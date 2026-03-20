Zo zet Nederland zich wereldwijd in voor wateroplossingen

Te veel, te weinig of te vies: bijna alle landen ter wereld krijgen te maken met waterproblemen. Wereldwijd staat de zoetwatervoorraad onder druk en komt extreem weer vaker voor. In dit artikel lees je hoe Nederland zich in binnen- en buitenland inzet voor goed waterbeheer en schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen.

Water is een mensenrecht

Mensen hebben voldoende en schoon water nodig om te leven. Vervuild water kan mensen ziek maken en zonder water kunnen we geen voedsel kweken. Ook kunnen er conflicten ontstaan door watertekorten. Daarnaast zijn het vaak meisjes en vrouwen die drinkwater halen, waardoor ze vaak uren per dag onderweg zijn en naar school of aan het werk kunnen. Toegang tot veilig drinkwater, een toilet en de mogelijkheid om je te wassen, is daarom een mensenrecht.

Waarom hebben landen vaker problemen met water?

Wereldwijd staat de zoetwatervoorraad steeds vaker onder druk. Dit komt door meerdere ontwikkelingen die elkaar versterken:

Klimaatverandering: we krijgen vaker met extreem weer te maken, zoals hevige regenbuien of juist droogte.

Bevolkingsgroei: we zijn met steeds meer mensen, dus is er ook steeds meer vraag naar water.

Verzilting : door stijging van de zeespiegel komt zout water steeds verder het land in. Daardoor is het water, maar ook de grond bijvoorbeeld minder goed bruikbaar voor landbouw.

Slecht waterbeheer: door beperkte regels voor vervuiling en het lozen van afval in rivieren en meren is er minder schoon water beschikbaar.

Minder bossen en meer steden: bossen, mangroves en uiterwaarden moeten plaatsmaken voor woningen, bedrijven en wegen. Hierdoor verdwijnen natuurlijke buffers die de effecten van extreem weer kunnen dempen.

Nederland is een waterland

Ons landschap, onze cultuur en onze geschiedenis zijn onlosmakelijk verbonden met water. Nederland werkt al eeuwenlang met water. Ongeveer een derde van ons land ligt onder zeeniveau. We hebben innovatieve oplossingen bedacht om daarmee om te gaan. Denk bijvoorbeeld aan de Deltawerken en de molens bij Kinderdijk die al eeuwen overtollig water uit de polder pompen.

Waterexpertise als exportproduct

Nederland heeft veel kennis op het gebied van waterbeheer, waterveiligheid, en manieren om ons aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. Met deze kennis helpen we andere landen. Dat versterkt onze relaties en creëert kansen voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen. Ook kan goed waterbeheer conflicten voorkomen.

Nederland focust hierbij op 4 thema’s:

Drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiëne Wereldwijd is er een groot gebrek aan toiletten en schoon drinkwater. Nederland werkt samen met bijvoorbeeld de EU en VN, ngo's en Nederlandse drinkwaterbedrijvenom deze voorzieningen te verbeteren. Daarbij geven we extra aandacht aan vrouwen en meisjes.

Bescherming extreem weer en voorbereiding op rampen In de afgelopen vijftig jaar is het aantal natuurrampen door extreem weer sterk toegenomen. Door klimaatverandering lopen vrijwel alle landen meer risico op natuurrampen. Denk aan extreme droogte in de Hoorn van Afrika, bosbranden en overstromingen in Zuid-Europa en krachtige stormen die grote verwoesting veroorzaken in Small Island Developing States (Engels), zoals Cuba en Haïti en in het Caribisch deel van ons Koninkrijk, in Curaçao, Aruba en Sint-Maarten. Nederland wil mensen wereldwijd beter beschermen tegen de effecten van extreem weer. Bijvoorbeeld door te helpen met betere waarschuwingssystemen en het opzetten van organisaties voor rampenbestrijding. Ook kan Nederland helpen met maatregelen die de risico's op rampen in de toekomst verminderen. Bijvoorbeeld door mangroves te herstellen die bijdragen aan betere kustbescherming.

Beter waterbeheer Wereldwijd neemt het aantal conflicten over water toe. De verdeling van water kan voor spanningen zorgen binnen gemeenschappen, maar ook tussen landen. Ook kan bijvoorbeeld het beschadigen van dammen of vervuilen van drinkwater als wapen worden gebruikt. Om dit te voorkomen steunt Nederland projecten die inzetten op grensoverschrijdende watersamenwerking. Bijvoorbeeld bij rivieren zoals de Nijl, Mekong en Niger. Daarbij proberen we onze kennis over waterbeheer over te dragen aan lokale organisaties en overheden. Wereldwijd neemt het aantal conflicten over de beschikbaarheid en verdeling van water toe. Meer weten over de rol van water in vrede en conflict? Lees ook: Water: een bron voor vrede en conflict.

Expertise van Nederlandse organisaties De overheid werkt samen met Nederlandse bedrijven, onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties aan het oplossen van waterproblemen. Bijvoorbeeld met bedrijven in de tuinbouw die ervaring hebben met telen in regio's met weinig water. Met deze kennis kunnen ze bijdragen aan oplossingen voor lokale problemen en tegelijkertijd zakendoen in de regio. Het Nederlandse bedrijf Witteveen+Bos draagt in Jakarta bijvoorbeeld bij aan kustbescherming om overstromingen te voorkomen. Lees ook: Nederlandse bedrijven ontwikkelen kustbeschermingsplan voor Jakarta.