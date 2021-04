Ministeries

Circulair ondernemen in Kenia: van afval tot veevoer

‘People call them beasts, we call them beauties.’ Met de productie van zwarte soldaatvliegen verkleint Talash Huijbers (25), oprichter van Insectipro, de afvalberg. ‘Elke dag verwerken we 30 ton groente-, fruit en tuinafval tot eiwitrijk, betaalbaar vee- en visvoer.’

Duurzame afvalverwerking De Keniaanse hoofdstad Nairobi produceert 2.500 ton afval per dag. Het was gebruikelijk om groente-, fruit en tuinafval te verbranden, wat schadelijk is voor milieu en gezondheid. De nieuwe ‘National Sustainable Waste Management Policy’ verplicht Keniaanse bedrijven om hun afval op duurzame wijze te verwerken.



Lokale supermarkten, bakkers, boeren en bierbrouwers stonden dan ook te springen toen Talash Huijbers voorstelde om hun afval te gebruiken voor de productie van insecten. Talash, opgegroeid in Kenia op het boerenbedrijf van haar Nederlandse vader en Keniaanse moeder, leerde tijdens de studie ‘International Food en Agribusiness’ aan de HAS in ’s-Hertogenbosch al over de potentie van insecten. Drie jaar geleden richtte ze Insectipro op, een bedrijf dat insecten produceert.

Luilekkerland voor maden Dagelijks haalt Insectipro 30 ton organisch afval op. Mango- en avocadoresten: het afval is een luilekkerland voor maden van de zwarte soldaatvlieg. Gedroogde maden zitten bomvol proteïne, het is ideaal om te vermalen tot vee- en visvoer. Talash kwam op dat idee omdat ze aanvankelijk vis wilde gaan telen, maar schrok van de prijzen. ‘Vis uit China is goedkoper dan lokaal geproduceerde vis. Dat komt omdat visvoer zo duur is in Kenia; soja en vismeel worden geïmporteerd. Twee derde van de kostprijs bestaat uit het visvoer. In Nederland bepaalt visvoer maar een derde van de prijs.’

Eiwitrijk veevoer Talash zocht contact met de Nederlandse ambassade in Nairobi. Landbouwattaché Ingrid Korving vond het meteen een goed idee want wereldwijd zetten ambassades zich in voor een duurzame leefomgeving. Ze bracht Talash in contact met mogelijke samenwerkingspartners. Talash: ‘Veevoederproducenten stonden te springen om een eiwitrijk alternatief dat betaalbaar is.’ Eind 2019 startte Talash met 2 kilo afval, inmiddels produceert ze 2 ton maden per dag. Insectipro telt nu 64 werknemers, waaronder veel twintigers.

Zwarte soldaatvlieg Niet alle meelwormen worden vermalen tot visvoer, een deel ontpopt zich tot zwarte soldaatvlieg. Bij die metamorfose blijft er een harde huid met chitine achter. Op dit moment onderzoekt Talash de potentie van dit restproduct, zodat alles wordt gebruikt. ‘In de farmaceutische industrie maken ze zachte capsules van chitine, maar je kunt er ook zijde van spinnen.’

Beter varkensvlees De buurman van Talash houdt varkens. ‘Ik kan hem wel vertellen dat insecten voedzaam zijn, maar Kenianen geloven het pas als ze het met eigen ogen zien.’



Als test voerde ze de helft van zijn varkens met vliegen. Met dit speciale dieet waren de varkens in 4,5 maand vet, ruim een maand sneller dan gebruikelijk. Bovendien was het varkensvlees van betere kwaliteit, waardoor de boer meer geld kreeg voor zijn vlees. De varkensboer was overtuigd; Insectipro had er een nieuwe ambassadeur bij.

Meer vraag tijdens coronacrisis Ook kippen lusten wel een meelwormpje. Tijdens de coronacrisis, toen de landsgrenzen van Kenia gesloten waren en soja importeren lastig was, steeg de vraag naar kippenvoer. Talash: ‘Gedroogde maden vormen een duurzaam alternatief, want het is lokaal geproduceerd.’