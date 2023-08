Noodweer in Slovenië: interview met ambassadeur Johan Verboom Ministeries

In het dorp Rečica ob Savinji, ten noordoosten van de Sloveense hoofdstad Ljubljana, zijn de meeste Nederlanders die getroffen waren door het noodweer opgevangen in een school. Gelukkig zijn velen van hen al terug naar huis vertrokken. Ambassadeur Johan Verboom reisde snel naar het getroffen gebied om te helpen. Hij deelde zijn zorgen over de situatie in het land en was geschokt door wat hij daar aantrof.

Vergroot afbeelding Beeld: © Ministerie van Buitenlandse Zaken

Noodweer en overstromingen

‘Afgelopen week werden we vooraf gewaarschuwd over naderend noodweer. Op donderdagavond brak het los. Kort daarna ontvingen we het tragische bericht dat twee Nederlanders vermist werden op de berg Veliki Draski. Helaas vernamen we de volgende ochtend dat zij het niet hebben overleefd. Onmiddellijk hebben we contact opgenomen met de nabestaanden en hen bijgestaan, voornamelijk door hen te voorzien van informatie.

Op vrijdag bereikte ons het verontrustende nieuws van de overstromingen, waarbij hele campings werden weggespoeld. Als reactie hierop hebben we een crisisteam samengesteld, bestaande uit consulaire medewerkers en ikzelf. Tijdens en na de overstromingen werden de ambassade en het contactcenter van Buitenlandse Zaken overspoeld met telefoontjes van mensen die geen contact konden krijgen met hun familieleden.

In eerste instantie hebben we de mensen zo goed mogelijk bijgestaan en contact onderhouden met de Sloveense autoriteiten. Toen de weg enigszins begaanbaar was, ben ik gisteren met twee collega's van de ambassade afgereisd Rečica ob Savinji, de plek waar de meeste gestrande Nederlanders verbleven.’

Vergroot afbeelding Beeld: © Ministerie van Buitenlandse Zaken Enorme ravage ‘Tijdens onze reis naar het getroffen gebied werden we geconfronteerd met een verwoestend tafereel: auto's half gekanteld, huizen gedeeltelijk onder water en meegesleepte boomstammen. Bij aankomst troffen we ruim honderd Nederlanders aan die waren opgevangen in een nabijgelegen school, vlakbij een camping waar veel Nederlanders verbleven. Gelukkig woont er al jaren een Nederlandse in het gebied, die ons waardevolle hulp bood bij het leggen van contacten met lokale autoriteiten. Bij aankomst konden we de burgemeester, het Rode Kruis en de brandweer bedanken voor hun hulp. De mensen waren zeer dankbaar en enthousiast over de opvang in de school, waar ze voorzien werden van eten en kleding. Ik heb persoonlijk met de mensen gesproken en benadrukte vooral hoe blij ik was dat ze veilig waren. Daarna hebben we de situatie in kaart gebracht. Op het hoogtepunt verbleven daar ongeveer 850 gestrande Nederlanders. Inmiddels waren de meesten van hen met eigen vervoer terug naar huis vertrokken. Er was nog een groep van ruim 100 mensen die alles kwijt was, inclusief hun auto of camper.’

Gestrande Nederlanders

‘Wij hebben contact gelegd met de alarmcentrale in Den Haag. De alarmcentrale toonde veel begrip voor de situatie en kwam al snel met goed nieuws: twee bussen waren onderweg naar de getroffen gebieden om alle Nederlanders te evacueren. Deze bussen zijn nu ter plaatse en zullen vanavond vertrekken met de overgebleven Nederlands. Het is fantastisch dat we op deze manier hulp hebben kunnen bieden. De afgelopen periode heb ik persoonlijk met veel mensen gesproken en hun verhalen zijn schrijnend.

Een gezin vertelde een hartverscheurend verhaal waarbij ze met hun kinderen in een tent lagen toen het water om vier uur 's nachts plotseling naar binnen stroomde. Ze vluchtten vervolgens zo snel mogelijk met de auto, maar moesten die auto uiteindelijk achterlaten. Gelukkig vonden ze een hoger gelegen punt waardoor ze hun leven hebben kunnen redden. Het is een wonder dat er niet meer levens zijn verloren gegaan. Ik heb de camping bezocht en die plek deed me denken aan mijn eerdere ervaring in Sri Lanka na de tsunami van 2004.’

Vergroot afbeelding Beeld: © Ministerie van Buitenlandse Zaken Nederlanders in Slovenië ‘Een belangrijke boodschap voor alle Nederlanders in Slovenië: zorg in de eerste plaats goed voor jezelf en volg te allen tijde de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op. Vermijd gebieden in de buurt van rivieren en bergen waar aardverschuivingen kunnen plaatsvinden, en blijf weg van onveilige locaties. We begrijpen dat veel mensen zich zorgen maken omdat ze geen contact kunnen krijgen met hun naasten. Deze bezorgdheid is begrijpelijk. Vaak wordt dit veroorzaakt door een slechte internetverbinding in de getroffen gebieden. Sommigen zijn hun telefoon kwijtgeraakt of hebben geen toegang tot oplaadmogelijkheden.’

Samenwerking met de Slovenen

‘De samenwerking met de lokale autoriteiten verloopt soepel. De Slovenen staan erom bekend dat ze goed georganiseerd en buitengewoon behulpzaam zijn, en dit werd opnieuw duidelijk tijdens deze crisis. Ze werkten nauw met ons samen en boden niet alleen hulp aan onze Nederlandse burgers, maar ook aan ons als ambassade.’