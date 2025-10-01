Koninklijk Paar bezoekt Occitanië: Nederlands-Franse samenwerking in de schijnwerpers Ministeries

Vandaag brengen koning Willem-Alexander en koningin Máxima een bezoek aan Occitanië. De Zuid-Franse regio is Europa’s nummer één op het gebied van lucht- en ruimtevaart, heeft een actieve hightechsector en is de op een na grootste landbouwregio van Frankrijk. ‘In Occitanië komen veel thema’s samen die de samenwerking tussen Nederland en Frankrijk laten zien, ook zijn er volop groeimogelijkheden’, zegt Jan Versteeg, de Nederlandse ambassadeur in Parijs.

Het werkbezoek van het Koninklijk Paar aan Occitanië en hoofdstad Toulouse vindt plaats tijdens het Nederlands-Frans economisch jaar, een afspraak die volgt uit het staatsbezoek van president Macron aan Nederland in 2023. Ter ere van het economisch jaar worden zo’n zestig evenementen in Nederland en Frankrijk georganiseerd om bedrijven, kennisinstellingen en overheden aan elkaar te koppelen. ‘We zetten de economische samenwerking tussen onze landen dit jaar extra in de schijnwerpers’, zegt de ambassadeur. ‘We laten zien op welke gebieden we al veel samenwerken en waar nieuwe kansen liggen.’

Het Koninklijk Paar bezoekt onder meer het hoofdkantoor van vliegtuigbouwer Airbus en stadsboerderij Domaine de Candie waar het gebruik van robots in de landbouwsector centraal staat. Parallel aan het werkbezoek vindt een economische missie plaats waar ongeveer 80 bedrijven, kennisinstellingen en overheden aan deelnemen.

Wat maakt de relatie met Frankrijk zo belangrijk?

‘Juist vanwege de onzekere situatie in de wereld – op politiek en economisch vlak, maar ook op het gebied van veiligheid - willen we onze relatie met Europese partners versterken. Als bijna buurland is Frankrijk een van onze belangrijkste partners. Nederland werkt op alle mogelijke terreinen intensief met Frankrijk samen, op politiek, economisch en cultureel terrein, maar ook binnen internationale samenwerkingsverbanden zoals de EU en NAVO. Daarnaast is Frankrijk onze derde handelspartner en onze handelsrelatie bedraagt maar liefst 100 miljard euro. We exporteren naar Frankrijk aanzienlijk meer dan naar China of de Verenigde Staten.’

Frankrijk telt achttien verschillende regio’s. Waarom is er gekozen voor Occitanië?

‘In Occitanië komen veel thema’s samen die de samenwerking tussen Nederland en Frankrijk laten zien, ook zijn er volop groeimogelijkheden. Zo is Occitanië sterk in hoogtechnologische ontwikkeling, waaronder robotica, satellieten en drones voor de landbouw. Deze technieken helpen boeren om veel gerichter optreden, waardoor er bijvoorbeeld minder bestrijdingsmiddelen nodig zijn en ze de opbrengst kunnen verhogen.

Daarnaast is Toulouse de Europese hoofdstad op het gebied van de lucht- en ruimtevaart. De stad huisvest het hoofdkantoor van Airbus, het Franse ruimtevaartagentschap (CNES) en er zitten meer dan duizend bedrijven die zich met lucht- en ruimtevaart bezighouden. In Nederland zitten allerlei bedrijven die onderdelen en materialen aan Airbus leveren. Dat levert honderden miljoenen euro’s op en vele duizenden banen. En dat willen we de komende jaren verder laten groeien. De Nederlandse luchtmacht maakt ook gebruik van verschillende wapensystemen van Airbus en heeft het recent nieuwe helikopters bij Airbus besteld.

De ligging van Occitanië – tussen Atlantische Oceaan en Middellandse Zee – biedt ook veel potentie om energie op zee te winnen. Frankrijk had altijd veel kernenergie, maar wil meer investeren in hernieuwbare energie. Zowel via windmolens op land als drijvende windparken. Frankrijk is hier al ver in, en Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen kunnen een waardevolle bijdrage in deze sector kunnen leveren.’

Hoe heeft de ambassade zich op het werkbezoek voorbereid?

‘De afgelopen maanden hebben we samen met de Dienst Koninklijk Huis en de Rijksvoorlichtingsdienst zorgvuldig gewerkt aan een programma dat goed inzicht geeft in de samenwerking tussen Nederland en Frankrijk. Zo bezoekt het Koninklijk Paar het hoofdkantoor van Airbus, waar ze bijvoorbeeld een Airbus A350 in aanbouw te zien krijgen. Dit zijn stillere en schonere vliegtuigen die ook de KLM vanaf 2027 zal gebruiken. Ook bezoeken ze een stadsboerderij aan de rand van Toulouse, waar robots aan de slag zijn die met een combinatie van Nederlandse en Franse technologieën zijn ontwikkeld.

Ieder detail wordt voorbereid: van de aankomst van het Koninklijk Paar, tot het vervoer en de bedrijfsbezoeken. Het is een grote klus, maar het is de moeite waard. Dit soort bezoeken kunnen de relatie met het land en de regio, maar ook tussen bedrijven, naar een hoger plan tillen. Het is ook niet voor niets dat er meer dan honderd bedrijven en kennisinstellingen aan de economische missie mee wilden meedoen.’

Het werkbezoek is het startpunt van een routekaart met Occitanië. Wat is het doel van dit stappenplan?

‘Occitanië is de tweede regio in Frankrijk waar een routekaart voor is opgesteld. Hierin staan plannen voor de komende jaren voor samenwerking op allerlei terreinen. Van economische samenwerking tot samenwerking op taal en cultuur. De routekaart bouwt verder op het Pact voor Innovatie en Duurzame Groei, dat tijdens het bezoek van president Macron aan Nederland werd ondertekend. Hierin staat dat we elkaar meer willen opzoeken in groeisectoren, zoals energie, duurzaam transport, agri-food en technologieën als kwantum, AI en halfgeleiders. Inmiddels doen al meer dan 90 bedrijven en kennisinstellingen hieraan mee.’

Heb je tips voor Nederlandse ondernemers die in Occitanië aan de slag willen?

‘In Nederland zijn we gewend om snel tot zaken te komen, maar in Frankrijk nemen mensen liever eerst de tijd om elkaar te leren kennen en vertrouwen op te bouwen. Daarom is mijn tip altijd: bouw eerst een relatie op voordat je wilt scoren.

Bovendien hebben we een groot netwerk in Frankrijk klaarstaan voor ondernemers, dus maak daar gebruik van. We hebben bijvoorbeeld een Netherlands Business Support Office (NBSO) in drie regio’s: in Lyon, Lille en Nantes. Ook hebben we een groot economisch team op de ambassade. Zij staan klaar om bedrijven op weg te helpen en kansen te identificeren.’