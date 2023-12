Nederland ontvangt president Yoon van Zuid-Korea: ‘Innovatief en gericht op export, dat past bij elkaar!’ Ministeries

Op 12 en 13 december ontvangt Koning Willem-Alexander de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk Yeol voor een staatsbezoek. Peter van der Vliet is de Nederlandse ambassadeur in de Koreaanse hoofdstad Seoul. Hij vertelt over de relatie die beide landen hebben, en waarom dit staatsbezoek een uitstekende voedingsbodem is voor toekomstige wederzijdse groei: ‘Beide landen zijn innovatief en gericht op export, dat past bij elkaar!’

Vergroot afbeelding Van der Vliet trad in de zomer van 2023 aan als ambassadeur in Zuid-Korea. Hij kwam er in een dynamische omgeving terecht, merkte hij direct. ‘Het is een heel levendig land. Men is zeer actief op de wereldmarkt, en georiënteerd op export.’ Alleen al dat feit maakt Zuid-Korea en Nederland interessant voor elkaar, legt de ambassadeur uit. ‘Zuid-Korea exporteert zo’n 6 miljard euro per jaar naar Nederland, en andersom exporteren wij zo’n 10 miljard. In Nederland zijn bovendien zo’n 150 Koreaanse bedrijven actief.’

Semicon

Veel van de Nederlandse handel naar Zuid-Korea komt uit de halfgeleiderindustrie, ofwel semicon. Peter vertelt: ‘Die industrie is voor iedereen heel belangrijk geworden. Je kunt tegenwoordig haast niets meer zonder chips. Nu is het zo dat Nederland een unieke positie heeft met het maken van machines voor halfgeleiders, en Zuid-Korea dat heeft met het vervaardigen van de chips. De toekomst van samenlevingen wereldwijd hangt in veel aspecten samen met ontwikkelingen op het gebied van semicon. Dat beseffen beide landen maar al te goed.’

Toch gaat de band tussen beide landen verder dan alleen semicon, legt Peter uit. ‘De relatie is breed en diep. Er zijn veel meer terreinen waarop kennisuitwisseling plaatsvindt. Groene landbouw bijvoorbeeld, maar ook hernieuwbare energie.’ Het delen van kennis staat dan ook centraal tijdens het staatsbezoek. Peter: ‘De CEO van Samsung schuift bijvoorbeeld aan bij een rondetafelgesprek. Koning Willem-Alexander en president Yoon zijn bij de afsluiting van die round table aanwezig en er worden ook enkele MoU’s, documenten waarin landen schriftelijk beleidsafspraken vastleggen, getekend. Kortom: er is van beide kanten grote belangstelling om relatie verder te intensiveren.’

REAIM

Die intensivering zal zich de komende jaren ook uiten op het gebied van cyberveiligheid en kunstmatige intelligentie (AI). Zo zullen beide landen elkaar opvolgen in het organiseren van de REAIM-conferentie, een belangrijke conferentie over het gebruik van AI in het militaire domein. Peter vertelt: ‘Dat is bij uitstek een voorbeeld van hoe prettig we met de Koreanen samenwerken. Wij hebben REAIM in 2023 georganiseerd, en helpen de Koreanen bij de organisatie van de volgende editie. We zullen ook mede-gastheer zijn. Daar komt ook verdere samenwerking op AI in het militaire domein uit voort. Nederland en Zuid-Korea zijn echt trekkers van dit onderwerp en zetten het nadrukkelijk op de internationale agenda.’

Vergroot afbeelding Beeld: © Ministerie van Buitenlandse Zaken / Phil Nijhuis

Squid Game en Nijntje

Economische belangen, export, en zelfs militaire samenwerking. Is die nauwe samenwerking niet gek voor twee landen die in cultureel opzicht gevoelsmatig in alles van elkaar verschillen? Peter vindt van niet: ‘De populariteit van de Koreaanse cultuur heeft de afgelopen jaren echt een vlucht genomen, ook in Nederland. Denk aan de Netflix-serie Squid Game, maar ook aan K-pop. Dat zijn hele professionele producties, die aanslaan bij een groot publiek.’ Hij vervolgt: ‘Tegelijkertijd is men in Zuid-Korea ook erg gecharmeerd van de Nederlandse architectuur, en van onze creative designers. En Nijntje doet het hier ook erg goed!’

Terug naar het staatsbezoek, dat met de aankomst van president Yoon inmiddels in volle gang is. Peter sluit af: ‘Zowel Nederland als Zuid-Korea drijven op kennis en technologie en zijn innovatief. Het zijn allebei hightech samenlevingen - Korea misschien nog wel meer dan Nederland - en daarom vinden we elkaar zo interessant! Het bezoek van president Yoon en de Koreaanse delegatie is een mooi startpunt om dat verder te intensiveren.’

