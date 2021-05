Ministeries

Hoe het Eurovisie Songfestival ons samenbrengt

Jeangu Macrooy staat voor een grote uitdaging. Op het Eurovisie Songfestival gaan dit jaar 39 landen met elkaar de strijd aan. Maar de zangcompetitie is ook een moment om de samenkomst van deze landen te vieren. Om uit te leggen waarom dat zo belangrijk is, duiken we eerst even in de geschiedenis van het Songfestival.

Beeld: © NPO/NOS/AVROTROS / Nathan Reinds Het eerste Songfestival De eerste editie van het Eurovisie Songfestival werd uitgezonden in 1956, ruim tien jaar na de Tweede Wereldoorlog. De internationale zangwedstrijd werd bedacht als instrument om de vrede en samenwerking tussen landen te vieren. Destijds deden er maar zeven landen mee: Zwitserland, België, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland en Duitsland. Maar dat aantal groeide door de jaren heen in rap tempo.

Beeld: © EBU / Thomas Hanses Podium van de wereld Het Songfestival laat zien hoe onze wereld verandert en welke thema's er wereldwijd spelen. Neem bijvoorbeeld het iconische optreden van LGBTI-voorvechter Conchita Wurst in 2014; een wereldwijd statement voor de rechten van de mens. Ook Jeangu Macrooy’s ‘Birth Of A New Age’ heeft een politiek-historisch randje. Een lied gezongen in een ooit verboden Surinaamse taal, over het vrijvechten van onderdrukking.

Verbinding met de wereld en Europa

Dit jaar klinkt weer door heel Europa de muziek. De geschiedenis laat zien dat het Eurovisie Songfestival draait om verbinding. Op het internationale tv-spektakel zien we hoe landen hun verschillen opzij zetten – of ze juist omarmen. En als we kijken naar de wereld, zien we hoe belangrijk dat samenzijn is.

Denk bijvoorbeeld aan onze samenwerking binnen de Europese Unie. Die brengt Nederland meer dan alleen welvaart. De EU maakt zich sterk voor thema’s zoals mensenrechten en vrijheid die ook op het Songfestival ten gehore komen. De Unie zet zich in voor de veiligheid en stabiliteit van alle lidstaten. En dat is belangrijk voor Nederland. Want ook onze veiligheid en welvaart zijn afhankelijk van de vrede en stabiliteit in landen om ons heen.

Meer weten over Nederland en Europa? Lees hier over de Staat van de Europese Unie, of bekijk de pagina Nederland en de Europese Unie.

Het Songfestival in en voor Nederland

Het Songfestival is een goede gelegenheid voor het gastland om zichzelf wereldwijd op de kaart te zetten. En dit jaar zijn wij aan de beurt. Voor het eerst in de geschiedenis van het Songfestival presenteert Nederland een volledig online Eurovision Village (Engels). Compleet met een virtueel Rotterdam en optredens van nationale en internationale artiesten. Nederland brengt de wereld digitaal samen; op afstand dichtbij.

En zo staat het Songfestival symbool voor een internationale samenwerking waar muziek in zit. Een samenzang waar het Ministerie van Buitenlandse Zaken zich elke dag van het jaar voor inzet. Want de uitdagingen van de toekomst kunnen we alleen trotseren met een blik op Europa en de wereld.

Wil je meer weten over het Eurovisie Songfestival en het spectaculaire programma in Rotterdam? Lees het Eurovisie Songfestival-artikel van NL Platform (Engels).