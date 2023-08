Geloof en identiteit omarmen: LHBTIQ+-activisme in Latijns-Amerika Ministeries

Oorspronkelijk afkomstig uit Latijns-Amerika, omarmen Bob, Jenny en Jorge met trots hun identiteit als leden van zowel de LHBTIQ+ gemeenschap als hun geloof, terwijl ze zich inzetten als activisten voor intersectionaliteit. ‘Ik geloof in een God die liefde omarmt.’ Building Bridges, een jaarlijks initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken, brengt queer gelovigen samen.

Vergroot afbeelding Dit jaar vieren we het 75-jarig bestaan van het mensenrechtenverdrag, waardoor de verhalen van Bob, Jenny en Jorge een nog grotere betekenis hebben. Bob, Jenny en Jorge benadrukken de diepe verbinding tussen geloof en mensenrechten. Building Bridges laat zien dat mensen zowel queer als religieus kunnen zijn, kerken kunnen bezoeken en tegelijkertijd actief kunnen opkomen voor de rechten van LHBTIQ+ personen. Tijdens het Building Bridges programma namen ze actief deel aan de Pride en Queer week vieringen in Nederland. De activisten bezochten kerken, namen deel aan rondetafelgesprekken bij de Nederlandse belangenorganisatie COC en kregen zelfs de gelegenheid om te praten met zowel de Speciaal Gezant voor Religie en Levensovertuiging als de locoburgemeester van Amsterdam.

Queer, geloof en mensenrechten Ontmoet Bob, een pastoor uit Brazilië, wiens jeugd gevuld was met uitdagingen. Hij vond troost en liefde in het geloof en ondanks worstelingen met zijn seksuele geaardheid, omarmde hij zijn ware identiteit. Bob richtte Evangelicals for Diversity op, een organisatie die inclusieve kerken en gezinnen ondersteunt en zich verzet tegen religieus gemotiveerd geweld tegen de LHBTIQ+-gemeenschap. Jenny komt uit Guyana, waar ze opgroeide in een streng Hindoegezin. Geïnspireerd door Guibo, een organisatie die opkomt voor lesbische en biseksuele vrouwen, zet Jenny zich nu in voor de rechten van deze groep. Met de steun van COC Nederland biedt Guibo een veilige plek voor de LHBTIQ+-gemeenschap en stimuleert het acceptatie in een samenleving met discriminerende opvattingen. En dan hebben we Jorge, afkomstig uit Cuba, die zijn toevlucht zocht bij de Metropolitan Community Church nadat hij werd verstoten uit zijn vorige Baptistenkerk vanwege zijn inzet voor LHBTIQ+-rechten. Ondanks homofobie in Cuba, zetten Jorge en zijn mede-kerkleden zich vastberaden in om vooroordelen uit te dagen en een boodschap van liefde en inclusie te verspreiden voor iedereen.

Vergroot afbeelding Financiering en sociale acceptatie De activisten die we hier spreken, worden geconfronteerd met twee belangrijke uitdagingen: financiering en sociale acceptatie. In Brazilië staat Bob voor de uitdaging om steun te krijgen voor LHBTIQ+-projecten vanwege overheidsbeleid dat financiering voor religieuze programma's uitsluit. Dit vormt een dubbele uitdaging voor op geloof gebaseerde organisaties zoals Evangelicals for Diversity, omdat ze het moeilijk hebben om steun te krijgen van zowel de LHBTIQ+- als de religieuze gemeenschappen. Bovendien krijgen ze te maken met tegenstand van conservatieve religieuze leiders die theologische discussies gebruiken om hun vooruitgang tegen te houden. Bob benadrukt het belang van theologische discussies, maar ook de verdediging en bescherming van LHBTIQ+-rechten. Jenny vertelt over de impact van Guyana’s nieuwe status als olieproducerend land, waardoor sommige financiers de voortdurende worstelingen van de LHBTIQ+-gemeenschap over het hoofd zien. Ondanks economische groei is steun nog steeds essentieel om de minderheden te helpen. ‘Het land ontwikkelt zich misschien, maar de mensen in de gemeenschap lijden nog steeds. Dus we hebben nog steeds hulp en steun nodig.’ Op dezelfde manier heeft Jorge in Cuba moeite om financiering te verkrijgen, waarbij de meeste middelen via de overheid gaan. Hij onthult: ‘Sociale projecten hebben veel werk te verrichten om financiering te krijgen. Dit vormt een groot obstakel voor gemeenschapsinitiatieven, waardoor het moeilijk is voor hun projecten om te groeien.’

Vergroot afbeelding Open dialoog Het gesprek aan gaan met mensen die niet gelovig zijn of anders denken over religieuze en/of LHBTIQ+ identiteiten kan uitdagend zijn. Toch gaan activisten Bob, Jorge en Jenny gaan deze gesprekken met geduld en vastberadenheid aan. Bob benadrukt het belang van zowel intellectuele als spirituele dialoog en gebruikt gebed als een middel om de Bijbel vanuit een openhartig perspectief te begrijpen. Bob gebruikt ook zijn expertise in het oud-Grieks om schadelijke interpretaties van de geschriften te weerleggen. Jenny hecht waarde aan het delen van haar ervaringen met mensen die anders denken en benadert hen met begrip en empathie. Ze herinnert zich ontmoetingen met mensen die aanvankelijk afkeurden wie ze was en zegt: ‘Ik zal proberen deze persoon, een familielid van hen, ervan te overtuigen om hen te accepteren.’ Jenny gelooft in de kracht van verhalen vertellen om kloven in begrip te overbruggen, zelfs in haar eigen gemeenschap waar ze in het verleden door gepest is. Deze activisten werken constant aan het ontmantelen van misvattingen en bevorderen acceptatie voor de combinatie van geloof en LHBTIQ+-identiteiten. Ze doen dit door middel van gebed, educatie en persoonlijke verhalen en verbinding.

Vergroot afbeelding Hoop en liefde Tijdens het Building Bridges programma vond deze gevarieerde groep mensen inspiratie in het uitwisselen van perspectieven en het delen van hun verhalen. Bob is dankbaar dat hij een plek heeft gevonden waar hij als pastoor zonder oordeel wordt omarmd. Hij zegt: ‘Ik neem deze glimlach en gesprekken trots mee naar huis.’ Jorge reflecteert op de ongelofelijke impact van het verbinden en realiseert zich dat er veel meer zijn die voor dezelfde zaak strijden, wat steun en een gevoel van solidariteit biedt. Gevraagd om boodschappen naar elkaar te sturen, bieden ze woorden van aanmoediging en kracht. Bob spoort hen aan om zichzelf en hun leven te vieren en in een God te geloven die vreugde en liefde omarmt. Jenny herinnert hen eraan dat ze sterk zijn en een doel hebben: ‘Samen creëren we een wereld waarin iedereen zichzelf kan zijn.’ Terwijl ze terugkeren naar hun respectieve landen, dragen ze nieuwe hoop, liefde en een sterker gevoel van solidariteit met zich mee. Klaar om hun belangrijke werk voor een meer inclusieve wereld voort te zetten.