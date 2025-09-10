Met organen-op-een-chip verandert Nederlands Biotechnologiebedrijf de farmaceutische industrie Ministeries

Voor ieder medicijn dat op de markt komt, steken farmaceuten tijd en moeite in tientallen, zo niet honderden middelen die uiteindelijk niet blijken te werken. MIMETAS CEO’s Jos Joore en Paul Vulto proberen hier met hun bedrijf verandering in te brengen. Met hun organen-op-een-chip (OoC) bieden zij farmaceuten nagebootst menselijk weefsel aan voor het testen en ontwikkelen van geneesmiddelen. Tijdens een handelsmissie naar Zwitserland vertellen zij over hun internationale ambities en waarom MIMETAS meedoet.

Vergroot afbeelding Beeld: © MIMETAS / MIMETAS

Een eerste stap naar het buitenland is niet altijd even makkelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken helpt ondernemers die internationaal actief zijn of dit willen worden. Het uitgebreide netwerk van ongeveer 150 Nederlandse vertegenwoordigingen staat in het buitenland klaar om ondernemers te helpen. Daarnaast organiseert Buitenlandse Zaken samen met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) handelsmissies en is RVO een centraal aanspreekpunt voor subsidies en informatie.

Een betere manier om medicijnen te testen

Vergroot afbeelding Beeld: © MIMETAS / MIMETAS Het ontwikkelen van nieuwe medicijnen voor ziektes is lastig en kost veel geld en tijd. Eerst wordt gekeken of het medicijn veilig is en werkt. Dat gebeurt nu vaak op twee manieren, vertelt Jos. ‘Een optie is om ze op proefdieren te testen. Maar proefdieren zijn slechte voorspellers of het medicijn bij mensen werkt. Daarbovenop komt het testen op dieren met ethische bezwaren. Een andere optie is om de medicijnen te testen op cellen die in een lab gekweekt worden. Ook dat is geen goede optie, omdat het lichaam niet uit maar een soort cel bestaat, maar veel complexer is.’ Voor het testen van medicijnen wil je eigenlijk menselijk weefsel nabootsen, en liefst op grote schaal. Daarom ontwikkelde MIMETAS het ‘OrganoPlate platform’. Jos: ‘Dat is een plaat met daarin piepkleine vloeistof kanaaltjes waarin we kleine levende modellen van menselijke organen kweken. We kunnen bijvoorbeeld long- en darmweefsel groeien, en deze zelfs van bloedvaten en ziektes voorzien. Medicijnen kunnen dan op honderden verschillende variaties van de mini-orgaantjes tegelijkertijd getest worden, wat belangrijke inzichten oplevert en medicijnontwikkeling versnelt.’

Hulp bij de financiering

Vergroot afbeelding Beeld: © MIMETAS / MIMETAS Baanbrekende innovaties ontwikkelen is niet gemakkelijk, in geen enkele sector. Daarom financiert Nederland innovatieve bedrijven met bijvoorbeeld subsidies. Paul: ‘Als je aan het begin staat met een goed idee, maar je technologie nog niet bewezen is, is het ongelofelijk lastig om investeringen te krijgen. Het duurt vaak jaren voordat een bedrijf winstgevend is en dat maakt investeerders huiverig. Daarom meldden we ons aan voor het innovatiekrediet van RVO, dat we tot twee keer toe kregen.’ Het ministerie van Buitenlandse Zaken helpt ondernemers met baanbrekende innovaties om over de grens actief te worden. Gezamenlijk met Health Holland en met input van het bedrijfsleven zette de overheid een meerjarenplan op om OoC technologie internationaal op de kaart te zetten. Met deze programma’s creëert Nederland in het buitenland kansen voor innovatieve Nederlandse bedrijven, wat bijdraagt aan een verbeterde weerstand van de Nederlandse economie.

Nieuwe markten

Om optimaal gebruik te maken van deze kansen, is een vestiging in het buitenland een belangrijke toegevoegde waarde. Paul: ‘Toen we onze dochteronderneming in de VS opzetten, deden we eigenlijk alles op basis van onze eigen kennis en connecties. In Japan was ons contact met de Nederlandse ambassade veel intensiever. Jos: ‘De ambassade bracht ons via het Innovatie Attaché Netwerk in contact met Japanse bedrijven. Daarnaast mochten we de ambassade gebruiken voor onze evenementen, iets wat in Japan heel veel aanzien heeft. Ook wonnen we de Deshima-award voor bedrijven die succesvol zijn in Japan en iets toevoegen aan de samenleving. Al deze dingen droegen enorm bij aan ons succes in Japan.’

Vergroot afbeelding Beeld: © Tulip Films / Nederlandse ambassade in Zwitserland

Internationale kansen voor organen op een chip

Na Japan richt MIMETAS zich nu op Zwitserland. Zwitserland is al 14 jaar het meest innovatieve land ter wereld en is een voorloper binnen de sector Life Sciences and Health. Paul beaamt dat: ‘Zwitserland is voor de farmaceutische industrie echt een hotspot. De grote farmaceutische bedrijven Roche en Novartis zitten daar. Daarnaast wordt veel baanbrekend onderzoek gedaan door beroemde universiteiten die op hun beurt weer toonaangevende startups hebben voortgebracht.’

In Zwitserland is er een directe afzetmarkt voor organen-op-een-chip technologie, wat kansen biedt voor het Nederlandse bedrijfsleven. Met de handelsmissie zet Nederland in op het versterken van de economische partnerschappen tussen de twee landen. Daarnaast zet de Rijksoverheid zich in voor regelgeving en standaarden rondom het gebruik van OoC technologie, zodat deze technologie dierproeven kan vervangen.

Handelsmissie naar Zwitserland

Vergroot afbeelding Beeld: © Tulip Films / Nederlandse ambassade in Zwitserland MIMETAS is erg enthousiast over de mogelijkheden die een handelsmissie biedt. Jos: ‘Een handelsmissie heeft aanzien door de representatie op hoog politiek niveau. Dat biedt kansen om met klanten en partners te spreken over de strategie op de lange termijn en grote nieuwe samenwerkingen op te zetten.’ Het is de eerste keer dat MIMETAS meedoet aan een handelsmissie. Paul: ‘Na afloop van de handelsmissie naar Boston hoorden we van collega’s allemaal goede verhalen. Ze gaven aan dat ze echt voortgang hadden gemaakt met hun internationale connecties. Achteraf realiseerden we ons dat ook wij eigenlijk deel hadden moeten nemen. Daarom stond deze handelsmissie bij ons al vroeg in de planning.’