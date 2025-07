Naar Griekenland in de zomervakantie: hier moet je aan denken Ministeries

Ga je deze zomer op vakantie naar een van de Griekse eilanden, of bezoek je het mooie binnenland? Jacqueline Lobbezoo, operationeel manager en consulair medewerker Vangelis Pelekis op de ambassade in Athene delen tips. Hoe ga je goed voorbereid op reis? Wat zijn mooie plekken om heen te gaan? En waar moet je aan denken tijdens je vakantie in Griekenland? Je leest het hieronder.

Welke reistips geven jullie Nederlanders die op vakantie gaan naar Griekenland?

‘Ontdek het minder bekende Griekenland’

‘Denk je aan Griekenland, dan denk je waarschijnlijk aan eilanden, azuurblauwe zee en de typische Griekse wit met blauwe huizen. Jaarlijks komen meer dan een miljoen mensen uit Nederland naar Griekenland, vooral naar de eilanden. De populariteit van Griekenland als vakantiebestemming betekent ook dat het op de meest bekende eilanden in de zomer heel erg druk is', vertelt Jacqueline. 'Denk dus ook aan de minder voor de hand liggende plekken zoals de bergen en authentieke dorpen op het Griekse vaste land. Hier is het niet alleen goedkoper, maar ook een stuk minder druk waardoor je de cultuur van Griekenland optimaal kunt ervaren.'

'Griekenland is over het algemeen veilig en ook nog eens erg gastvrij. Het Griekse woord filoxenia, betekent letterlijk liefde voor vreemden. In de Griekse cultuur betekent het meer dan dat, het is een traditie van gastvrijheid en vriendelijkheid. Vooral voor reizigers. Ook in de dorpen en in het binnenland zul je dus met open armen worden ontvangen en drinkt de lokale bevolking een glaasje ouzo met je mee.'

Vergroot afbeelding ‘Bereid je wandeling goed voor en drink genoeg water’ In Griekenland zijn veel mooie plekken om te wandelen, zowel in de bergen als op de eilanden. ‘Er zijn wel dingen om op te letten’, vertelt Jacqueline. 'We willen mensen graag op het hart drukken om goed voorbereid op pad te gaan. Ga nooit alleen wandelen en laat iemand weten waar je naartoe gaat. Het is in de zomer erg heet, dus zorg ervoor dat je genoeg water meeneemt en niet op het heetst van de dag gaat wandelen. Blijf altijd op de paden. Door de hitte kun je suf en gedesoriënteerd raken, waardoor je sneller de weg kwijtraakt'. Op deze Facebook pagina vind je alle instructies om je wandeling goed voor te bereiden. (in het Engels en Grieks.) Zorg er ook voor dat je een goede reisverzekering hebt afgesloten voor het geval dat je medische hulp nodig hebt of iets verliest. ‘Let op diefstal en verlies van je paspoort’ Net als in andere grote drukke steden komt ook in Athene diefstal en zakkenrollerij voor. 'Let daarom extra op je spullen. Vooral rond het Omoniaplein en in de smalle drukke straten in de wijk Monastiraki. In de metro van en naar het vliegveld en in de haven van Piraeus moet je extra alert zijn’, vertelt Vangelis. Maak daarom een kopie van je paspoort en bewaar deze samen met andere spullen in een kluis of in je mailbox. Bij verlies of diefstal van je paspoort kun je terecht bij de Nederlandse ambassade.

Vergroot afbeelding ‘Houd je aan de verkeersregels en draag altijd een helm’ De Griekse verkeerspolitie past de verkeersregels strikt toe. Dat geldt vooral op eilanden zoals Zakynthos waar veel toeristen quad bikes huren. Bij het overtreden van verkeersregels zijn de boetes hoog en het innemen van rijbewijzen is gebruikelijk. ‘De termijn van inhouding door de Griekse verkeerspolitie is 60 dagen, maar omdat het rijbewijs naar Nederland gestuurd wordt, kan het veel langer duren voordat je je rijbewijs terug hebt’, legt Jacqueline uit. 'In het meest ongunstige geval kan het een half jaar duren. Houd je dus aan de verkeersregels en draag indien verplicht altijd een helm, zo kun je zonder problemen op pad gaan’. Ook geeft Jacqueline nog een tip: ‘Huur scooters, auto’s en quads altijd bij betrouwbare bedrijven, doe je huiswerk, sluit een verzekering af en kies niet automatisch het goedkoopste bedrijf.’ Rijden onder invloed is net als in Nederland strafbaar.

Waar kan de ambassade bij helpen en wat kun je zelf doen?

‘Lees het reisadvies en meld je aan bij de Informatieservice’

Nederlanders kunnen zich goed voorbereiden door zich aan te melden bij de BZ- Informatieservice. Aanmelden is heel eenvoudig: kies voor ‘Aanmelden + registratie bij ambassade’. Via de Informatieservice krijg je direct relevante informatie in het geval van een calamiteit, zoals natuurgeweld of een (dreigende) crisis. Als je hulp nodig hebt van de Nederlandse ambassade kun je bellen naar het NederlandWereldwijd Contactcentrum op +31 247 247 247.

Vergroot afbeelding Lees voor je op reis gaat ook altijd het reisadvies. Je kunt in Griekenland te maken krijgen met natuurgeweld zoals een aardbeving of bosbranden. ‘Vooral dit laatste komt in de zomer regelmatig voor', vertelt Jacqueline. 'Wees zelf ook alert tijdens de droogte. Gooi bijvoorbeeld geen sigaretten op de grond en steek geen vuur aan in de natuur. De politie controleert hier zeer steng op'. Door de hitte en droogte verspreiden bosbranden zich razendsnel. Je kunt via Google maps en AFIS (Advanced Fire Information System) waarschuwingen in de gaten houden en zien waar bosbranden plaatsvinden. In het reisadvies lees je bijvoorbeeld ook waar je wel en geen foto’s van mag maken. Dit kan anders zijn dan in Nederland. ‘Veel mensen weten dit niet’, legt Vangelis uit. ‘Deze regels zijn streng: als je van de verkeerde zaken foto’s maakt wordt alles afgepakt; camera's, telefoon of laptop. Ook kun je hiervoor gearresteerd worden.’ Met deze tips in gedachten hopen we dat Nederlanders ook deze zomer weer genieten van hun verblijf in het heerlijke Griekenland!