Mensenrechtentulp 2025: de tien genomineerden

Weblogbericht | 14-11-2025 | Ministerie van Buitenlandse Zaken

Tien kandidaten zijn genomineerd voor de Mensenrechtentulp 2025. Het ministerie van Buitenlandse Zaken reikt jaarlijks de prijs uit aan mensenrechtenverdedigers, om hen te steunen in het werk dat ze doen.

Alle kandidaten zijn na een lokaal selectie- en nominatieproces door Nederlandse ambassades en maatschappelijk middenveld geselecteerd en ontvangen een ambassadetulp ter erkenning van hun betekenisvolle werk.

De ambassadetulp winnaars vormen de 10 genomineerden voor de centrale Mensenrechtentulp. Minister Van Weel maakt dit jaar de winnaar van de centrale Mensenrechtentulp bekend op 10 december: Internationale Mensenrechtendag.

Sanjida Islam Tulee - Bangladesh

Sanjida Islam Tulee richtte Maayer Daak (De roep van moeders om gerechtigheid) op, een platform voor families van verdwenen personen. Sinds haar broer in 2013 vermoedelijk werd ontvoerd, strijdt ze voor waarheid, gerechtigheid en verantwoording voor de slachtoffers van gedwongen verdwijningen in Bangladesh.

Somali Journalists Syndicate (SJS) - Somalië

Het Somalische Journalisten Syndicaat (SJS), onder leiding van Abdalle Ahmed Mumin, zet zich in voor persvrijheid en onafhankelijke media in Somalië. De organisatie biedt juridische steun en training aan journalisten die te maken krijgen met intimidatie, arrestaties of bedreigingen vanwege hun verslaggeving over corruptie en mensenrechtenschendingen in Somalië.

Eid Hathaleen - Palestijnse Gebieden

Eid Hathaleen is een Palestijnse mensenrechtenverdediger en kunstenaar uit Umm Al Khair. Met geweldloos verzet en creatief activisme bestrijdt hij  de Israëlische bezetting op de Westelijke Jordaanoever en documenteert hij mensenrechtenschendingen, zoals illegale nederzettingen, huisvernietigingen en kolonistengeweld.

Ayin Network - Soedan

Ayin Network is een Soedanees mediaplatform dat de Soedanese bevolking betrouwbare, hoogwaardige informatie biedt en stemmen van gemarginaliseerde groepen laat horen. Met onderzoeksjournalistiek en films roept  het netwerk machthebbers ter verantwoording, documenteert het ernstige mensenrechtenschendingen in Soedan en creëert het internationale zichtbaarheid voor het conflict. 

Fundación Todo Mejora - Chili

In Chili zet Fundación zich in voor het welzijn van LHBTIQ+-jongeren. Met de gratis app Hora Segura biedt de organisatie mentale ondersteuning en helpt ze jongeren op te groeien in een veilige omgeving waarin ze zich gezien en gewaardeerd voelen.

Viktória Radványi - Hongarije

Als president van Budapest Pride komt Viktória op voor de rechten en zichtbaarheid van LHBTQI+ personen in Hongarije. Met de organisatie van de jaarlijkse mars – die de Hongaarse overheid dit jaar tevergeefs probeerde te verhinderen - biedt ze een krachtig teken van verzet, solidariteit en verdediging van vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vereniging in Hongarije.

KUPI - Indonesië

Het Congress of Indonesian Women Ulama (KUPI) zet zich in voor gendergelijkheid  door vrouwen een stem en gezag te geven binnen religieuze interpretaties. KUPI beschouwt de ervaringen van vrouwen als essentiële referentiepunten voor de interpretatie van islamitische teksten, met als doel de bevordering van vrouwenrechten en het beïnvloeden van juridische en sociale hervormingen in Indonesië.

Maeen Al-Abidi - Jemen

Maeen Al-Abidi is een Jemenitische mensenrechtenadvocate en vredesbemiddelaar. Tijdens de burgeroorlog wist zij een akkoord te bereiken tussen de Houthi’s en de internationaal erkende regering over de verdeling van water, hetgeen duizenden mensen in Taiz toegang tot schoon water gaf.  Ze gebruikt haar juridische kennis om kwetsbare gemeenschappen te helpen, de deelname van vrouwen te bevorderen en humanitaire afspraken mogelijk te maken in Jemen.

Tejido Mujer - Colombia

Al 30 jaar houdt Tejido Mujer zich bezig met voor vrouwenrechten, politieke participatie en eerlijke toegang tot land en rechtspraak voor de Nasa inheemse bevolking in Cauca, Colombia. Daarnaast beschermt de organisatie het grondgebied en strijdt tegen de rekrutering van kinderen in een gewelddadige regio waar de staat nauwelijks aanwezig is.

JurFem - Oekraïne

JurFem is een Oekraïens netwerk van vrouwelijke juristen dat zich inzet voor de bescherming van slachtoffers van gendergerelateerd en conflictgerelateerd seksueel geweld. Ze bieden gratis juridische hulp, doen onderzoek en proberen de nationale regelgeving te verbeteren zodat deze beter rekening houdt met de rechten en behoeften van slachtoffers.

