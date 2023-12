Terugblik op het bezoek van ministers Bruins Slot en Van Leeuwen aan Egypte Ministeries

Sinds de aanval van Hamas in Israël en het daaropvolgende geweld in Gaza is de situatie in het gebied zeer zorgwekkend. De bevolking in Gaza heeft snel en op grote schaal hulp nodig. Op 19 en 20 december brachten ministers Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken), Geoffrey van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Kajsa Ollongren (Defensie) een gezamenlijk bezoek aan Egypte. De ministers spraken hun dank uit voor de inzet van Egypte en benadrukten het belang van meer humanitaire toegang tot Gaza.

De humanitaire situatie in Gaza verergert met de dag. Er is een groot tekort aan brandstof, water, voedsel en medicijnen. Door het gebrek aan schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen neemt het risico op een uitbraak van dodelijke infectieziekten toe. Hulporganisaties zetten zich onder bijzonder moeilijke omstandigheden in om de bevolking te voorzien van onderdak, voedsel, water, medische zorg en psychosociale steun, maar de situatie blijft zorgelijk en de toegang tot Gaza beperkt.

Tijdens het bezoek aan Egypte maakte minister Van Leeuwen bekend dat Nederland 10 miljoen euro vrijgeeft voor de VN-organisatie UNRWA en 15 miljoen euro voor het Rode Kruis. Dit komt bovenop de eerdere financiële steun die door Nederland werd uitgetrokken voor humanitaire hulp in Gaza.

Betere toegang tot humanitaire hulp

De ministers spraken in Egypte met onder andere vertegenwoordigers van de Verenigde Naties over de onhoudbare situatie in Gaza. Ze spraken hun bewondering uit voor het werk van de hulpverleners, brachten hun condoleances uit voor de omgekomen VN-medewerkers en gaven aan dat Nederland zich blijft inzetten om de humanitaire situatie in Gaza te verbeteren.

Grensovergang in Rafah

Minister Bruins Slot en minister Van Leeuwen brachten ook een bezoek aan de grensovergang tussen Egypte en Gaza bij Rafah. Deze grensovergang is sinds 21 oktober beperkt geopend voor vrachtwagens met humanitaire goederen en voor de evacuatie van mensen met een dubbele nationaliteit uit Gaza.

De grensovergang is een onmisbare schakel in de humanitaire hulp voor Gaza, maar bij lange na niet voldoende. Om alle benodigde humanitaire hulp Gaza in te krijgen, is het belangrijk dat meer grensovergangen worden opengesteld. Nederland onderstreept daarom de oproep van de Verenigde Naties om de toegang tot Gaza voor hulpverleners en goederen te verruimen. Daarbij roept Nederland op tot een nieuwe tijdelijke humanitaire wapenstilstand, zodat meer hulpgoederen de bevolking in Gaza kunnen bereiken.

De afgelopen weken bereikte een beperkt aantal zwaargewonde inwoners uit Gaza Egypte via Rafah. Daarnaast zijn buitenlanders bij de grensovergang doorgelaten. Ruim veertig personen met de Nederlandse nationaliteit of met een geldige Nederlandse verblijfsstatus en gezinsleden konden Gaza verlaten. Nederland hoopt dat de resterende elf personen waarmee contact is ook nog worden doorgelaten.

Hulpgoederen bij de grensovergang in Rafah.

Nederlandse ambassade in Caïro

De Nederlandse ambassade in Caïro was nauw betrokken bij de opvang en begeleiding van Nederlanders die uit Gaza zijn geëvacueerd. Zo stond er een team van de ambassade klaar aan de Egyptische grens om mensen op te vangen en te begeleiden, in voorbereiding op hun doorreis naar Nederland. De ambassade zorgde zowel voor eten en drinken als voor medische en psychosociale hulp.

Tijdens hun bezoek aan Caïro bedankten minister Bruins Slot, minister Van Leeuwen en minister Ollongren persoonlijk het ambassadepersoneel voor hun inzet en hun belangrijke bijdrage aan de veilige evacuatie van Nederlanders en hun familieleden uit Gaza.

Eén-op-één gesprekken

Naast het gezamenlijke programma stonden er voor beide ministers ook individuele ontmoetingen op de agenda. Zo sprak minister Van Leeuwen met de Egyptische minister van Sociale Solidariteit, Neveen Kabbag. De minister sprak zijn waardering uit voor de rol van Egypte als belangrijke schakel in de levering van humanitaire hulp aan de bevolking van Gaza. Ook vroeg hij naar de mogelijkheden voor Nederland om hierin te ondersteunen.

Minister Bruins Slot had een afspraak met de Egyptische viceminister van Buitenlandse Zaken, Hamdi Sanad Loza. Ze bespraken de situatie in Israël en Gaza, maar ook de bredere samenwerking tussen Nederland en Egypte, onder andere op het gebied van migratie, water, klimaatverandering, landbouw en groene waterstof.

De recent aangestelde humanitair gezant voor Gaza, Marjanne de Kwaasteniet, vergezelde de ministers in Egypte. Het was haar eerste bezoek aan de regio sinds haar aantreden.

Jordanië, Israël en de Palestijnse Gebieden

Na het gezamenlijke bezoek aan Egypte reisde minister Bruins Slot door naar Jordanië. Ook hier lag de focus van de gesprekken op de zorgwekkende ontwikkelingen in de regio. Ook is er gesproken over lange-termijn oplossingen voor het conflict. Minister Van Leeuwen reisde door naar Israël en de Palestijnse Gebieden en sprak daar met Palestijnse en Israëlische vertegenwoordigers over de humanitaire situatie.