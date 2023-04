Verhalen die niet kloppen en vervelend gedrag Stemmen uit het veld

Gerda woonde in een gezellig flatgebouw. Buren maakten graag een praatje en gingen bij elkaar op de koffie. Daarom viel het de buren op toen Gerda zich vervelend begon te gedragen. Haar buurvrouw Janke vermoedde dat er meer aan de hand was en besloot een melding te doen.

Janke woont al sinds 2008 naast haar buurvrouw Gerda. Na vijf jaar overlijdt haar man en woont ze er alleen. ‘We konden altijd goed overweg met Gerda, maar het contact met Gerda sloeg langzaam om. Ze vroeg ineens de sleutel terug van haar huis en begon zich anders te gedragen. Ze riep nare dingen en begon te schelden tegen mij en de andere buren in het flatgebouw. Ik durfde niet meer met haar in de lift te stappen,’ vertelt Janke.

Mentale problemen

Janke wist dat Gerda in het verleden mentale problemen had. Janke: ‘Ik wist van haar verleden, maar kreeg steeds meer last van haar gedrag. Ik was blij dat ze elke dag op de fiets naar de stad ging. Dan had ik even rust. Als ze aanbelde, ging ik dingen verzinnen om haar snel de deur weer uit te werken. En als ze er toch was vertelde ze verhalen die niet klopten.’ Toen de hulp van Janke overstuur bij haar binnenkwam, besloot Janke dat er iets moest gebeuren. ‘Mijn hulp vertelde dat Gerda haar had uitgescholden. Dat was het punt waarop ik besloot om hulp te zoeken,’ vertelt Janke.

´Ze luisterden naar mij´

De politie bellen was voor Janke een te grote stap. Gelukkig tipte iemand uit de flat haar om contact op te nemen met het GGD-team dat nu ook bereikbaar is via Meldpunt Zorgwekkend Gedrag. ‘Ik had direct goed contact met de medewerkers. Het was al een hele opluchting dat ze naar mij luisterden. Ze waren heel open en ik vond het fijn om m’n verhaal in mijn eigen taal, het Fries, te kunnen doen.’ Na de melding van Janke, nam de GGD contact op met de politie. De politie en de GGD zijn samen met Gerda gaan praten. ‘Dat hebben ze heel netjes gedaan. Ze hebben mij vooraf gemeld dat ze met haar gingen praten. Er viel gelijk een last van mijn schouders.’

Om de privacy van ‘Gerda’ te beschermen, gebruiken we niet haar echte naam.

