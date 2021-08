Ministeries

Praktische landbouwtraining geeft Ugandese jongeren perspectief

Ongeveer 80 procent van de inwoners van Uganda is jonger dan 30 jaar. De Nederlandse ambassade in Kampala trainde duizenden jongeren voor werk in de landbouw. Josephat Byahuranga: ‘Bedrijven staan te springen om praktisch opgeleid personeel.’

Van de 42 miljoen inwoners die Uganda telt, is ongeveer 80 procent jonger dan 30 jaar. Daarmee heeft Uganda de op één na jongste bevolking ter wereld. ‘Dit biedt kansen, mits jongeren hun talenten verkennen en aanboren. Verwaarloos je jongeren, dan vormt deze groep juist een bedreiging. Helemaal nu veel jongeren hun werk kwijt zijn geraakt door de coronacrisis. Hoe we jongeren in Uganda benaderen is van groot belang’, vertelt Josephat Byahuranga, senior beleidsmedewerker op de Nederlandse ambassade in Kampala.

Kansen in de landbouwsector Sommige jongeren zijn analfabeet, anderen kunnen wel lezen en schrijven, maar hebben niet de juiste vaardigheden om in hun levensonderhoud te voorzien. Volgens Josephat sluit de lesstof die jongeren op school leren niet aan bij de vaardigheden die nodig zijn op de arbeidsmarkt. ‘Jongeren zijn bijvoorbeeld onvoldoende toegerust om in de landbouwsector te werken.’ Terwijl daar volgens Josephat wel kansen liggen, want de economie van Uganda drijft op landbouw. Een kwart van het BNP bestaat uit landbouwinkomsten en de helft van de export betreft landbouwproducten. 'Daarbij komt dat de gemiddelde boer een leeftijd heeft van 60 jaar; het is tijd voor een nieuwe generatie.'

Eigen bedrijf of loondienst In het ‘Skilling Youths in Agribusiness for Enhanced Youth Employment’-programma ontwikkelen jongeren de juiste vaardigheden om een eigen bedrijf op te zetten of te kunnen werken bij een landbouwbedrijf. Iedereen kan meedoen: geschoold of ongeschoold, geletterd of analfabeet. Voor elke categorie is er een ander programma. Het begint volgens Josephat met het veranderen van de mindset: landbouw is wel degelijk een sector waarmee je je brood kunt verdienen, ook al heb je weinig geld om te investeren en beschik je niet over een lap grond.

Snel inkomen genereren Hoe kunnen jongeren in een kort tijdsbestek inkomen genereren? Josephat geeft praktische tips. ‘We denken mee over gewassen die snel groeien, waarvoor je niet veel land hoeft te bezitten. Denk aan champignons, wortels of kool. Die gewassen kun je meerdere keren oogsten per jaar en groeien sneller dan bijvoorbeeld koffie, mais of graan.’

Kuiken grootbrengen Ook kunnen jongeren denken aan het houden van konijnen, kippen of varkens. Klein vee, waarvoor je niet veel ruimte nodig hebt. ‘Studenten diergeneeskunde geven we een kuiken van een dag oud. In theorie weten ze wat ze moeten doen om een kuiken groot te brengen, maar in de praktijk nog niet.’ Josephat geniet van de blije gezichten, als de kippen voor het eerst een ei hebben gelegd.

Specialiseren in kleine plantjes Wat ook slim is: specialiseren in een onderdeel van de keten. Josephat: ‘Focus je bijvoorbeeld op kleine plantjes. Laat zaadjes uitgroeien tot kleine plantjes en verkoop die aan boeren. Daar heb je weinig oppervlak voor nodig en je kunt er snel geld mee verdienen, bewezen al meerdere studenten.’

Hoop Inmiddels hebben 21.000 Ugandezen de training doorlopen, waaronder 5000 jongeren onder de 18 jaar én 6000 vluchtelingen, want inmiddels traint het programma ook andere doelgroepen. Tijdens de opleiding lopen de studenten stage bij een van de 52 landbouwbedrijven. Velen vinden daardoor betaald werk, nog voor het afronden van de training. ‘Bedrijven staan te springen om praktisch opgeleid personeel’, merkt Josephat. Zo’n 5000 jongeren verdienen inmiddels geld met hun eigen bedrijf. ‘Dit programma geeft praktische handvaten waarmee jongeren in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Het vergroot de weerbaarheid en verkleint de kans op emigratie. Het programma geeft hoop: in Uganda kun je een toekomst opbouwen.’