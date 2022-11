Jurriaan Middelhoff: ‘Jongeren denken veel meer in kansen dan problemen’ Ministeries

Maleisië, Panama en de Balkan, de afgelopen twaalf jaar werkte Jurriaan Middelhoff al op veel plekken voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Waardevolle ervaringen die hij meeneemt in zijn nieuwe functie als ambassadeur voor Jongeren, Werk en Onderwijs.

Vergroot afbeelding Wat is jouw drijfveer om je in te zetten voor jongeren? ‘In het Midden-Oosten en het noorden van Afrika is meer dan de helft van de bevolking jonger dan 25 jaar en in het zuiden gaat dit zelfs om 60-70% van de bevolking. Jongeren zijn letterlijk de toekomst van de regio, maar worden vaak niet serieus genomen. Dat moet veranderen. Jongeren weten vaak goed wat ze willen en zitten vol creatieve ideeën, positiviteit en passie. Daar krijg ik ontzettend veel energie van!’

Hoe keek jij zelf als jongere naar de wereld?

‘Ik had een brede interesse in de wereld om mij heen. Ik werkte vroeger als ‘journalist’ bij de schoolkrant en zat in de kinderjury van de Boekenweek. Hierdoor kon ik meepraten en leerde ik om mijn mening te geven. Dat wil ik jongeren van nu ook aanraden: grijp alle kansen aan om je stem te laten horen over onderwerpen die jij belangrijk vindt, zoals bijvoorbeeld het klimaat. De stem van de toekomstige generaties is heel belangrijk en moet worden gehoord.’

Wat is jouw taak als ambassadeur?

‘Als ambassadeur ben ik een belangrijke aanjager van de jongerenagenda. Ik stimuleer de samenwerking tussen overheden, partners en jongeren. Ook vertegenwoordig ik de stem van jonge mensen bij internationale evenementen en vraag aandacht voor de onderwerpen die zij aandragen. Maar het liefst bied ik jongeren zelf de mogelijkheid om met de besluitvormers van deze wereld in gesprek te gaan.’

In je vorige functie werkte je aan veiligheid en stabiliteit in de Balkan regio. Dat klinkt als een hele andere tak van sport?

‘Juist daar heb ik hele waardevolle gesprekken met jongeren gehad, bijvoorbeeld over de gevolgen van braindrain. Steeds meer jonge mensen vertrekken uit de Balkan, omdat ze kansen zien in de Europese Unie en steeds minder perspectief in hun eigen land. Jongeren zien hun vrienden vertrekken, maar ook artsen, IT’ers en loodgieters verlaten de regio. Dit is niet alleen in de Balkan een probleem, wereldwijd krijgen jongeren hiermee te maken.’

Je werkte ook al in Maleisië, Zuid-Afrika en Panama. Wat breng je mee uit deze eerdere functies?

‘Het belang van de stem van jongeren. Jonge mensen kunnen vaak goed vertellen waar ze tegen aanlopen. Zorgen over het klimaat, de kloof tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt en het gebrek aan perspectief. Dit zijn allemaal belangrijke problemen waar jongeren dagelijks mee worden geconfronteerd, maar waar in de lokale politiek weinig over wordt gesproken. Jongeren hebben vaak zelf hele praktische en originele oplossingen, die het verdienen meer te worden gehoord.

Op bijna elke plek waar ik eerder werkte had de ambassade een jongerenoverleg. Daar deelden jongeren vaak niet alleen hun zorgen, maar kwamen ze juist ook met oplossingen en vernieuwende of out-of-the-box ideeën. In de Balkan zijn er bijvoorbeeld spanningen tussen etnische groepen. Sommige groepen praten zelfs helemaal niet meer met elkaar. In het verdeelde stadje Mitrovica, laten Albaanse en Servische jongeren zien dat het ook anders kan door samen muziek te maken. Bij de Mitrovica Rock School maakt het niet uit welke etniciteit de bandleden hebben, want ze spreken dezelfde taal: de taal van de muziek.’

Jouw voorganger was de eerste ambassadeur voor Jongeren, Werk en Onderwijs. Wat hoop je de komende jaren te bereiken?

‘Mijn voorganger en het team hebben de afgelopen jaren gewerkt aan een hele goede basis: er staat een Youth at Heart strategie, een toolkit voor betekenisvolle participatie en een Jongerenadviescommissie. Ook zien we dat steeds meer overheden en organisaties beseffen hoe belangrijk het is om te investeren in kansen van jongeren en naar hun ideeën te luisteren. Toch is dit nog steeds geen vanzelfsprekendheid. Het is aan mij om dit verder uit te bouwen.

Ik zou graag zien dat er standaard wordt gedacht aan de jongerenbril. Dat we jonge mensen vaker betrekken en beter luisteren. Zo komen de problemen waar jongeren tegenaan lopen ook automatisch hoger op de politieke agenda’s te staan. Niet alleen in Nederland, maar ook in hun eigen landen. Zo kan Nederland internationaal het voortouw nemen om de jongerenagenda uit te dragen en verder te brengen.’

Waar kijk je het meest naar uit?

‘Ik heb veel zin om samen te werken met alle verschillende collega’s, overheden, partners die dit thema een warm hart toe dragen. En natuurlijk kijk ik er enorm naar uit om jonge mensen te spreken over hun zorgen, maar ook over de kansen die zij zien. Want jongeren denken veel meer in kansen dan problemen. Die positieve energie inspireert enorm!’