Handelsafspraken EU-VS over importheffingen: dit moet je weten

De Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS) zijn samen tot nieuwe handelsafspraken gekomen. Wat betekenen deze afspraken voor Nederland?

Waarom zijn er extra Amerikaanse importheffingen?

In de afgelopen maanden heeft president Trump extra Amerikaanse importheffingen (in het Engels: tariffs) ingevoerd op producten uit andere landen. Met deze extra invoerheffingen probeert de VS om productie binnen eigen land te stimuleren. Door producten van buiten de VS duurder te maken, hoopt de VS dat Amerikanen meer uit eigen land kopen. Dat maakt de importheffingen vooral nadelig voor Amerikaanse consumenten en importeurs, en Europese bedrijven die naar de VS exporteren.

Wat betekenen de afspraken tussen de EU en de VS voor Nederlanders?

Nederland exporteert veel naar de Verenigde Staten. Sectoren zoals de landbouw, technologie, industrie en de machinebouw worden hard geraakt door de importheffingen. Voor staal, aluminium, koper en afgeleide producten geldt zelfs een extra importheffing van 50%.

De EU en de VS hebben nu afgesproken dat de VS op de meeste Europese producten een importheffing van 15% toepast, met uitzondering van een aantal goederen waaronder bepaalde medicijnen en chemicaliën, kritieke grondstoffen en vliegtuigonderdelen. De EU verlaagt de importheffingen op een aantal Amerikaanse goederen, waarna de VS de importheffingen op Europese auto’s en auto-onderdelen zal verlagen van 27,5% naar 15%. De extra Amerikaanse importheffing van 50% op staal en aluminiumproducten blijft voorlopig, maar de EU en de VS hebben wel afgesproken om hierover door te praten.

Het kabinet vindt het belangrijk dat de EU en de VS blijven onderhandelen om de Amerikaanse importheffingen verder omlaag te brengen en met elkaar in gesprek blijven om gemaakte afspraken verder uit te werken.

Belang van een sterke Europese Unie

In de EU staan we samen sterker, en heeft Nederland wereldwijd een betere onderhandelingspositie. De importheffingen laten zien hoe belangrijk het is om in te blijven zetten op een sterke en weerbare EU. En op samenwerking met andere landen en een goed werkende interne markt. Minder afhankelijkheden en meer handelspartners door middel van een breed en actief netwerk van handelsakkoorden zijn daar een belangrijk onderdeel van.