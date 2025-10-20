Op vakantie naar India tijdens Diwali: hier moet je aan denken Ministeries

In oktober wordt in India Diwali gevierd, het jaarlijkse lichtjesfeest. Ga je op vakantie in India tijdens deze periode? Ms. Asmae Abid, Plv. Hoofd Consulaire en Operationele Zaken op de ambassade in New Delhi vertelt over de feestdagen, geeft je handige reistips en vertelt waar de ambassade bij kan helpen.

Asmae: ‘Diwali staat bekend als het lichtjesfeest en symboliseert de triomf van het licht over het donker en van goed over slecht. De belangrijkste feestdagen in India staan voor hoop, vernieuwing en verbinding. Traditioneel worden in deze tijd olielampen (diya’s) ontstoken, huizen aangekleed en komen mensen samen met familie en vrienden om Diwali samen te vieren. Het is een feestelijke periode, maar er zijn ook dingen om op te letten voor vertrek en tijdens je verblijf in India’:

Voor vertrek

Check voor vertrek het reisadvies. Hier lees je over de verschillende kleurcodes in het land, zo is de kleurcode voor de regio’s Jammu en Kasjmir, Aksai Chin, de deelstaat Manipur en voor de grensstrook tussen India en Pakistan rood. Reis hier niet heen. Asmae: ‘Download de Reisapp van NederlandWereldwijd voor actuele updates.

In de reisapp lees je ook wat je wel en niet mee mag nemen naar India. Je mag bijvoorbeeld niet reizen met de volgende items’:

GPS-trackers

Garmin-apparaten

Satelliettelefoons

Drones

E-sigaretten

Paspoort en visa

‘Reis met een geldig paspoort naar India. Het paspoort moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn op het moment van aankomst in India. Het paspoort moet een MRZ (Machine Readable Zone) hebben om het te kunnen uitlezen.

Je hebt een elektronisch visum nodig voor India als je met een Nederlands paspoort reist. Vraag hier het visum aan (informatie in het Engels).’

Verplicht aankomstformulier

‘Vanaf 1 oktober moeten alle buitenlanders die India binnenkomen dit online formulier invullen. Dit is een verplicht formulier en kan 72 uur voor aankomst in India worden ingevuld.’

Meld je aan bij de BZ-Informatieservice

Meld je voor vertrek aan bij de BZ- Informatieservice. Via de Informatieservice krijg je direct relevante informatie in het geval van een calamiteit, zoals natuurgeweld of een (dreigende) crisis. Aanmelden is heel eenvoudig: kies voor ‘Aanmelden + registratie bij ambassade’. Als je hulp nodig hebt van de Nederlandse ambassade kun je bellen naar het NederlandWereldwijd Contactcentrum op +31 247 247 247.

In geval van bijvoorbeeld natuurrampen verwijzen we altijd naar de Informatieservice, legt Asmae uit. ‘Reizigers kunnen, indien nodig, ook terecht op het nationale rampenportaal: SACHET - National Disaster Alert Portal’

Tijdens het verblijf

Drukte en veiligheid

Asmae: ‘Tijdens Diwali kan het extra druk zijn op markten, in winkelcentra en bij tempels. Probeer drukke plaatsen waar mogelijk te vermijden, vooral tijdens piekuren, om ongemak of veiligheidsrisico’s te voorkomen. Als je religieuze of culturele plaatsen bezoekt, zorg dan dat je gepaste kleding draagt uit respect voor de lokale tradities. Dit betekent vaak kleding die schouders en knieën bedekt.

Let ook goed op je omgeving, vooral op plekken waar veel mensen samenkomen. Zakkenrollers en oplichters maken soms gebruik van de drukte om hun slag te slaan. Wees daarnaast alert op aanbiedingen die te mooi lijken om waar te zijn.

Het 24/7 vrouwenhulpnummer in India is 1091/181.

Vergroot afbeelding Vuurwerk ‘Behalve versieringen met kaarsen en lichtjes wordt er tijdens de feestdagen ook veel vuurwerk afgestoken’, vertelt Asmae. ‘Het vuurwerk is prachtig om te zien, maar houd voldoende afstand, bescherm je oren en wees voorzichtig in drukke gebieden.’

Waarvoor kun je contact opnemen met de ambassade?

Neem in geval van nood contact op met Nederland wereldwijd +31-247 247 247 (24/7 bereikbaar). Asmae: ‘De ambassade kan bij verlies van het paspoort een nooddocument verstrekken en indien nodig Nederlandse reizigers bijstaan. We kunnen bijvoorbeeld Nederlanders begeleiden bij medische ongevallen naar lokale ziekenhuizen en ondersteunen bij een veilige terugkeer naar Nederland.

De ambassade biedt geen financiële hulp voor bijvoorbeeld vliegtickets, accommodatie inclusief eventuele geldtransacties.

Asmae: 'Met deze tips in gedachten en een goede voorbereiding kun je volop genieten van je verblijf in India tijdens Diwali.’