Naar de oostkust of het zuiden van de VS: hier moet je op letten

Van stedentrips naar New York of Miami tot roadtrips door Texas en de bossen van Vermont: de oostkust en het zuiden van de Verenigde Staten zijn populaire bestemmingen voor Nederlandse vakantiegangers. Iwan Swartjes, Operationeel Manager op het consulaat-generaal in Miami vertelt waar je op moet letten als je op reis gaat naar de VS. Denk hierbij aan waarschuwingen voor natuurgeweld, verscherpte LHBTIQ+ regels en inreismaatregelen.

Vergroot afbeelding Elke zomer komen er veel Nederlanders naar de oostkust en het zuiden van de VS. 'De daling van de dollar maakt reizen naar de VS aantrekkelijker, maar we merken dat er toenemende terughoudendheid heerst onder Nederlanders’, vertelt Iwan. 'Dit komt door extra zorgvuldige controle door de Amerikaanse autoriteiten als je naar de VS reist.' Hieronder lees je waar je op moet letten en andere praktische tips voor een onbezorgd verblijf in de VS.

LHBTIQ+: verscherpte inreismaatregelen

Over het algemeen is de VS veilig voor LHBTIQ+ reizigers, zeker in steden als Miami, Key West en New York. Toch is het goed om te weten dat niet alle Amerikaanse staten net zo progressief als Nederland zijn. Als je een X in je paspoort hebt (genderneutraal), is de kans groot dat je de VS niet inkomt. De VS accepteert die aanduiding op dit moment niet – er moet een M of V in staan. Lees het actuele reisadvies hierop na.

ESTA of visum?

Let goed op welk reisdocument je nodig hebt. Voor toeristen is een ESTA voldoende. Maar ga je om te werken, studeren, of ben je bijvoorbeeld getrouwd met een Amerikaan, dan word je niet gezien als toerist en moet je een visum aanvragen. ‘We zien regelmatig dat reizigers met de verkeerde papieren worden geweigerd – soms al bij het instappen op Schiphol, soms bij aankomst. In sommige gevallen worden mensen direct op een vlucht teruggezet.’ vertelt Iwan. 'Zorg dus dat je vooraf duidelijk weet welke papieren je nodig hebt. Je Nederlandse paspoort moet nog geldig zijn op het moment dat je uit het land vertrekt.'

Twijfel je? In het reisadvies vind je alle informatie over paspoort, visa en ESTA-regels.



Vergroot afbeelding Orkaanseizoen Reis je tussen juni en november naar de zuid- of oostkust? Dan kun je te maken krijgen met orkanen. Orkanen komen regelmatig voor, vooral in Florida, het Caribisch gebied (zoals Puerto Rico en de Amerikaanse Maagdeneilanden) en de zuidelijke staten. ‘Dagelijks volgen we updates over naderende orkanen, windkracht, en mogelijke evacuaties zodat we Nederlandse reizigers op de hoogte kunnen houden via de Informatieservice’, vertelt Iwan.

Meld je aan bij de BZ- Informatieservice. Via de Informatieservice krijg je direct relevante informatie in het geval van een calamiteit, zoals natuurgeweld of een (dreigende) crisis. Aanmelden is heel eenvoudig: kies voor ‘Aanmelden + registratie bij ambassade’. Als je hulp nodig hebt van de Nederlandse ambassade kun je bellen naar het NederlandWereldwijd Contactcentrum op +31 247 247 247.



Veiligheid en omgang met de politie

Ieder land heeft een eigen cultuur en omgangsvormen. ‘In Nederland kun je met een politieagent in gesprek gaan. In de VS is dat veel minder vanzelfsprekend’, legt Iwan uit. ‘Tegenspraak of ingrijpen in een situatie op straat – bijvoorbeeld bij een ruzie – kan snel escaleren. Amerika heeft ook andere wetten op het gebied van vuurwapens. Veel Amerikanen zijn gewapend en dat zijn Nederlanders niet gewend. Zie je iets verdachts of gevaarlijks? Bel de politie, maar bemoei je er niet persoonlijk mee. We worden met regelmaat gebeld door Nederlanders die hierdoor in de problemen zijn geraakt.’

Zorg voor een goede reisverzekering

De medische kosten in de VS zijn enorm vergeleken met Nederland. Een simpele ziekenhuisopname kan je duizenden euro’s kosten. Zorg dus voor een goede reisverzekering met medische dekking.

Praktische tips:

Cash en pinnen: Betalen kan vrijwel overal met je pinpas of creditcard. Toch is contant geld handig. Bij tankstations wordt aangeraden binnen te betalen om skimming te voorkomen.

Betalen kan vrijwel overal met je pinpas of creditcard. Toch is contant geld handig. Bij tankstations wordt aangeraden binnen te betalen om skimming te voorkomen. Medicatie: Neem je medicijnen mee? Controleer of deze zijn toegestaan in de VS Gebruik hiervoor de Douane Reizen-app. Neem alleen mee wat je nodig hebt.

Neem je medicijnen mee? Controleer of deze zijn toegestaan in de VS Gebruik hiervoor de Douane Reizen-app. Neem alleen mee wat je nodig hebt. Spullen en documenten: Laat je paspoort veilig achter in je hotelkamer of gastverblijf en maak digitale kopieën. Bewaar ook wat contant geld als noodvoorraad.

Laat je paspoort veilig achter in je hotelkamer of gastverblijf en maak digitale kopieën. Bewaar ook wat contant geld als noodvoorraad. Taal: Engels. Echter wordt in Miami hoofdzakelijk Spaans gesproken. Een paar basiswoorden Spaans kunnen dus handig zijn.

Engels. Echter wordt in Miami hoofdzakelijk Spaans gesproken. Een paar basiswoorden Spaans kunnen dus handig zijn. Toiletartikelen: Toiletartikelen en vooral zonnebrand zijn erg duur in de VS. Neem dit mee vanuit Nederland.

Toiletartikelen en vooral zonnebrand zijn erg duur in de VS. Neem dit mee vanuit Nederland. Nationale parken: Informeer je goed voordat je National Parken bezoekt. Voor sommige parken heb je een vergunning nodig. In gebieden met beren is het verstandig om zogeheten “bearspray te kopen. Ook is in sommige parken tegengif voor slangenbeten verkrijgbaar.

Wat kan het consulaat voor je doen?

Iwan: ‘Wij staan klaar als er iets misgaat, maar we zijn geen vervanging van een reisverzekering of alarmcentrale. We geven advies, houden contact, kunnen helpen met communicatie met familie of instanties in Nederland en bemiddelen soms bij hulp voor verwarde personen of detentie. Ook geven wij nooddocumenten af bij verlies of diefstal. Wat we vaak zien: Nederlanders die zonder kwade bedoelingen in de problemen komen door een misverstand of culturele verschillen. Blijf dus rustig, volg de lokale regels op, en neem bij twijfel contact met ons op. Zo kun je zonder zorgen genieten van je vakantie.'