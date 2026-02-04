Succes over de grens: hoe helpt Buitenlandse Zaken bij internationaal zakendoen? Ministeries

Van handelsmissies en subsidies tot een wereldwijd netwerk dat voor je klaarstaat. Het ministerie van Buitenlandse Zaken helpt deuren te openen en kansrijke markten te ontdekken. Zodat ondernemers gemakkelijker de stap naar het buitenland kunnen zetten. In dit artikel volgen we welke stappen het Nederlandse bedrijf Certhon zet om verder te groeien in het buitenland.

Hightech kassen en plukrobots

Robots die tomaten oogsten, kweken zonder natuurlijk daglicht en optimale controle over de kwaliteit en oogst. Met de technologische oplossingen van Certhon is het mogelijk, vertelt Willem Jan Hoogduin, sales consultant bij Certhon. ‘We zorgen dat ondernemers overal ter wereld kunnen telen, ongeacht de locatie, het klimaat of de hoeveelheid daglicht.’

Het bedrijf werkt op basis van projecten en biedt een volledig pakket: van de constructie van de kassen, de klimaatbeheersing tot de software die ervoor zorgt dat planten op tijd water en voeding krijgen. ‘Certhon heeft alle expertise onder één dak’, legt Hoogduin uit. ‘We zien het ontwerp, klimaatcontrole en irrigatie niet als losse onderdelen, maar als een totaalconcept. Daarom hebben we onze eigen experts op het gebied van kassenbouw, klimaat, energie, water, agronomie en robotica.

Grote internationale ambities

Certhon is al in meer dan 50 verschillende landen actief. Zo werkt het bedrijf aan duurzame manieren om orchideeën te kweken in Nederland, loopt er in Abu Dhabi een project om tomaten in de woestijn te telen en werkt Certhon in Zweden aan een ondergrondse kwekerij voor bladgroente in een voormalige mijn.

Ook de komende jaren wil het bedrijf verder uitbreiden over de grens. ‘We hebben een aantal regio’s en focuslanden bepaald waar wij kansen zien’, vertelt Hoogduin. ‘In Noord-Amerika kijken we bijvoorbeeld vooral naar Canada en de Verenigde Staten. In Azië en Oceanië focussen we vooral op Japan, Zuid-Korea en Australië. En ook binnen Europa zien we veel kansen.’

Februari 2026 – Bedrijvendag: In gesprek met ambassadeurs

Certhon neemt dit jaar deel aan de jaarlijkse Bedrijvendag van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Tijdens deze dag vinden er verschillende kennissessies plaats en een meet & greet met ambassadeurs, die speciaal voor de jaarlijkse Ambassadeursconferentie in Nederland zijn. Een goed moment dus voor bedrijven om kennis te maken met de vertegenwoordigers in het land waar ze actief willen worden, in gesprek te gaan over hun internationale ambities en vragen te stellen die specifiek van toepassing zijn op hun situatie.

Zo spreekt Hoogduin met de ambassadeur van Canada, de Verenigde Staten, Brazilië en Zuid-Korea. ‘De contacten verlopen altijd makkelijker als je elkaar al een keer een hand hebt geschud’, merkt hij. ‘Voor ons is het belangrijk om op de hoogte te blijven en dat er aan ons wordt gedacht als er kansen liggen in bepaalde markten. Het is fijn dat deze hulp beschikbaar is, bijvoorbeeld om de juiste contacten te vinden en om voort te borduren op de kansen die Buitenlandse Zaken ziet in een markt.’

Vooruitblik: handelsmissie naar Zuid-Korea

Komende maand neemt Certhon ook deel aan een handelsmissie naar Zuid-Korea. Bijna 30 bedrijven en kennisinstellingen uit de halfgeleiderindustrie en hortitechsector reizen onder leiding van staatssecretaris Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp Aukje de Vries.

Certhon is al actief in Zuid-Korea, maar hoopt tijdens de handelsmissie nieuwe partners te ontmoeten voor toekomstige projecten. Een collega van Hoogduin zal naar Zuid-Korea afreizen: ‘We zijn al vaker mee geweest met handelsmissies. Per missie maken altijd de afweging wat het kan opleveren. De belangrijkste reden dat we deze keer deelnemen is dat we meer willen leren over de mogelijkheden in Zuid-Korea en hopen alvast nieuwe contacten te leggen.’

In Zuid-Korea liggen veel kansen voor Certhon, denkt Hoogduin. Bijvoorbeeld voor geavanceerde kassen, indoor farms en robotica. ‘De hete zomers en koude winters in Zuid-Korea maken het bijvoorbeeld moeilijker om het gehele jaar stabiel te kweken. Daarom is er veel vraag naar hightech oplossingen die dat wel mogelijk maken. Ook kan robotica worden ingezet in gebieden waar het lastig is om personeel te vinden.’