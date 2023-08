Staatsgreep in Niger: updates Buitenlandse Zaken Ministeries

Op 26 juli 2023 heeft in Niger een staatsgreep (coup) plaatsgevonden. De situatie in het land is onveilig en onzeker. Op deze pagina verschijnen nieuws en updates van het ministerie van Buitenlandse Zaken over de situatie in Niger. Bekijk de pagina: veelgestelde vragen over de situatie in Niger. Read this article in English on Government.nl

Brief aan de Tweede Kamer over de ontwikkelingen in Niger

Update 1 augustus 17:40

Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken informeert de Tweede Kamer over de huidige situatie in Niger en de aanwezige Nederlanders:

Het kabinet volgt de ontwikkelingen op de voet en bereidt zich, samen met internationale partners, op verschillende scenario’s voor.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken staat in nauw contact met Frankrijk en andere internationale partners over evacuatiemogelijkheden.

Nederlanders in nood kunnen daarnaast 24 uur per dag, 7 dagen in de week contact opnemen met het ministerie via telefoonnummer +31 247 247 247.

Nederlanders worden herhaaldelijk opgeroepen zich aan te melden bij de informatieservice van Buitenlandse Zaken.

Buitenlandse Zaken heeft geen exacte informatie over de aantallen Nederlanders die zich in Niger bevinden. Op dit moment heeft het ministerie contact met de ca. 25 personen die zich geregistreerd hebben bij het ministerie.

Bericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken

Update 1 augustus 09:08

Reisadvies Niger: Vanwege de aanhoudend instabiele situatie na de recente staatsgreep is het reisadvies voor heel Niger nu rood: reis niet.

Ben je in Niger? Blijf binnen en volg de aanwijzingen van lokale autoriteiten. Registreer je via de BZ informatieservice voor updates. Bekijk het bericht op Twitter (X).

Registreren bij de Informatieservice van Buitenlandse Zaken

Als je in Niger bent, registreer je dan bij de Informatieservice van Buitenlandse Zaken (kies optie ‘Aanmelden + registratie bij ambassade’). Zo blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en weet het ministerie van Buitenlandse Zaken dat je in het land bent. Meld je ook af als je het land verlaten hebt.

Contact met het ministerie van Buitenlandse Zaken

Update 1 augustus 09:00

Het ministerie van Buitenlandse Zaken volgt de situatie nauwlettend. Voor Nederlanders in Niger is het contactcenter van Buitenlandse Zaken 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via +31 247 247 247. Of neem contact op via WhatsApp: +31 6 82 38 77 96 of Twitter (X) via @247BZ.

Bericht van Minister Hoekstra aan Nederlanders in Niger

Update 28 juli 10:44

Minister Hoekstra op Twitter (X): ‘De situatie in Niger blijft onvoorspelbaar. Het ministerie van Buitenlandse Zaken volgt de ontwikkelingen op de voet en we staan in nauw contact met de ambassade en EU-partners.

Ik roep Nederlanders in Niger op zich te registreren bij de Informatieservice van BZ, zodat de ambassade ze indien nodig snel kan bereiken.’

Minister Hoekstra over de ontwikkelingen in Niger (in het Engels)

Update 27 juli 11:45

Bericht aan Nederlanders in Niger via de Informatieservice Buitenlandse Zaken

Update 26 juli 19:34

De politieke - en veiligheidssituatie in Niamey is momenteel bijzonder gespannen. Blijf bij voorkeur thuis tot de situatie is gekalmeerd, beperk verplaatsingen in de stad zoveel mogelijk, en vermijd de wijken rond het presidentieel paleis en de nationale radio en televisie. Koop, als de omstandigheden dat toelaten, voor een aantal dagen water en voedsel zodat u thuis kunt blijven als dat nodig blijkt.

