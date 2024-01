Op wintervakantie naar Oostenrijk: hier moet je aan denken Ministeries

Oostenrijk is een populaire vakantiebestemming voor Nederland, zeker ook in de wintermaanden. Elk jaar bezoeken 2 miljoen Nederlanders het land, goed voor 10 miljoen overnachtingen. Peter Potman, ambassadeur in Wenen, vertelt je meer over het land en hoe je je kunt voorbereiden op je vakantie.

Vergroot afbeelding Beeld: Pixabay Wat kan je doen in Oostenrijk tijdens je wintervakantie? ‘Mensen denken al snel aan wintersport; skiën, snowboard, sneeuwlopen. Maar ook een bezoek aan Wenen is heel populair. Oostenrijk is voor Nederlanders goed te bereiken met de auto, maar er zijn wel een paar dingen waar je aan moet denken. Je hebt een vignet nodig, wat je linksboven op je voorruit moet plakken. Ze zijn daar hier heel streng mee: heb je het vignet wel, maar plak je het niet op de goede plek? Dan riskeer je een boete. Verder moet je winterbanden hebben en is het verstandig sneeuwkettingen, slotontdooier en fleecedekens mee te nemen.’ ‘Maar tegenwoordig is het ook eenvoudig om met de trein naar Oostenrijk te komen. Je kunt overal in het land komen en alles rijdt op tijd. Je kunt dus zeker overwegen de auto te laten staan en met het openbaar vervoer te reizen.’

Merken jullie op de ambassade dat de wintermaanden weer zijn begonnen?

‘Het aantal consulaire hulpaanvragen neemt altijd toe tijdens de winter. Mensen die hun paspoort of andere reisdocumenten kwijtraken bijvoorbeeld. Maar er zijn helaas ook altijd ongelukken en dodelijke ongevallen op de skipiste. We merken dat dit vaak komt omdat mensen niet goed genoeg zijn voor de piste die ze kiezen, niet goed opletten waar ze skiën of buiten de piste gaan. Het is dus belangrijk dat je het juiste skigebied kiest en goede lessen volgt.’

Vergroot afbeelding Beeld: Pixabay Hoe kunnen Nederlanders zich verder nog voorbereiden op hun vakantie naar Oostenrijk? ‘Download de Reisapp. Het is een kwestie van de app op je telefoon downloaden en bekijken als je ergens naartoe gaat. Er staan allemaal praktische tips op en de app bevat de meest actuele reisinformatie. Ik gebruik de Reisapp zelf ook altijd als ik op reis ben om op de hoogte te blijven van de lokale wet- en regelgeving en de veiligheidssituatie.’ ‘Verder is het belangrijk dat je je goed kleedt en weersvoorspellingen in de gaten houdt: zeker bovenop de bergen kan het flink koud worden. Laatst zijn er nog mensen van Großglockner, de hoogste berg van Oostenrijk, geëvacueerd omdat ze vast kwamen te zitten door slecht weer. ‘In dit land is alles goed geregeld en word je zo goed mogelijk geholpen, maar je kunt na afloop met een flinke rekening geconfronteerd worden. Het is daarom ook slim om een goede reisverzekering af te sluiten.’

Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand

Lees voor en tijdens je reis naar het buitenland altijd de reisadviezen op NederlandWereldwijd.nl of in de Reisapp. Maak het land van bestemming in de app favoriet en krijg meteen een melding als het reisadvies verandert.