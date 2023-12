Staatsbezoek Zuid-Korea: samenwerken voor een duurzame en veilige toekomst Ministeries

Ondanks de grote geografische afstand, staan Nederland en Zuid-Korea staan dichter bij elkaar dan ooit. Tijdens het bezoek van president Yoon Suk Yeol aan Nederland, van 12 tot en met 13 december, staat de sterke relatie tussen Nederland en Zuid-Korea centraal. Dit is het eerste staatsbezoek sinds de totstandkoming van de diplomatieke betrekkingen tussen de twee landen, die inmiddels in allerlei aspecten tot uiting komt.

Gedurende het staatsbezoek vertellen hoogleraar Remco Breuker van de Universiteit Leiden, Defensieattache Leo Snel van de ambassade in Seoul en Mirian Keuning van VNO-NCW over de samenwerking tussen Nederland en Zuid-Korea op het gebied van cultuur, veiligheid en handel.

Strategische partners

Het bezoek van de Koreaanse president is een vervolg op de eerdere bezoeken van het Koninklijk Paar aan Zuid-Korea in 2014 en van minister-president Rutte in 2022. Tijdens dit laatste bezoek sloot hij een Strategische Partnerschap Overeenkomst met president Yoon Suk Yeol. Hierin staat omschreven hoe Nederland en Zuid-Korea de samenwerking de komende jaren willen versterken. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en politiek, op economisch, cultureel en sociaal vlak.

Cultuur en samenleving: de Koreaanse golf

Van K-Pop en K-Beauty tot Squid Game. Koreaanse films, series, muziek, mode en cosmetica worden steeds populairder in Nederland. Ook in de rest van de wereld nam de populariteit van de Zuid-Koreaanse popcultuur de afgelopen decennia toe. Een trend die ook wel bekend staat als Hallyu, ofwel de “Koreaanse golf”.

In de collegebanken van de Universiteit Leiden is de toenemende interesse in Zuid-Korea goed te merken. Zo groeide de opleiding Koreastudies de afgelopen jaren flink. ‘Zuid-Korea is hip’, zegt hoogleraar Remco Breuker. ‘Studenten met interesse in Azië kiezen er nu vaker voor zich te verdiepen in Korea, in plaats van in China bijvoorbeeld. Ze beginnen vaak met Koreastudies omdat ze geïnteresseerd zijn in Koreaanse popcultuur, maar verbreden tijdens de opleiding hun blik naar Koreaanse politiek, geschiedenis en literatuur.’

Krachten bundelen

Ondanks de grote geografische afstand en verschillende talen, hebben Nederland en Zuid-Korea meer gemeen dan je zou denken, zegt de hoogleraar. ‘Nederland en Zuid-Korea krijgen bijvoorbeeld met vergelijkbare problemen te maken, zoals vergrijzing en immigratie. Ook moeten we het allebei niet hebben van natuurlijke hulpbronnen en verdienen we ons geld vooral met handel, technologie en innovatie.’

Als Nederland en Zuid-Korea de krachten bundelen, valt er veel te winnen, denkt Remco. ‘We kunnen veel leren van elkaars sterke punten en de zwakke punten aanvullen. Zuid-Korea is bijvoorbeeld beroemd om zijn grote bedrijven, maar heeft een minder ontwikkeld midden- en kleinbedrijf. Daar kan Nederland bij helpen. En van de razendsnelle technologische en economische ontwikkelingen in Zuid-Korea kunnen wij in Nederland veel leren.’

In zeventig jaar tijd ontwikkelde Zuid-Korea zich van een van de armste landen ter wereld naar een van de meest innovatieve en economisch welvarende landen. ‘Zuid-Korea is ons voorbijgestreefd’, constateert Remco. ‘In veel aspecten loopt de Koreaanse samenleving daardoor voor op Nederland. Zuid-Korea kreeg bijvoorbeeld al eerder te maken met de opkomst van ZZP’ers in de jaren 90, fake news en problemen op de huizenmarkt.’

Zuid-Korea omarmen

Tijdens het bezoek van president Yoon Suk Yeol staat de brede samenwerking tussen Nederland en Zuid-Korea centraal. ‘Het is goed om te zien dat er steeds vaker wordt gekeken naar de gezamenlijke uitdagingen en oplossingen. Zuid-Korea is een van de meest innovatieve landen ter wereld. Dat biedt veel kansen voor serieuze samenwerking’, zegt Remco.

Hierin zouden we een voorbeeld kunnen nemen aan de jongere generatie in Nederland en hoe zij de Koreaanse golf omarmd hebben, denkt hij. ‘Toen ik studeerde, had Zuid-Korea een minder goede reputatie. Met een Koreaanse televisie, auto of muziek, hoefde ik toen niet aan te komen. Jongeren van nu kijken heel anders naar Zuid-Korea. Ze zien juist alle mogelijkheden. Dat is heel verfrissend.’

Dit verhaal is onderdeel van een serie over de samenwerking tussen Nederland en Zuid-Korea. Gedurende het staatsbezoek volgen er nieuwe updates.