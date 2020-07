Zomervakantie in Duitsland: op pad met die Corona-app

De zomervakantie staat voor de deur. Europa heeft zijn grenzen weer geopend voor toeristen. Hoe is de situatie in Duitsland? We vragen het aan Wepke Kingma, de Nederlandse ambassadeur in Duitsland. ‘Duitsers gaan vrij serieus met de coronaregels om.’

Beeld: Wepke Kingma

Net als in veel andere Europese landen is in Duitsland het openbare leven weer voorzichtig op gang gekomen. Ja, eind juni werd het land nog opgeschrikt door een lokale uitbraak van het coronavirus in een slachterij in de stad Gütersloh, in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. De autoriteiten voerden prompt een lokale lockdown in.

Plotselinge, strenge coronamaatregelen op lokaal niveau zijn misschien wel het nieuwe normaal, zegt ambassadeur Kingma. ‘Duitsland heeft de verspreiding het coronavirus op dit moment grotendeels onder controle. De situatie is vergelijkbaar met Nederland. Maar lokale uitbraken en lockdowns blijven moeilijk te voorspellen. Als je in Duitsland op vakantie wil, is dat de grootste verrassingsfactor.’

Kun je in Duitsland weer overal heen?

‘Ja. Restaurants, hotels en musea zijn over het algemeen weer open. Wel is het op veel toeristische plekken bijna standaard geworden dat je online kaartjes moet kopen om tijdsslots te reserveren. Musea in Berlijn doen dat bijvoorbeeld.’

Waar moet je als vakantieganger in Duitsland rekening mee houden?

‘Op zich zijn de regels vergelijkbaar met Nederland. Mensen houden 1,5 meter afstand, vermijden drukte. In het openbaar vervoer, restaurants en winkels zijn mondkapjes verplicht. Als je in een restaurant aan tafel zit, mag het mondkapje natuurlijk af. Maar als je tussendoor even van tafel gaat, doe hem dan weer op. Veel Duitsers zien dat ook als een kwestie van fatsoen.

Besef je dat in Duitsland regels per deelstaat – zeg maar provincie – kunnen verschillen. Mijn belangrijkste tip is dan ook om van tevoren goed te kijken wat de situatie is in jouw vakantiebestemming. Check de website van de gemeente, vraag het van te voren na bij je camping, hotel of reisorganisatie.’

Hoe zijn de Duitsers zelf onder de coronaregels?

‘Duitsers gaan vrij serieus met de regels om. Je ziet veel mensen met mondkapjes, meer dan in Nederland. Al is de ene stad weer losser dan de andere. In Berlijn zijn er bijvoorbeeld regelmatig technoparty's in parken waar veel jongeren op af komen. Je kunt je voorstellen dat corona-regels op zo’n feest even niet top of mind zijn.’

Kijkt Duitsland uit naar de komst van toeristen?

‘Duitsland is onder Nederlanders al jarenlang vakantiebestemming nummer 1. Veel restaurants en hotels hebben hier flink geleden onder alle beperkingen. Een stad als Berlijn snakt naar toeristen. Dus ja, Duitsers zijn blij dat er weer toeristen mogen komen.

Aan de andere kant zien veel Duitsers dit jaar af van een vakantie in Italië of Spanje. Dus de toeristische sector hier houdt rekening met meer binnenlands toerisme dit jaar.’

Is de Nederlandse ambassade in Berlijn klaar voor de zomervakantie?

‘Tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis hebben we het heel druk gehad met informatievoorziening aan Nederlanders hier. Gelukkig heeft de ambassade zijn normale dienstverlening weer hervat. Mensen kunnen weer bij ons terecht voor reisdocumenten en hulp bij nood. Bijvoorbeeld als ze hun paspoort of ID-kaart zijn kwijtgeraakt. Veel van de collega’s op de ambassade werken nog vanuit huis, maar ik ben blij dat onze deuren weer helemaal open zijn.’

Wat is het belangrijkste dat jullie vakantiegangers willen meegeven?

Duitsland heeft al een aantal weken een gratis corona tracing-app: Corona-Warn-App. Die geeft je smartphone een melding als je in contact bent geweest met een besmet persoon. De app is ook beschikbaar in het Engels en prima te gebruiken voor vakantiegangers.

Bij de ontwikkeling van de app is veel aandacht geweest voor databescherming en privacy; in Duitsland is dat altijd een heet hangijzer, meer nog dan in Nederland. De app-gegevens staan alleen op de telefoons van de gebruikers, niemand kan er verder bij. Ook blijven alle betrokkenen anoniem.

Ik zou dus zeggen, gebruik die app als je in Duitsland op vakantie gaat. Zorg dat je sowieso het reisadvies van Buitenlandse Zaken checkt. En abonneer je op de Informatieservice van de Nederlandse ambassade in Berlijn. Dan krijg je automatisch bericht als het reisadvies verandert.

Als je daarnaast goed kijkt wat de lokale situatie is op jouw vakantiebestemming, dan heb je het belangrijkste gedaan om goed voorbereid op vakantie te gaan.’