Wat doet de voorzitter van de Europese Unie (EU)?

Elk half jaar is een andere lidstaat voorzitter van de EU. Wat betekent dit voorzitterschap? En wanneer is Nederland weer aan de beurt?

De voorzitter van de EU is het land dat de vergaderingen van de Raad van de Europese Unie leidt. In deze Raad komen ministers uit alle EU-landen bij elkaar, om samen wetten en afspraken te maken. Wanneer er in de Raad van de Europese Unie een nieuwe wet wordt gemaakt (in overleg met het Europees Parlement en op basis van voorstellen van de Europese Commissie) moeten alle EU-landen zich daaraan houden.

Het doel van de EU-voorzitter is om te zorgen dat lidstaten samen op één lijn komen. Bijvoorbeeld door goed te bemiddelen in overleggen. Want in de EU staan we samen sterker, maar wel alleen als we samenwerken. Andere taken van de voorzitter zijn om de doelstellingen van de EU op de lange termijn te bepalen, net als de belangrijkste onderwerpen die tijdens overleggen op de agenda moeten komen.