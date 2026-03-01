Hulp aan Nederlanders in het Midden-Oosten: een blik achter de schermen Ministeries

De situatie in het Midden-Oosten raakt ook veel Nederlanders. Of je nu op vakantie bent in Dubai, op zakenreis in Qatar, in Israël woont of vastzit op een vliegveld nu het luchtruim is gesloten: de situatie is onzeker en onvoorspelbaar. Medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken werken daarom dag en nacht. Om Nederlanders in het Midden-Oosten te helpen en te informeren. En om de veiligheidssituatie in de gaten te houden. Dit gebeurt er – onder andere – achter de schermen:

Hulp aan Nederlanders vanuit het Midden-Oosten

Ambassades en consulaten werken rond de klok om Nederlanders te helpen. Ze monitoren de veiligheidssituatie in ieder land, hebben contact met Nederlanders en de lokale autoriteiten en werken voortdurend bestaande en nieuwe scenario’s uit. Twee collega’s in het Midden-Oosten vertellen kort over hun inzet op dit moment:

Caroline Rietveld, plaatsvervangend ambassadeur voor Koeweit en Bahrein: ‘Ook vandaag volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. En dat vraagt om voortdurende alertheid. Het is echt alle hens aan dek. We willen dat Nederlanders zich gehoord en geïnformeerd voelen en dat de informatiestroom goed op gang blijft. Een belangrijk deel van ons werk is het vormen van een zo actueel en volledig mogelijk beeld van de situatie. Twee keer per dag hebben we crisisberaad met collega’s in de regio en Den Haag. Daarnaast spreken we met EU-partners om te horen hoe zij de situatie inschatten en welke stappen zij zetten. We blijven alert. We blijven betrokken. We blijven bereikbaar – en zetten ons iedere dag volop in.’

Adriaan IJsselstein, consul-generaal: ‘Ook vanuit Erbil gaan we aan de slag om te doen waar we als consulaat voor bestaan: Nederlanders en Nederlandse bedrijven helpen. We hebben nu twee prioriteiten: de veiligheid van het team en consulaire dienstverlening aan Nederlanders. We gaan de komende dagen gesprekken voeren met vertegenwoordigers van andere landen, lokale politici en met organisaties die wellicht beter zicht hebben op gebeurtenissen in Iran. Vooral om antwoord te krijgen op de vraag waar we ons verder op moeten voorbereiden.’

Hulp aan Nederlanders vanuit Nederland

Het Departementaal Crisiscoördinatie Centrum (DCC) en verschillende directies op het ministerie van Buitenlandse Zaken houden zich onder andere bezig met de reisadviezen, informatievoorziening en de veiligheidssituatie voor Nederlanders. Het ministerie heeft een ‘flexibele schil’ van medewerkers: in een crisis laten zij hun normale werk uit handen vallen om bij te springen. Crisissituaties worden veel geoefend. Zo werkt er nu een groot team van collega’s die goed op elkaar zijn ingespeeld. Lees meer over de inzet van Buitenlandse Zaken in crisissituaties.

‘We werken hard aan het informeren van Nederlanders in het Midden-Oosten,’ vertelt een medewerker uit het crisisteam die werkt aan de reisadviezen. ‘Veel Nederlanders willen weten wat ze moeten doen, en hoe ze de regio kunnen verlaten. Er bestaat een grote informatiebehoefte. Bij de meeste crises draait het vaak om 1 of 2 landen. In dit geval gaat het om een hele regio, met wel meer dan 10 landen waar Nederlanders gestrand zijn. Kortom: een flinke klus.’

