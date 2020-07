Zomervakantie in Frankrijk: Nederlanders weten hier de weg

Het is bijna zomervakantie. Europa heeft zijn grenzen weer geopend voor toeristen. Maar hoe is de situatie in de grote Europese vakantielanden? Waar moet je op letten? We vragen het Dirk-Jan Nieuwenhuis, de plaatsvervangend ambassadeur in Parijs.

Beeld: © BZ / Anjo Beckers Dirk Jan, de grenzen zijn weer open en Nederlanders kunnen op vakantie. Hoe kijk jij daarnaar? ‘We zijn blij dat de grenzen weer open zijn, want Frankrijk is de nummer één vakantiebestemming voor Nederlanders in de wereld. En dat zal dit jaar des te meer zo zijn, omdat veel Nederlanders niet ver weg op reis willen. Dan is Frankrijk een veilige keuze: het is dichtbij, mensen zijn er vaak eerder geweest en het land is in veel opzichten vergelijkbaar met Nederland. Je kunt weer overal naartoe, de lockdown zit er op. Frankrijk heeft ook alles te bieden, er zijn bergen, er is zee, er is ook nog veel cultuur. Wat dat betreft is het niet zo gek dat er jaarlijks zoveel Nederlanders komen.’

Frankrijk zat afgelopen maanden in de zogeheten ‘confinement’. Die was strenger dan de Nederlandse ‘intelligente lockdown’. Hoe was het om in Parijs te werken?

‘Het was een hele rare ervaring om tijdens die ‘confinement’ op de Nederlandse ambassade in Parijs te werken. Je moet je voorstellen dat we heel hard werkten op een vrijwel lege ambassade. Op consulair gebied bijvoorbeeld: mensen moesten weer terug naar Nederland. Maar ook de informatievoorziening moest op peil worden gehouden: wat doet Frankrijk, wat doet Nederland? Dat gebeurt op allerlei verschillende terreinen. Er kwamen ook dingen stil te liggen: veel culturele activiteiten vielen weg, en bezoekende delegaties werden natuurlijk afgeblazen.

Zelf heb ik ook veel energie gestoken in het contact met medewerkers. Ik vond het belangrijk om ervoor te zorgen dat onze medewerkers betrokken bleven bij het werk, dat ze thuis prettig konden werken, maar vooral om te zorgen dat iedereen gezond bleef.’

© BZ © BZ

Heeft de consulaire afdeling veel werk aan Nederlanders op reis in Frankrijk?

‘Als je de aantallen toeristen vergelijkt met de inspanningen die wij als consulaire afdeling leveren, valt dat enorm mee: Nederlanders weten hier de weg. Er zijn jaarlijks bijna drie miljoen individuele bezoekers van Nederlanders aan Frankrijk, maar daar zitten ook mensen tussen die hier hun tweede huis hebben. Als je dat aantal afzet tegenover mensen die aankloppen bij de ambassade voor consulaire hulp, verloopt de overgrote meerderheid van de reizen zonder tussenkomst van ons. Voor mensen die wel consulaire hulp nodig hebben, staan we klaar.’

Waar moet je op letten als je naar Frankrijk op reis gaat?

‘Zorg er voor dat je goed voorbereid op reis gaat. Dat betekent: een reisverzekering en een geldig paspoort. Bij mensen met een tweede huis wil dat er nog weleens bij inschieten, omdat je op den duur het verschil gaat relativeren tussen een retourtje naar Rotterdam en de autorit naar de Morvan. Juist door het coronavirus is duidelijk geworden dat het toch van een andere orde is. Frankrijk is dichtbij, maar het is een ander land. Zorg dus voor een reisdocument, en een kopie op je telefoon, mocht je je paspoort onverhoopt kwijtraken. En zorg er ook voor dat je je bankgegevens hebt, mocht je je portemonnee kwijtraken.’

Wat moet je vooral niet doen?

‘De Fransen hebben doorgaans een andere opvatting over drugsgebruik, neem geen drugs mee naar Frankrijk, en gebruik het ook niet. De straffen zijn beduidend hoger, en het wordt ook niet oogluikend toegestaan. Bedenk ook dat niet alle autoriteiten naast Frans ook Engels spreken. Dat is wezenlijk anders ten opzichte van bijvoorbeeld Duitsland, of België. Zorg ervoor dat je jezelf verstaanbaar kunt maken, door middel van een vertaalboekje, maar het kan ook via een app.

Je wordt binnenkort directeur van de consulaire afdeling in Den Haag. Kijk je er naar uit?

‘Ontzettend. Het consulaire werk van Buitenlandse Zaken is mooi omdat het zo zichtbaar is voor Nederlanders. Ik vind het belangrijk dat mensen weten dat ze bij ons terecht kunnen. Bijvoorbeeld als ze een reisdocument nodig hebben, maar ook als ze onverhoopt in de problemen zijn gekomen. Het is fijn om mensen hulp te bieden, als ze die nodig hebben: in die zin is het dankbaar werk. Dat spreekt me erg aan.’