvies. De Nederlandse ambassade in Bangkok helpt je op weg met de belangrijkste tips voor een vakantie naar Thailand.

Thailand als vakantiebestemming

Thailand staat in de top 10 meest bezochte toeristische bestemmingen ter wereld. En dat is niet voor niets. ‘Het is een divers land met een rijke cultuur, heerlijke keuken en prachtige stranden,’ vertellen William Franssen en Niels Unkel. Beiden werken op de Nederlandse ambassade in Thailand. ‘En ook niet onbelangrijk: je kunt er ook nog eens relatief goedkoop op vakantie.’

Waar moet je aan denken voor vertrek naar Thailand?

‘Lees voor vertrek het reisadvies voor Thailand. Daarin staat altijd de meest actuele informatie.’ In het reisadvies staan ook dingen die je écht niet mag vergeten, zoals:

Geldig paspoort

Neem altijd een geldig paspoort mee. Je paspoort moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn wanneer je aankomt in Thailand. Neem ook altijd een papieren kopie van je paspoort mee.

Reisverzekering

Sluit altijd een goede reisverzekering af die extra kosten dekt. Bijvoorbeeld van ziekenhuisopname of onverwachte terugkeer naar huis door ziekte of een ongeval (repatriëring). Je basiszorgverzekering vergoedt deze kosten niet altijd volledig, en in een ziekenhuis kunnen de kosten hoog oplopen.

Vaccinaties

Check ruim voordat je vertrekt welke vaccinaties je nodig hebt voor Thailand.

Medicijnen

Gebruik je medicijnen? Neem voldoende mee, ook voor wat extra dagen. Check voor welke medicijnen je een verklaring nodig hebt om ze mee te mogen nemen naar Thailand. Bij twijfel: neem contact op met de Thaise ambassade in Den Haag.

Visum bij verblijf langer dan 30 dagen

Je kunt zonder visum naar Thailand reizen als je er maximaal 30 dagen verblijft. Bij aankomst krijg je dan een stempel in je paspoort met je uiterlijke vertrekdatum. Wil je langer blijven? Vraag dan ruim voor je reis een visum aan. Dit kan via een e-visum (in het Engels) of door contact op te nemen met de Thaise ambassade in Den Haag.

‘Je verblijf verlengen terwijl je al in Thailand bent is mogelijk, maar dat is een tijdrovende procedure zonder garantie op succes. Als je in Thailand verblijft met een verlopen visum, kunnen de straffen snel oplopen. Van een boete, tot aan gevangenisstraf en deportatie. Dat geldt ook als je visum verloopt terwijl je in Thailand in het ziekenhuis bent beland.’

Download de Reisapp

Met de Reisapp van Buitenlandse Zaken heb je altijd de juiste reisinformatie bij de hand. Als je Thailand “favoriet” maakt in de app, krijg je een melding wanneer het reisadvies verandert. Download de Reisapp.

Wat mag je niet meenemen naar Thailand, of terug naar Nederland?

‘Een aantal dingen mag je niet naar Thailand meenemen. Natuurlijk is het illegaal om wapens en drugs mee te nemen. Neem ook liever geen dierlijke producten mee. Iets wat je misschien minder verwacht: in Thailand zijn e-sigaretten en vapes verboden. Laat die dus vooral thuis. En, zoals eerder genoemd: let op dat je voor sommige medicijnen een verklaring nodig hebt.’

‘Ook terug naar Nederland mag je uit Thailand een aantal dingen niet meenemen (douaneregels Thailand). Een opvallende: er gelden regels voor het meenemen van kunstvoorwerpen en Boeddhabeeldjes uit Thailand. Daarnaast gelden in Nederland de algemene regels van de douane.’

Drugs: niet doen

Let op: ‘Er staan in Thailand zeer hoge straffen op het bezit, gebruik en verhandelen van harddrugs, softdrugs en andere verdovende middelen. Je riskeert daarmee levenslange opsluiting en zelfs de doodstraf. Alleen het gebruik van cannabis met een THC-percentage tot 0,2% wordt nu nog toegelaten maar het is niet duidelijk of dit zo blijft. Je loopt dus ook een risico als je cannabis gebruikt.’

Veiligheidsrisico’s in Thailand

‘De kleurcode van het reisadvies van Thailand is grotendeels geel (er zijn veiligheidsrisico’s) en in een aantal gebieden oranje (ga er alleen naartoe als het noodzakelijk is). Bekijk in het reisadvies voor Thailand naar welke gebieden je wel, en beter niet kunt gaan. Vakantiereizen naar oranje gebieden worden sterk afgeraden. Reis je wel naar een oranje gebied, dan is dat je eigen verantwoordelijkheid. De ambassade kan je waarschijnlijk minder goed helpen als je in de problemen komt.’

