Halloween vieren in de Verenigde Staten: tips om goed voorbereid op reis te gaan

In oktober staat de Verenigde Staten in het teken van Halloween. De straten en winkels zijn prachtig versierd met pompoenen en herfst kleuren. Ga je tijdens de herfstvakantie naar de VS? Marijn Padding, plaatsvervangend Operationeel Manager op de Nederlandse ambassade in Washington, vertelt hoe Halloween gevierd wordt en waar je aan moet denken om goed voorbereid op reis te gaan.

Marijn Padding: ‘Halloween is een unieke ervaring in de Verenigde Staten. Vanaf begin oktober zie je de eerste versieringen verschijnen, met als hoogtepunt de avond van 31 oktober. Kinderen gaan verkleed langs de deuren voor "trick-or-treat", waarbij ze snoep ophalen bij huizen die vaak prachtig zijn versierd.

Voor volwassenen zijn er tal van Halloweenfeesten, zowel in het uitgaansleven als bij mensen thuis. Winkels en winkelcentra organiseren vaak speciale evenementen, zoals verkleedpartijen en trick-or-treat-activiteiten voor kinderen. Het is een gezellige en feestelijke periode’, vertelt Marijn.

Voor vertrek

Paspoort

Voor een reis naar de VS heb je een geldig Nederlands paspoort nodig. Zorg ervoor dat je paspoort nog geldig is op het moment dat je de VS verlaat. Marijn: ‘Ik raad aan om (digitale) kopieën te maken van belangrijke documenten, zoals je paspoort en verzekering. Bewaar je paspoort veilig in je accommodatie en neem een kopie mee als je op pad gaat.’

‘De Verenigde Staten hebben een groen reisadvies. Toch is het goed om voor vertrek het reisadvies goed te lezen’, vertelt Marijn. ‘Zo lees je over de wetten en gebruiken of bijvoorbeeld wat je wel en niet mee mag nemen naar de VS.’

ESTA of visum?

Let goed op welk reisdocument je nodig hebt. Voor toeristen is een ESTA vaak voldoende. Maar als je naar de VS reist om te werken of te studeren gelden andere regels. In dat geval heb je een visum nodig.

Marijn: 'Het komt voor dat reizigers met de verkeerde papieren worden geweigerd. Soms al bij het instappen op Schiphol, of bij aankomst in de VS.’ Zorg er dus voor dat je vooraf duidelijk weet welke papieren je nodig hebt. Twijfel je? Raadpleeg het reisadvies op Nederlandwereldwijd.nl voor meer informatie over paspoorten, visa en ESTA-regels.

Aanmelden bij de BZ-Informatieservice

Meld je aan bij de BZ-Informatieservice. Via deze service ontvang je updates over lokale situaties, zoals natuurgeweld of andere calamiteiten. Aanmelden is eenvoudig via Nederlandwereldwijd.nl. Bij noodgevallen kun je contact opnemen met het 24/7 Nederland Wereldwijd Contactcentrum via +31 247 247 247.

Reisverzekering en medicijnen

‘Controleer of je medicijnen zijn toegestaan in de VS. Gebruik hiervoor de Douane Reizen-app. Neem alleen mee wat je nodig hebt, en bewaar medicijnen in de originele verpakking. De medische zorg in de VS is van goede kwaliteit, maar ook erg duur. Sluit daarom voor vertrek een goede reisverzekering af die medische kosten dekt. Zo voorkom je onaangename financiële verrassingen.’

Tijdens je verblijf

Let op je veiligheid

‘Hoewel het tijdens Halloween een feestelijke periode, is het belangrijk om je bewust te zijn van de verschillen tussen Nederland en de VS. In sommige staten mogen Amerikanen bijvoorbeeld vuurwapens dragen. Dit is een andere situatie dan in Nederland. Zie je iets verdachts of voel je je onveilig? Neem geen risico en bel de politie via 911. Bemoei je niet persoonlijk met gevaarlijke situaties. Blijf alert, maar laat het je niet weerhouden om te genieten van de festiviteiten.

Betalen kan bijna overal met een creditcard of pinpas. Toch is het handig om wat contant geld mee te nemen. Bij tankstations wordt aangeraden binnen te betalen om skimming te voorkomen.’

Wat kan de ambassade voor je doen?

De Nederlandse ambassade in Washington en de consulaten in andere steden staan voor je klaar als je hulp nodig hebt. Bijvoorbeeld als je je paspoort kwijtraakt of als je onverwacht snel een visum nodig hebt vanwege een noodgeval.

In bepaalde periodes organiseert de ambassade ook pop-up ambassades in verschillende steden. Dit kan je veel reistijd besparen, omdat je niet naar Washington of een ander consulaat hoeft af te reizen. Bij deze pop-up locaties kun je bijvoorbeeld reisdocumenten aanvragen of andere consulaire hulp krijgen. Houd deze website in de gaten voor locaties en data.

Marijn: ‘Met deze tips ben je goed voorbereid op een reis naar de VS in oktober en kun je volop genieten van de unieke Halloween-sfeer.’