Veiligheid in het verkeer

‘Het verkeer kan in Thailand enorm chaotisch zijn. Dat geldt niet alleen voor Bangkok, maar ook voor de rest van het land. Het besturen van een auto, motor of scooter is in Thailand gevaarlijk, en dodelijke ongelukken komen helaas vaak voor. Ook bij Nederlanders. Denk dus goed na of je aan het verkeer wilt deelnemen, en vergeet niet: in Thailand rijdt men links!’

‘Naast een geldig Nederlands rijbewijs, heb je in Thailand ook een internationaal rijbewijs nodig. Ben je niet in het bezit van een geldig rijbewijs, kan dit tot serieuze problemen leiden bij een klein of groot ongeluk. Je bent dan ook niet verzekerd.’

‘Wil je een scooter huren? Alle scooters in Thailand hebben een motorinhoud van meer dan 100 cc. Een Nederlands rijbewijs voor bromfiets of scooter (maximaal 50 cc) is dus niet voldoende! Je hebt dan minimaal rijbewijs A1 nodig. En draag altijd een helm.’

Geef nooit je paspoort af

‘Geef in Thailand nooit je paspoort af. Ook niet als dat wordt geëist voor het huren van een auto of scooter. Geef een kopie van je paspoort af, of huur ergens anders.’

Criminaliteit en veiligheid op straat

‘Thailand is een redelijk veilig land, maar blijf op je hoede voor zakkenrollers, vooral op plekken waar het druk is. En bezoek geen afgelegen straten of parken. Door de vorming van een nieuwe regering is er deze zomer ook kans op demonstraties in het hele land. Blijf daar vooral uit de buurt, want de politie kan hard optreden. En houd het lokale nieuws in de gaten.’

Met welke culturele verschillen moet je in Thailand rekening houden?

In een ander land zijn er andere regels en tradities. Ook in Thailand. Houd dus in ieder geval rekening met de volgende cultuurverschillen:

Omgang met Thai (de Thaise bevolking)

‘In Thailand gaan mensen zeer respectvol met elkaar om. Ook als toerist bereik je het meest als je kalm en beleefd blijft, en op rustige toon gesprekken voert. Helaas spreekt niet iedereen Engels, maar bij hotels en toeristische plekken gaat het meestal goed. Het is zeker slim om een vertaal-app bij de hand te hebben.’

‘Vanuit het Boeddhisme wordt mensen fysiek aanraken niet gewaardeerd. Het hoofd wordt gezien als het hoogste en meest reine lichaamsdeel. Raak dus nooit zomaar iemands hoofd aan. Voeten worden daarentegen gezien als je laagste en minst schone lichaamsdeel. Op sommige plekken wordt verwacht dat je je schoenen uitdoet. En leg vooral niet je voeten op tafel!’

Bezoeken van tempels

‘In Thailand kun je prachtige tempels bezoeken. Doe dat vooral, maar respecteer de cultuur. Ga bijvoorbeeld niet naar binnen met ontblote armen of benen.’

Soms hogere prijzen voor toeristen

‘Op sommige toeristische locaties geldt een tweeprijzen-systeem. Toeristen moeten dan meer betalen dan mensen uit Thailand. Dat prijsverschil kan soms behoorlijk groot zijn. Wees daarop voorbereid om teleurstellingen te voorkomen.’

Thaise Koninklijk huis

‘Het Koninklijk huis is in Thailand erg belangrijk. Voorkom misverstanden en ga geen gesprekken aan over het Thaise Koninklijk huis. Er staan zware straffen op het beledigen daarvan. Je kunt ervoor naar de gevangenis gaan.’

lhbtiq+

‘In Thailand wordt een huwelijk tussen dezelfde seksen niet officieel erkend. Maar over het algemeen is Thailand een tolerant en progressief land voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders, intersekse personen, queers en personen die hun gender of seksualiteit anders benoemen (lhbtiq+). Relaties of seksuele handelingen tussen personen van hetzelfde geslacht zijn niet strafbaar.’

Wat doe je in Thailand in geval van nood?

Heb je direct hulp nodig in Thailand? Neem dan contact op met de lokale hulpdiensten:

Algemeen alarmnummer: 191

Toeristenpolitie: 1155

Medische noodgevallen regio Bangkok: 1646

Medische noodgevallen Thailand: 1669

Brandweer: 199

Heb je een ander noodgeval? Bekijk wat je kunt doen. ‘De ambassade is er voor Nederlanders in Thailand, bijvoorbeeld om je te helpen aan een noodreisdocument bij het verlies van je paspoort. Ook kan de ambassade je informeren – onder andere bij diefstal of opname in een ziekenhuis. Voor vragen in het geval van nood, kun je terecht bij het contactcenter van Nederland Wereldwijd: +31 247 247 247. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.’